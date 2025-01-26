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Как не провалиться под лед и спастись в экстренной ситуации // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Эксперты рассказали о том, как вести себя на льду и что делать, если упал в воду

Как не провалиться под лед и спастись в экстренной ситуации // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: freepik

В Сургуте уже больше недели ведутся поиски ребенка, который провалился под лед в районе речного порта. Чтобы не стать жертвой тонкого льда, важно соблюдать правила безопасности. Специалисты Объясняем.рф рассказали, как избежать опасности и что делать, если оказался в ледяной воде.

Когда выход на лед безопасен?

Главное правило – избегать выхода на лед без необходимости. Однако, если ситуация требует, важно учитывать несколько факторов:

  • Используйте только оборудованные ледовые переправы.
  • Выходите на лед в светлое время суток и при хорошей видимости, когда нет тумана или снегопада.
  • Убедитесь в прочности льда.

Как проверить прочность льда?

Толщина льда должна быть:

  • 7 см и больше – безопасно для одного человека.
  • 15 см и больше – можно передвигаться группой.
  • 25 см и больше – лед выдержит катание на коньках.

Чтобы проверить толщину, можно использовать рыболовный инструмент или ледоруб, но никогда не проверяйте лед ударом ноги.

Обязательно обратите внимание на цвет льда:

  • Прозрачный лед голубого или зеленоватого оттенка – самый прочный.
  • Белый – в два раза менее надежный.
  • Серый, мутный или желтоватый – опасен, может провалиться в любой момент.

Если лед покрыт толстым слоем снега, будьте осторожны: под ним теплее, и лед может оказаться непрочным.

Правила безопасного перехода по льду

  • Идите только по протоптанным тропам. Если их нет, заранее осмотрите территорию и продумайте себе маршрут.
  • Не выходите на лед, если его поверхность рыхлая и местами проступает вода.
  • Группой передвигайтесь на расстоянии пять-шесть метров друг от друга.
  • Вытащите руки из карманов и держите рюкзак на одном плече – в случае опасности его будет легче сбросить.
  • Если лед начал потрескивать, сразу возвращайтесь назад тем же путем. Бежать нельзя.

Что делать, если провалились под лед?

В ледяной воде легко впасть в панику, но важно действовать быстро:

  • Не делайте резких движений, дышите медленно и глубоко.
  • Громко зовите на помощь.
  • Широко раскиньте руки и постарайтесь ухватиться за лед.
  • Попытайтесь закинуть грудь и ноги на лед. Выбирайтесь осторожно, без резких движений.
  • Ползите к берегу по тому же маршруту, по которому пришли.

Ледовая переправа на автомобиле: что нужно знать

Выезжать на лед можно только на оборудованных переправах, строго следуя знакам.

  • Отстегните ремень безопасности перед въездом на лед.
  • Двигайтесь плавно, без резких маневров и торможений.
  • Не разворачивайтесь и не обгоняйте другие автомобили на льду.
  • Не выезжайте на лед при плохой видимости.
  • Не пользуйтесь переправой, если вес машины больше, чем может выдержать лед. Предельную массу авто указывают на знаках.

Что делать, если автомобиль провалился под лед?

  • Быстро сбросьте тяжелую одежду и обувь.
  • Глубоко вдохните, наберите воздух и выбирайтесь через боковое окно.
  • Если с вами ребенок – прижмите его спиной к себе, закройте ему рот и нос.
  • Ориентируйтесь на свет сверху – это выход.

Как помочь человеку, провалившемуся под лед?

Используйте длинный предмет, который можно подать пострадавшему: палку, доску, веревку или связанную одежду – шарф, ремень и другие подручные средства.

Осторожно лягте на лед и медленно ползите к полынье, стараясь широко расставлять руки и ноги, чтобы уменьшить давление на поверхность.

Остановившись на безопасном расстоянии, протяните пострадавшему выбранный предмет и помогите ему выбраться на лед. После этого аккуратно отползайте вместе с ним в сторону берега.

Первая помощь пострадавшему

После извлечения из воды человека нужно согреть:

  • Завернуть в сухую одежду или одеяло.
  • Обложить грелками или бутылками с теплой водой.
  • Дать теплый сладкий напиток.
  • Вызвать скорую помощь – пострадавшего должен осмотреть врач.

Чего нельзя делать:

  • Не растирайте пострадавшего. Охлажденная кровь из периферических сосудов будет быстрее поступать к внутренним органам, человек замерзнет еще сильнее.
  • Не давайте алкоголь. Спиртное не согревает, а только создает дополнительную нагрузку на организм.

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Сегодня в 16:24, просмотров: 111, комментариев: 0
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