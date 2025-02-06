Почему дилеры стали отказываться от продажи китайских автомобилей

Китай прочно обосновался в российском автосегменте: по данным РОАД, на сегодняшний день в стране представлено 65 китайских брендов и работает 2 754 дилерских центра. Однако несмотря на впечатляющие цифры, эксперты предполагают, что 2025 год станет переломным − под угрозой около десятка марок машин.

К началу 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось около 700 тысяч автомобилей, сообщил источник РБК в автомобильной отрасли. Это почти вдвое больше, чем в начале 2024 года, когда на хранении находилось примерно 400 тысяч машин. На настоящий момент 52% от общего объема составляют автомобили российской сборки, остальные – импортные модели.

Эксперты отмечают, что автодилеры столкнулись с переполненными складами и пытаются избавиться от некоторых брендов из Поднебесной. О том, что происходит с китайскими автомобилями в России и какие перемены ждут отрасль в 2025 году, в нашем обзоре.

Разрывают контракты, но не со всеми

Стало известно, что крупнейший российский автодилер «Рольф» отказался от сотрудничества с тремя брендами: BAIC, Kaiyi и Sollers, который использует китайские агрегаты для сборки своих автомобилей. Также появились сообщения о разрыве контракта с российской маркой Evolute, однако позднее эта информация была опровергнута, передает Autonews.

Директор департамента новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов заявил, что компания продолжает сотрудничество с Evolute, и автомобили этого бренда по-прежнему продаются в дилерских центрах в Москве и Санкт-Петербурге. Он также призвал не доверять неподтвержденным сообщениям в ряде СМИ и телеграм-каналов. При этом Иванов подтвердил, что контракт с BAIC действительно расторгнут.

Помимо этого, ситуация с китайскими марками осложняется не только в Москве и Санкт-Петербурге. В январе 2025 года с сайта пермского автохолдинга «Автопрестиж» исчезла линейка автомобилей Kaiyi, что вызвало слухи о прекращении сотрудничества с брендом. Также предполагалось, что из-за низкого спроса дилер отказался от машин BAIC, однако глава компании Артем Кононов опроверг эту информацию, добавляет Autonews.

Ранее о проблемах с китайскими марками заявил еще один крупный игрок – компания «Обухов-Моторс», партнер калининградского «Автотора». В сентябре 2024 года Арбитражный суд Калининградской области обязал завод выплатить дилеру более 144 млн рублей за сорванные обязательства.

Изначально «Обухов-Моторс» планировал развивать дистрибуцию китайского бренда SWM, локализованного в Калининграде. Но после внесения предоплаты график поставок был сорван. В итоге компания вышла из совместного проекта, а сам бренд оказался в подвешенном состоянии.

«Китайцы загружают склады, но продвижения нет»: в «Рольфе» объяснили причины отказа от брендов

Одна из главных причин разрыва контрактов между автодилерами и китайскими производителями – переполненные склады и отсутствие спроса. Об этом в интервью порталу «АвтоВзгляд» рассказала первый заместитель генерального директора группы компаний «Рольф» Светлана Виноградова.

«Во-первых, машин у нас сегодня − на 4 месяца продаж. Такой объем просто не нужен рынку. Но китайские конвейеры загружены лишь на 40%, им нужно выпускать больше, а для этого надо, что логично, продавать больше. В итоге китайцы безнадежно затоваривают рынок, у дилеров невероятный объем стока, который никому не нужен. Товар есть, а покупателя на него − нет», – объяснила она.

По ее словам, многие китайские бренды просто завозят автомобили, не вкладываясь в их продвижение.

«Это вторая причина текущего положения вещей. Китайские бренды не выводят товар на рынок в корректном смысле этого понятия: мы привезли — вы продавайте. А продвижения — нет: ключевое правило 5P, в рамках которого должны быть инвестиции не только в продукт, но и в стоимость продукта и/или особые финансовые инструменты, в дилерские сети, в персонал и, самое главное, в продвижение, не соблюдается», – отметила Виноградова.

Она напомнила, что успешные мировые бренды всегда сопровождали запуск новых моделей активными рекламными кампаниями.

«Вспомните, например, Lexus. Когда компания выводила новую модель, в рекламу вкладывались миллионы! А сегодня на наш рынок выходят целые бренды, о которых покупатель и не знает. И не узнает. Если соответствующего вывода продукта на рынок нет, так и продаж не будет», – подчеркнула представитель «Рольфа».

Неизвестные бренды и слабые продажи: какие китайские марки могут уйти с рынка

Для российских дилеров продажи неизвестных автомобилей остаются сложной задачей, и, по мнению экспертов, такие бренды постепенно покинут рынок.

Косвенным подтверждением этого становятся продажи за 2024 год. Так, Kaiyi за первые 11 месяцев реализовал чуть более 7,3 тыс. автомобилей, причем большинство машин ушло в такси. Об этом свидетельствуют данные «Автостат-Инфо», отмечает Autonews.

Еще хуже ситуация у SWM, модели которого также выпускает калининградский «Автотор» – за год удалось продать всего 1 320 автомобилей. Еще один бренд с крайне низкими продажами – Forthing, который на тех же производственных мощностях выпустил лишь 465 машин.

Автоэксперты также относят к числу слабых марок Venucia и Haima, чьи перспективы на российском рынке остаются неопределенными. На фоне низкого спроса и отсутствия широкой рекламной поддержки эти бренды находятся в зоне риска и могут покинуть рынок в ближайшие годы.

По мнению автоэксперта Олега Мосеева, успешная работа дилерского центра с китайской маркой возможна при продажах не менее 600 автомобилей в год. Если этот показатель падает до 300 машин и ниже, марка становится нежизнеспособной. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Lada справилась, показав результат в 1 318 автомобилей. Фото: t.me/oemoseev

В 2024 году таким требованиям соответствовали лишь три бренда – Haval, Geely и Chery. В «умеренной» зоне находятся Changan, Tank и Exeed (последние два относятся к Haval и Chery соответственно). Остальные китайские бренды не дотягивают даже до 300 автомобилей на дилерский центр в год, что делает их присутствие на российском рынке убыточным.

Планы и результаты китайских автопроизводителей. Фото: t.me/oemoseev

«А вот теперь о другой стороне медали. BAIC, Kaiyi, Livan, SWM не сумели реализовать и 30% от запланированного количества, а Dongfeng с Forthing вообще еле дотянули до 5%. Тут и комментировать нечего», − отметил Мосеев в другом посте.

Некоторые марки уже столкнулись с последствиями низких продаж. По неофициальной информации, Skywell свернул деятельность в России, а будущее ряда других брендов остается под вопросом, отмечает ngs.ru.

Не все китайские бренды уходят: представители Geely и Chery в Сургуте о ситуации на рынке

Несмотря на новости об уходе некоторых китайских марок с российского рынка, крупные бренды сохраняют стабильные позиции. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал один из сотрудников официального дилера Geely «Арт-Авто» в Сургуте Андрей Т.

По его словам, проблемы затронули те компании, которые не выполнили договоренности или не соответствовали заявленным условиям. Однако Geely и Belgee продолжают работать в прежнем режиме. У этих брендов налажена дистрибьюторская сеть, обеспечена стабильная работа дилеров, а заводы в Китае и Беларуси позволяют избежать перебоев с поставками.

«Это, скорее всего, касается тех брендов, таких, как, допустим, Kaiyi, подразделение Chery, которые собирали на заводе «Автотор» в Калининграде. И бренд SWM, в Сургуте он есть. Как я знаю, они обещали дилерской сети одно, говорили, что сделают дешевую машину с хорошим качеством. А по итогу, получилась машина дорогая и некачественная. Разница в том, что они обещали. Во-первых, качество, во-вторых, оснащение автомобиля не соответствует современным стандартам. Есть слухи, что они уходят с рынка. Они сейчас машины распродают, по-моему, около 40% скидка. Их никто не хочет покупать. И нормальные дилеры от них отказались. Мы тоже рассматривали этот бренд, но после оценки качества отказались от этой идеи», − рассказал спикер.

В то же время уход отдельных марок не означает полного исчезновения китайских автомобилей с российского рынка. По словам представителя Geely, крупные производители, такие как Geely, Haval и Chery, продолжают активно работать и не планируют уходить.

«Все зависит от дистрибьюции. У крупных китайских брендов дела идут стабильно», – подытожил Андрей Т.

Спад продаж связан не столько с самими брендами, сколько с общей экономической ситуацией, поделился мнением с корреспондентом siapress.ru специалист из «ЧЕРИ ЦЕНТР АЛЬЯНС-МОТОРС ПРОФСОЮЗОВ» Михаил С.

«С китайскими брендами в целом как таковых проблем нет. Спад продаж в принципе есть везде, этого никто не скрывает. Что по новым автомобилям, что по недвижимости и так далее. Но на это влияют уже другие факторы, которые от нас не зависят. Это ключевая ставка, установленная в нашей стране. Наша экономическая ситуация», − отметил он.

Какие еще прогнозы дают автомобильному рынку в этом году и что интересовало водителей в 2024 году − в обзоре siapress.ru.