Рассказываем, какие новые штрафы ожидают владельцев квартир в 2025 году

Ежегодно в России вводятся законодательные изменения для владельцев и арендаторов жилья. О том, какие новые штрафы ожидают собственников квартир в 2025 году и за что могут привлечь к ответственности ‒ рассказали эксперты «Циан» совместно со специалистом агентства недвижимости Ярославом Кобаладзе.

Штраф за нарушение пожарной безопасности в многоэтажке

С 1 января 2025 года за несоблюдение правил пожарной безопасности владельцы квартир могут быть оштрафованы на сумму до 15 тысяч рублей.

«Жителям многоквартирных домов важно уважать интересы соседей и следить за состоянием общего имущества. На балконах нельзя захламлять пожарные люки мусором, а в квартирах запрещено хранить легковоспламеняющиеся вещества. Кроме того, входная дверь в подъезд должна свободно открываться. Владельцы квартир, которые решат изменить направление открывания входной двери, могут также столкнуться с административным штрафом от пяти до 15 тысяч рублей», ‒ подчеркнул эксперт.

Ответственность за общее имущество в многоквартирных домах лежит непосредственно на жильцах. Если по их вине причинен ущерб, то именно они обязаны будут восстановить повреждения за свой счет. Управляющая компания в таких случаях ответственности не несет.

Штраф за неуплату налогов с продажи квартиры

С начала года в России увеличились штрафы за неуплату налогов с доходов, полученных от продажи недвижимости. Это связано с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения, введенную в действие федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Закон предусматривает пятиуровневую систему налоговых ставок для физических лиц:

‒ Доход до 2,4 млн рублей в год облагается налогом по ставке 13%;

‒ На доход от 2,4 млн до пяти млн рублей включительно действует ставка 15%;

‒ Для более высоких доходов предусмотрены ставки до 22%.

Эти изменения распространяются и на доходы, связанные с продажей недвижимости. Гражданам, продающим объекты недвижимости на сумму свыше 2,4 млн рублей, придется платить повышенные налоги в соответствии с новой шкалой.

За умышленную неуплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ), полученных от сделок с недвижимостью, предусмотрен штраф в размере 40% от суммы неуплаченного налога (ч. 3 ст. 122 НК РФ). Новая система налогообложения повлияет на расчет данного штрафа: его размер будет увеличен, поскольку расчет будет производиться исходя из более высоких налоговых ставок, действующих для доходов свыше 2,4 млн рублей.

Штраф за самовольную замену радиаторов

С 2025 года вступает в силу новая норма, согласно которой владельцы квартир могут быть оштрафованы за самовольную замену радиаторов отопления. Если вы планируете поменять радиаторы в своей квартире, необходимо помнить, что такие работы запрещено проводить без предварительного согласования с местными органами самоуправления. Такие изменения в инженерных системах могут негативно повлиять на функционирование отопления всего дома.

За неконтролируемую замену радиаторов собственника могут оштрафовать на 800 рублей. Однако последствия могут быть гораздо серьезнее: если самовольные работы станут причиной протечки и нанесут ущерб квартирам соседей, виновнику придется не только восстановить поврежденную систему отопления, но и оплатить ремонт пострадавшего жилья за свой счет.

Штраф за нарушение правил эксплуатации газового оборудования

Начинают действовать новые правила, согласно которым увеличиваются штрафы и ужесточается ответственность граждан за нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Владельцам газовых плит придется выплачивать штрафы в размере от десяти до 15 тысяч рублей, что значительно превышает прежний лимит ‒ до двух тысяч рублей.

По словам Ярослава Кобаладзе, санкции будут применяться в следующих случаях:

‒ Просроченный срок эксплуатации газового оборудования. Если срок службы газовой плиты превышает 20 лет, собственника оштрафуют, даже если она продолжает исправно функционировать. Газоснабжающая компания при этом вправе отключить подачу газа, чтобы обезопасить всех жильцов дома.

‒ Нарушение правил расположения газовой плиты. Оборудование должно быть установлено строго на кухне в специально отведенном месте. Любые работы по ремонту, техническому обслуживанию или перемещению плиты в рамках перепланировки можно проводить исключительно с привлечением специалистов сертифицированной газовой службы.

‒ Ограничение допуска специалистов. Если собственник жилья отказал в доступе сотруднику, который обязан выполнить техническое обслуживание газового оборудования, это станет основанием для наложения штрафа. При этом визит специалиста должен быть предварительно согласован.

‒ Привлечение неквалифицированных лиц для ремонтов или диагностики. Это касается случаев, когда собственник доверяет обслуживание или ремонт газового оборудования компании или специалисту, не имеющим полномочий по закону. Например, если организация не прошла аттестацию и не может легально выполнять такие работы.

Штраф за неосвоение земельного участка

С марта 2025 года в России введут меры ответственности за бездействие, связанное с использованием земельных участков. Согласно статье 85.1 Земельного кодекса РФ, под освоением участка подразумевается выполнение владельцем мероприятий, направленных на приведение земли в состояние, пригодное для использования в соответствии с ее целевым назначением и разрешенным использованием. Общий срок для освоения участка составляет три года. Правительство должно установить перечень необходимых мероприятий и признаки неиспользования земель, как следует из новой нормы. Невыполнение этих требований может повлечь административную ответственность, пояснил риэлтор Александра Денгизова.

Она также отметила, что органы власти могут активизировать применение части 3 статьи 8.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая предусматривает штрафы за неиспользование земельного участка, если такая обязанность установлена федеральным законодательством. На данный момент, по словам Александры, размер штрафа для физических лиц составляет от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость не определена, штраф составит от 20 до 50 тысяч рублей.