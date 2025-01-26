Эксперты рассказали о том, как вести себя на льду и что делать, если упал в воду

В Сургуте уже больше недели ведутся поиски ребенка, который провалился под лед в районе речного порта. Чтобы не стать жертвой тонкого льда, важно соблюдать правила безопасности. Специалисты Объясняем.рф рассказали, как избежать опасности и что делать, если оказался в ледяной воде.
Когда выход на лед безопасен?
Главное правило – избегать выхода на лед без необходимости. Однако, если ситуация требует, важно учитывать несколько факторов:
- Используйте только оборудованные ледовые переправы.
- Выходите на лед в светлое время суток и при хорошей видимости, когда нет тумана или снегопада.
- Убедитесь в прочности льда.
Как проверить прочность льда?
Толщина льда должна быть:
- 7 см и больше – безопасно для одного человека.
- 15 см и больше – можно передвигаться группой.
- 25 см и больше – лед выдержит катание на коньках.
Чтобы проверить толщину, можно использовать рыболовный инструмент или ледоруб, но никогда не проверяйте лед ударом ноги.
Обязательно обратите внимание на цвет льда:
- Прозрачный лед голубого или зеленоватого оттенка – самый прочный.
- Белый – в два раза менее надежный.
- Серый, мутный или желтоватый – опасен, может провалиться в любой момент.
Если лед покрыт толстым слоем снега, будьте осторожны: под ним теплее, и лед может оказаться непрочным.
Правила безопасного перехода по льду
- Идите только по протоптанным тропам. Если их нет, заранее осмотрите территорию и продумайте себе маршрут.
- Не выходите на лед, если его поверхность рыхлая и местами проступает вода.
- Группой передвигайтесь на расстоянии пять-шесть метров друг от друга.
- Вытащите руки из карманов и держите рюкзак на одном плече – в случае опасности его будет легче сбросить.
- Если лед начал потрескивать, сразу возвращайтесь назад тем же путем. Бежать нельзя.
Что делать, если провалились под лед?
В ледяной воде легко впасть в панику, но важно действовать быстро:
- Не делайте резких движений, дышите медленно и глубоко.
- Громко зовите на помощь.
- Широко раскиньте руки и постарайтесь ухватиться за лед.
- Попытайтесь закинуть грудь и ноги на лед. Выбирайтесь осторожно, без резких движений.
- Ползите к берегу по тому же маршруту, по которому пришли.
Ледовая переправа на автомобиле: что нужно знать
Выезжать на лед можно только на оборудованных переправах, строго следуя знакам.
- Отстегните ремень безопасности перед въездом на лед.
- Двигайтесь плавно, без резких маневров и торможений.
- Не разворачивайтесь и не обгоняйте другие автомобили на льду.
- Не выезжайте на лед при плохой видимости.
- Не пользуйтесь переправой, если вес машины больше, чем может выдержать лед. Предельную массу авто указывают на знаках.
Что делать, если автомобиль провалился под лед?
- Быстро сбросьте тяжелую одежду и обувь.
- Глубоко вдохните, наберите воздух и выбирайтесь через боковое окно.
- Если с вами ребенок – прижмите его спиной к себе, закройте ему рот и нос.
- Ориентируйтесь на свет сверху – это выход.
Как помочь человеку, провалившемуся под лед?
Используйте длинный предмет, который можно подать пострадавшему: палку, доску, веревку или связанную одежду – шарф, ремень и другие подручные средства.
Осторожно лягте на лед и медленно ползите к полынье, стараясь широко расставлять руки и ноги, чтобы уменьшить давление на поверхность.
Остановившись на безопасном расстоянии, протяните пострадавшему выбранный предмет и помогите ему выбраться на лед. После этого аккуратно отползайте вместе с ним в сторону берега.
Первая помощь пострадавшему
После извлечения из воды человека нужно согреть:
- Завернуть в сухую одежду или одеяло.
- Обложить грелками или бутылками с теплой водой.
- Дать теплый сладкий напиток.
- Вызвать скорую помощь – пострадавшего должен осмотреть врач.
Чего нельзя делать:
- Не растирайте пострадавшего. Охлажденная кровь из периферических сосудов будет быстрее поступать к внутренним органам, человек замерзнет еще сильнее.
- Не давайте алкоголь. Спиртное не согревает, а только создает дополнительную нагрузку на организм.