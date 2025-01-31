О враче в третьем поколении, заведующем отделением анестезиологи и реанимации Окружного кардиологического диспансера Олеге Карлове – в рубрике «Доска Почета»

На протяжении 24 лет Олег Карлов помогает югорчанам в Кардиоцентре Сургута. Сегодня он является заведующим отделения анестезиологи и реанимации Окружного кардиологического диспансера. Рассказываем о нем в нашей постоянной рубрике «Доска почета».

Олег Николаевич Карлов приехал в Югру из Омска в 2001 году. С небольшим опытом работы в кардиохирургическом отделении областной клинической больницы, но с большими надеждами на профессиональные перспективы тридцатилетний доктор начал жизнь в Сургуте.

«Конец 90-ых – тяжелый период для страны. И Югра на фоне других регионов в это время выглядела очень привлекательно. Зарплата у врача – анестезиолога-реаниматолога отличалась от омской в три раза. Конечно, первое время после переезда был некоторый дискомфорт. Сургут выглядел холодным и не самым гостеприимным в сравнении с родным для меня городом-миллионником, где я провел все детство и немалую часть взрослой жизни, где остались родители, друзья, коллеги. Но именно Кардиоцентр встретил меня очень тепло. Это мое первое и единственное место работы в Югре, вот уже 24 года», – рассказывает Олег Карлов.

В Окружном кардиологическом диспансере Олега Николаевича впечатлил не только высококомпетентный коллектив, который вскоре стал второй семьей, но и оснащение клиники. Уже в начале нулевых ОКД был укомплектован самым современным медицинским оборудованием мирового уровня, а врачи владели уникальными методиками кардиохирургического лечения пациентов с болезнями системы кровообращения. Спустя почти четверть века Кардиоцентр также удерживает лидерство в Югре по объему и уровню оказываемой высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«В медицине важен вклад каждого специалиста, абсолютно каждого. Именно слаженные действия команды профессионалов приводят к необходимым результатам. Для реанимационного отделения это непреложная истина. Часто наши пациенты находятся буквально у самой черты, на грани. Эти тяжелые минуты больные чаще всего не помнят или стараются не вспоминать. Хотя, бывают случаи поистине уникальные. Об одном из них мы с коллегами даже рассказывали на Первом канале в программе Елены Малышевой «Жить здорово», – с улыбкой вспоминает заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 Окружного кардиоцентра Олег Николаевич.

История спасения многодетной мамы из Когалыма в 2022 году потрясла медицинское сообщество. Молодая женщина поступила в Кардиоцентр с диагнозом «молниеносный миокардит». Состояние пациентки было жизнеугрожающим – сократительная функция левого желудочка снизилась, артериальное давление упало до критических значений. Сердце не справлялось со своей функцией, рецидивировал отек легких. Ситуация была катастрофической. По итогам консилиума пациентку экстренно подключили к аппарату ЭКМО – метод экстракорпоральной мембранной оксигенации замещает работу сердца и легких. Десять дней функцию этих органов выполнял аппарат. Это были самые тревожные дни не только для больной, но и для врачей. Специалисты отделения анестезиологии и реанимации, которое возглавляет Олег Карлов, делали все возможное для улучшения состояния больной и достижения положительной динамики. Спустя месяц женщина смогла вернуться домой к своему супруг и троим детям.

О том, что такое подвиг врача и самоотверженный труд медицинского работника Олег Карлов знает с самого детства. Высшее образование он получил в Омском государственном медицинском институте. В 1945 году этот вуз с отличием окончила его бабушка Анна Федоровна. Красных дипломов в то время не выдавали, но без памятного поощрения отличница-выпускница не осталась. Учитывая, в какие тяжелые для страны годы росла и училась первый доктор в семье Карловых, настоящим подарком для молодого врача-терапевта стали преподнесенные в честь окончания института импортные туфли и пальто. Воспоминания на всю жизнь и не на одну! Олег Николаевич бережно хранит эти рассказы родной бабушки, которая делилась с внуком моментами жизни в военные годы и сыграла если не решающую, то очень важную роль в определении будущей профессии своего внука.

«Анна Федоровна была долгожителем и ушла от нас в возрасте почти 100 лет! Большую часть жизни она работала терапевтом в городской поликлинике в Омске, потом в должности доцента преподавала пропедевтику внутренних болезней студентам. Моя мама также оканчивала Омский государственный медицинский институт. Я рос и воспитывался в семье, где белый халат имеет особое значение. В нашем доме часто собирались коллеги мамы и бабушки. Это люди советской закалки, которые получили образование в другом веке! Они лечили без современного оборудования и доступа к информации в любую минуту. Материальная база тогда была совершенно иной. Профессиональные знания и фонендоскоп – все, что было в доступе для постановки диагноза пациенту. Я был еще совсем юным, но уже понимал, какой хрупкой может быть жизнь человека и сколько усилий необходимо, чтобы помочь больному», – поделился Олег Николаевич.

Тогда, в 1987 году, все решил, как часто бывает, его величество случай. А точнее, приятель, который уговорил старшеклассника Олега Карлова подать документы именно в медицинский вуз, а не в политехнический – в планах абитуриента было пойти наперекор маме и бабушке, и стать инженером, как отец.

«Договорились просто сходить, посмотреть, но преподаватели в мединституте оказались очень убедительными. Я заинтересовался. Не остановил даже огромный конкурс – семь человек на место. Я считаю, когда делаешь выбор, тем более, если мы говорим о выборе профессии, важно располагать всей информацией. По возможности, прийти в больницу, посмотреть изнутри, как все устроено. В свое время я подрабатывал санитаром в отделении, где дежурила моя мама. И когда уже мой сын задумался о выборе профессионального пути в старших классах, я предложил ему прийти в Кардиоцентр в качестве волонтера, помочь в силу своих возможностей, почувствовать атмосферу. Сегодня Владу 20 лет, и он студент второго курса Медицинского института Сургутского государственного университета по специальности «лечебное дело». Сын пошел по нашим профессиональным стопам и, конечно, мы с супругой его в этом поддержали. К слову, моя жена, Оксана Игоревна, тоже медицинский работник. А познакомил нас Кардиоцентр, 24 года назад», – подытожил врач.

Вместе чета Карловых не только трудится, но и проводит досуг. Любимый вид отдыха – путешествия. Самой запоминающейся стала поездка на Камчатку. Вулканы, гейзеры и дары Тихого океана не оставили югорчан равнодушными. В планах семейной пары – знакомство с республикой Карелией.

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