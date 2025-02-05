Югорчанам рассказали, как рассчитать жилую и общую площадь квартиры

«Чем отличается жилая площадь квартиры от общей? Как их правильно считать?» ‒ интересуется читатель siapress.ru Сергей Михайлин.

Отвечают эксперты Циан:

Чем различаются общая и жилая площадь квартиры

Общая площадь квартиры ‒ это сумма площадей всех ее жилых комнат и вспомогательных пространств, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

Жилая площадь квартиры ‒ это сумма площадей тех помещений, которые предназначены исключительно для проживания людей. То есть при ее подсчете учитываются только те комнаты, где люди могут спать, отдыхать или работать: спальни, детские, гостиные, кабинеты.

Кухонные зоны, ванные комнаты, туалеты, балконы, лоджии, коридоры и другие вспомогательные помещения при расчете жилой площади не учитываются, так как не предназначены для постоянного проживания. Размеры этих помещений должны соответствовать установленным государственным нормам.

В квартирах-студиях жилой считается вся площадь, кроме санузла. Но если кухня выделена отдельно, то при регистрации в Росреестре ее могут отнести к нежилым. Если объединить кухню с любой жилой комнатой, нежилой станет вся зона, и это может вызывать проблемы при согласовании перепланировки.

Почему важно знать соотношение жилой и общей площади

Это необходимо для понимания некоторых юридических аспектов, а также для того, чтобы использовать квартиру рационально и экономить на ее эксплуатации.

Юридические аспекты

Оформление сделок. При заключении договоров купли-продажи, дарения или наследования квартиры в документах указывается, в том числе, жилая площадь. Это помогает точно описать объект. Ошибки могут привести к спорным ситуациям и необходимости вносить изменения в документы.

Получение жилья от государства. Жилую площадь имеющейся квартиры учитывают при расселении аварийного фонда, а также при выделении жилья льготникам по договорам социального найма.

Соблюдение прав детей. Жилплощадью интересуются органы опеки при проверке условий содержания ребенка или при одобрении сделки на продажу квартиры.

Выплаты и льготы. Жилую площадь учитывают при определении размера соцвыплат на жилье или площади предоставляемой квартиры, а также при назначении некоторых субсидий на оплату ЖКУ.

Разрешение на перепланировку. Любое изменение конфигурации квартиры должно соответствовать строительным нормам и правилам, которые регулируют соотношение жилой и общей площади. Несоблюдение этих требований может привести к отказу в выдаче разрешения или штрафам.

Экономическая составляющая

Оценка стоимости. Рыночная цена недвижимости зависит, в том числе, от ее жилой площади: чем она больше, тем выше стоимость жилья. Чтобы точнее определить реальную цену квартиры, нужно знать ее жилую площадь.

Коммунальные платежи. Некоторые коммунальные услуги могут рассчитываться по размеру жилых помещений ‒ это, например, плата за содержание общего имущества или отопление, если в доме нет счетчиков.

Налоги. От общей площади квартиры зависит размер налога на имущество, который приходится платить ее владельцу.

Практическое использование

Планирование интерьера. Знание жилой площади позволяет эффективно использовать пространство при планировании интерьера. Вы сможете определить, сколько мебели поместится в комнатах, где лучше разместить технику и удобно ли будет перемещаться по квартире.

Удобство проживания. От жилой площади зависит, сколько людей сможет комфортно сосуществовать в квартире. Если она маленькая, то жить там втроем или вчетвером будет проблематично.

Как посчитать общую площадь квартиры

Эти данные можно найти в выписке из ЕГРН или в договоре долевого участия. Но помните, что в ДДУ общая площадь может быть немного больше за счет включения балконов и террас.

Какие помещения считаются жилыми и какова их площадь, можно узнать из технической документации, например, посмотреть в выписке из БТИ.

Определить общую площадь квартиры можно и самостоятельно: она складывается из площадей всех помещений внутри нее, независимо от их назначения. Пространство, которое занимают стены и перегородки, при этом тоже учитывается.

Шаги для расчета:

1. Замеры помещений. При помощи рулетки или дальномера определите и запишите длину и ширину каждой комнаты. Если помещение сложной, непрямоугольной формы, условно разделите его на более простые фигуры и посчитайте площадь каждой по отдельности.

2. Расчет размеров каждого помещения. Умножьте длину каждого помещения на его ширину. В результате вы получите площадь каждой комнаты в квадратных метрах.

3. Суммирование. Сложите размеры всех помещений ‒ это и будет общая площадь квартиры.

Пример расчета общей площади

Предположим, у нас есть квартира с такими параметрами:

1. Комната 1: длина ‒ 4 метра, ширина ‒ 3 метра.

2. Комната 2: длина ‒ 5 метров, ширина ‒ 4 метра.

3. Кухня: длина ‒ 3 метра, ширина ‒ 2 метра.

4. Ванная комната: длина ‒ 2 метра, ширина ‒ 1,5 метра.

5. Туалет: длина ‒ 1 метр, ширина ‒ 1,5 метра.

6. Коридор: длина ‒ 5 метров, ширина ‒ 1,5 метра.

Теперь рассчитаем площадь каждого помещения:

1. Комната 1: 4 × 3=12 кв. м.

2. Комната 2: 5 × 4=20 кв. м.

3. Кухня: 3 × 2=6 кв. м.

4. Ванная: 2 × 1,5=3 кв. м.

5. Туалет: 1 × 1,5=1,5 кв. м.

6. Коридор: 5 × 1,5=7,5 кв. м.

Теперь сложим все полученные значения: 12 + 20 + 6 + 3 + 1,5 + 7,5 = 50 кв. м.

Итак, общая площадь квартиры составляет 50 квадратных метров.