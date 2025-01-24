Почему в Сургуте опасно выходить на водоемы зимой

В последние годы сургутские реки все реже покрываются прочным льдом, а зимы становятся теплее. Недавняя трагедия в районе речного порта, где ребенок провалился под лед, вновь подняла вопросы безопасности на водоемах. Разбираемся, почему лед на реках стал таким хрупким, как на это влияет погода и промышленная деятельность, и действительно ли сургутские реки перестали замерзать.

Аномально теплая зима и климатические изменения

Одной из главных причин трагедии возле речпорта специалисты называют нестабильные погодные условия. Зима в Югре выдалась мягкой, температура в районе Сургута долгое время не опускалась ниже -8 градусов. Этого недостаточно для формирования плотного и безопасного льда, передают в «АиФ».

«На большинстве водоемов Югры лед небезопасен. Понять, что он хрупкий, можно по зеленоватому оттенку. Но сейчас он под снегом, по цвету определить толщину невозможно», – рассказал на прошлой неделе начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС РФ по Югре Сергей Замятин.

Спасатели также предполагают, что дети гуляли по уже истонченному льду, и в какой-то момент он проломился.

Стоит отметить, что ноябрь 2024 года в Югре стал самым теплым за последние несколько лет. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха на протяжении всего месяца была значительно выше климатической нормы, отмечает «Вестник». Причиной аномального тепла стало регулярное проникновение в регион атлантических воздушных потоков, которые приносят с собой высокую влажность и непривычно мягкие зимние температуры.

«Действительно, очень теплая зима. Она на сегодняшний день на три градуса теплее средней так называемой климатической нормы. Я бы сказал, что наблюдаемый эффект потепления на 70−80% обусловлен глобальным потеплением, а на 20-30% − естественными факторами, главным из которых является поведение Северной Атлантики. Это один из мощнейших природных факторов, который определяет температуру всего Северного полушария, в особенности в Центральной России», − пояснил 76.ru климатолог, заведующий лабораторией глобальных проблем энергетики МЭИ, академик РАН Владимир Клименко.

А сегодня, 24 января, МЧС России по ХМАО опубликовало данные по температурным отклонениям от нормы: «Температура ночью -20,-25 °С, местами по западной половине до -15 °С, местами по восточной половине до -30 °С, днем -7,-12 °С, местами по восточной половине до -17 °С., что на 6 °С выше нормы».

Теплая вода с ГРЭС и природные особенности

Однако дело не только в климате. В районе речного порта издавна наблюдаются полыньи, так как в эту часть Оби попадает теплая вода от Сургутской ГРЭС-2.

«В районе речпорта всегда, во все времена, и 10 лет, и 20 лет назад, было мало льда. Почему мало льда? Потому что теплая вода с ГРЭС-2. И даже дальше, на нулевом причале, часто было такое. К тому же идет потепление климата. Это просто явление природы», – отметил в разговоре с корреспондентом siapress.ru бывший первый замглавы Сургута Владимир Браташов.

Толщина льда на водоемах Сургута

По данным администрации города, толщина льда в местах массового выхода людей на лед по состоянию на 16 января 2025 года составляет:

Река Обь в районе речного порта – открытая вода.

– открытая вода. Река Обь в районе нулевого причала – 20 см.

– 20 см. Протока Кривуля в районе о. Зубатинский – 35-40 см.

– 35-40 см. Река Бардыковка в районе ул. Гагарина – 35 см.

– 35 см. Озеро Карьерное между ул. Мелик-Карамова и Югорским трактом – 40 см.

– 40 см. Протока Черная в районе о. Зубатинский – 35 см.

– 35 см. Протока Кривуля в районе ГСК «Нептун» – 30 см.

– 30 см. Протока Черная в районе урочища Гусиный песок – 25 см.

– 25 см. Протока Черная в районе Югорского тракта – 15-25 см.

– 15-25 см. Река Черная в районе ул. Сосновая – 35-50 см, однако в районе плотины водохранилища Сургутской ГРЭС-2 есть участки с открытой водой.

При этом,для безопасного пребывания человека на льду его толщина должна соответствовать прилагаемой нагрузке:

Для одного человека – не менее 7 см (в некоторых источниках 10-12 см).

Для сооружения катка – 12 см и более.

Для пешей переправы – 15 см и более.

Для проезда автомобилей – не менее 30 см.

Если вы стали свидетелем происшествия или заметили на льду ребенка, незамедлительно сообщите об этом по телефону 112.

Гидрография Сургута

Сургут расположен на правобережном участке реки Оби, точнее − на Средней Оби. Этот крупнейший водоем в регионе состоит из множества проток, в том числе Боровой, Кривули и Бардыковки, ранее рассказала siapress.ru завкафедрой экологии и биофизики института естественных и технических наук Сургутского государственного университета Елена Шорникова.

Кроме Оби, в черте города протекают река Черная, в русле которой сооружено водохранилище-охладитель Сургутских ГРЭС, река Сайма. В окрестностях Сургута также расположены реки Тромъеган, Почекуйка, Замятина, Калинка и другие. Югра в целом богата водными ресурсами – помимо рек, регион включает многочисленные озера и болота.