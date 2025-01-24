В рубрике «Доска Почета» - старший мастер ПРС цеха подземного ремонта скважин НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»

Ветеран заверяет: пока есть силы, он будет стараться быть полезным родному коллективу и предприятию. Фото автора

46 лет отдал подземному ремонту скважин Жээнбек Имирсинов, 33 из них – на благо ПАО «Сургутнефтегаз». Сегодня он является старшим мастером по ремонту скважин (подземному) цеха подземного ремонта скважин базы производственного обслуживания (ЦПРС БПО) НГДУ «Комсомольскнефть». Рассказываем о нем в нашей постоянной рубрике «Доска почета».

Прямой дорогой

К «знакомству» с Севером зимой 1985 года Жээнбека Имирсинова (на тот момент оператора подземного ремонта скважин «СоюзКыргызнефти» с 6-летним стажем) привела командировка в нижневартовскую нефтяную компанию (непривычный к холодам Жээнбек почти сразу слёг с температурой и неделю просто не мог выйти из вахтового общежития). На сибирской земле он провёл два года: сполна прочувствовал суровые морозы, жгучие метели, привык к высоким снежным сугробам и бескрайней, как степи, тайге.

– Моим наставником стал отличный бурильщик 6 разряда Абдулкерим Сулайманов, – вспоминает собеседник. – Терпеливо, подробно всё рассказывал, показывал и постоянно говорил: «В будущем ты помбуром не будешь, бурильщиком не будешь – думай о том, что впереди, и учись». Так я параллельно производству и получил первое профессиональное образование – по специальности «бухучёт».

Второй и окончательный приезд сюда был связан с трудоустройством в НГДУ «Комсомольскнефть» в 1992 году. Изначально попал на Русскинское месторождение. Разница с прежним местом работы здесь оказалась явной: в Сургутнефтегазе производственные объёмы существенно больше, но вместе с тем бригады ПРС полностью укомплектованы необходимым оборудованием.

Сначала, имея опыт обращения лишь со штанговыми глубинными насосами (ШГН), Ж.Имирсинов учился работать с установками электроцентробежных насосов (УЭЦН). А спустя несколько лет уже участвовал в непростом освоении и внедрении в производство новых стендовых гидравлических ключей (предназначен для ремонта и обслуживания бурового оборудования, где требуется моментная затяжка и разъединение резьбовых соединений), гидромеханических пакеров (приспособление для выполнения герметичного разъединения участков скважины).

Опыт с ШГН тоже пригодился: в 1999 году Жээнбека назначили мастером бригады, обслуживающей Южно-Родниковое месторождение, где были установлены именно насосы старого образца.

Крепкий коллектив

По направлению предприятия наш герой прошёл обучение в Сургутском нефтяном техникуме и в 2008 году получил диплом по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В 2010-м принял руководство бригадой ПРС №4. За этим коллективом с 1999 года закреплены порядка сотни кустовых площадок, расположенных на Конитлорском месторождении. Ежедневно выполняя подземные ремонты скважин всех категорий – в среднем более 120 процентов установленных нормативов, производственная команда Имирсинова вскоре закрепилась в числе передовиков.

Жээнбек Имирсинов в свое время привел бригаду ПРС №4 к статусу передовой

– В каждом отдельном случае, моей главной задачей было принять куст, – поясняет ответственность мастера ПРС мой собеседник. – За много лет я научился узнавать «дыхание» каждой конитлорской скважины, определять необходимость ремонта, в случае сложного оперативно (чтобы у бригады не было простоев) принимать необходимые меры: выбирать технологию, сотрудничать в команде со специалистами цехов добычи нефти и газа, эффективно распределять обязанности между рабочими своей бригады.В ней – девять операторов и пять машинистов, которые работают сменными вахтами. Наш коллектив, как маленький «союз»: в нём представители разных национальностей – русские, украинцы, дагестанцы, татары и башкиры, все очень дружные, порядочные, исполнительные в работе. Взаимопонимание и было основой нашего успеха.

Крепкий коллектив Жээнбека Имирсинова вскоре стал славен многократными достижениями в финальных этапах смотров-конкурсов «Лучший по профессии» 2013 – 2017 годов, наградой за 2 место в экономическом соревновании среди бригад ПРС НГДУ «Комсомольскнефть» 2019 года и победой в номинации «Бригада ПРС с лучшей ежесменной организацией труда» экономического соревнования бригад ПРС ПАО «Сургутнефтегаз» 2020 года.

Коллектив – победитель номинации экономического соревнования ПАО «Сургутнефтегаз» по итогам 2020 года

– У каждого трудового человека есть мечта – проявить себя в профессии, – делится мнением Ж. Имирсинов. – Перед соревнованием на уровне компании я говорил с коллегами просто: «Разве мы не сможем? Ведь на уровне управления держимся в числе лучших по производственным показателям, со всеми задачами справляемся. Если возникнут вопросы – попрошу помощи у вышестоящих специалистов». А с достижением высокого результата ребята воодушевились – готовы к новым победам.

Сам Жээнбек имеет почётные грамоты структурного подразделения и компании, благодарственное письмо и почётная грамота Думы Сургутского района, звание ветерана труда Сургутнефтегаза. благодаря бесценному производственному опыту и неравнодушному отношению к задачам коллектива получил назначение на должность старшего мастера ЦПРС.

– Приятно, что уважают, ценят мой труд, – признаётся ветеран. – Один знакомый рассказывал: когда он учился в Российском государственном институте нефти и газа имени И.М. Губкина (г.Москва), на всех торжественных мероприятиях в актовом зале вуза места в первых рядах были всегда отведены будущим нефтяникам – то есть уже со студенческих лет люди этой профессии в почёте. Согласен с этим. И работой своей доволен: чувствую уверенность в завтрашнем дне и получаю удовольствие от того, что делаю, а потому сколько Бог даст, столько буду стараться быть полезным коллективу и предприятию.

Бригады подземного ремонта скважин (ПРС) в НГДУ «Комсомольскнефть» ведут свою трудовую историю с 1987 года. На данный момент цех ПРС обслуживает скважины на пяти месторождениях: Родниковом, Савуйском, Русскинском, Конитлорском и Южно-Конитлорском.

Имирсиновы трудятся в НГДУ «Комсомольскнефть» целой династией: младший брат нашего героя Алтынбек Омаралиев трудится оператором по добыче нефти и газа 7 разряда в КЦДНГ №1, а сын Эрлан окончил Тюменский нефтегазовый университет и работает инженером-технологом I категории в КЦДНГ №4.