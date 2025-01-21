Почему «аварийки» в ХМАО все еще не снесли, несмотря на выделенные миллиарды

В ХМАО по-прежнему остро стоит вопрос ликвидации аварийного жилья. Несмотря на миллиарды выделенных денег и поручения властей, не все города и районы смогли снести все «аварийки». Какие сложности возникли в разных муниципалитетах округа и как власти высказывались на эту тему – читайте в этом обзоре.

Кто не справился?

В 2024 году девять муниципалитетов ХМАО не смогли выполнить план по сносу аварийного жилья. Среди них – Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск. Об этом сообщает NEFT со ссылкой на данные телеграм-канала «Стройкомплекс Югры».

Всего в программе участвовали 20 из 22 муниципалитетов. Полностью справились с задачей девять из них – Радужный, Лангепас, Югорск, Мегион, Когалым, Берёзовский, Белоярский, Нижневартовский и Нефтеюганский районы. В Нефтеюганске и Кондинском районе осталось снести по одному объекту.

«Остальные девять муниципалитетов провалили план: Ханты-Мансийск, Сургут, Сургутский район, Нижневартовск, Пыть-Ях, Советский район, Урай, Ханты-Мансийский и Октябрьский районы», – передает NEFT.

Напоминаем, в конце 2024 года губернатор Югры Руслан Кухарук в своем Послании о положении дел и перспективах развития автономного округа обозначил переселение из аварийного жилья одной из ключевых задач региона:

«Этот вопрос требует комплексного подхода и совместной работы муниципальной, региональной и федеральной властей. Считаю основным механизмом решения этой проблемы запуск новой региональной адресной программы по расселению из аварийного жилищного фонда. Она позволит ликвидировать около 700 тысяч квадратных метров аварийного жилья, жилищные условия улучшат более 38 тысяч югорчан», – заявил губернатор.

В 2024 году в Югре снесли 350 аварийных многоквартирных домов, а на ликвидацию такого жилья выделили более 8,6 млрд рублей.

В Сургуте что-то пошло не так

Тогда еще председатель Думы Сургута Максим Слепов 24 января 2024 года сообщил в своем телеграм-канале, что город завершает программу сноса ветхого и аварийного жилья. Он заявил, что в 2024 в городе полностью избавятся от «авариек».

«Особо выделю то, что город досрочно завершает программу по сносу ветхого и аварийного жилья и 2024 год может стать историческим, когда в городе не останется аварийных домов. Это большой подарок жителям города к 430-летию Сургута и 30-летию Думы города», – отметил Слепов.

Через месяц, 28 февраля, он подтвердил свои слова, отметив, что в Сургуте скоро не останется ни одного аварийного дома: «В Сургуте скоро не останется ни одного аварийного и ветхого дома. Сегодня на заседании думы города с коллегами поддержали предложенные администрацией корректировки в бюджет Сургута. Средства, необходимые на снос, запланированы».

Но аварийное жилье в городе все еще есть. В Сургуте на 7 ноября прошлого года оставалось снести 25 домов, при этом в этом же году было снесено 42 дома, а десять –расселили.

«В 2024 году снесено 42 дома, десять домов расселено, из них: по шесть ‒ осуществляется подготовка к сносу; четыре ‒ по ул. Московской, 43, 46, 49, 53/2 расселены, но не могут быть снесены до завершения конкурсного производства в отношении ООО «Северстрой», признанного банкротом. Осталось снести на 07.11.2024 – 25 домов», – сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Редакция siapress.ru направила запрос в мэрию, чтобы узнать о количестве оставшихся аварийных домов. Ответ будет опубликован позже.

Где еще не успели?

Проблема аварийного жилья сохраняется и в Октябрьском районе. 19 января Руслан Кухарук в своем телеграм-канале в очередной раз заявил о необходимости комплексных решений.

«После крещенских купаний вместе с главой Октябрьского района Сергеем Владимировичем Заплатиным и главой Талинки Андреем Викторовичем Останиным ознакомился с городским поселением. В ходе объезда посетили уже введенные в эксплуатацию и еще строящиеся объекты, обсудили развитие территории. Главный запрос жителей Талинки – расселение аварийного фонда. В домах, подлежащих сносу, проживают около 900 человек. Есть улицы и микрорайоны, которые полностью состоят из аварийных домов, что требует принятия комплексных решений, в том числе в рамках адресной программы по расселению. Поручил коллегам предоставить план будущей застройки поселения», – написал глава ХМАО.

План не выполнили и Нижневартовске – там до сих пор стоят аварийные дома. Отметим, что глава города Дмитрий Кощенко в августе 2024 года сообщил, что работа по ликвидации аварийного жилья продолжается: «Нижневартовск продолжает избавляться от аварийного жилья. При содействии Правительства автономного округа в 2022-2024 годах переселено в благоустроенные квартиры 247 семей, снесено 50 аварийных домов. Безусловно, эта работа будет продолжена».

«Аварийки» есть и в Ханты-Мансийске, там тоже не успели в срок снести все дома. Мэр столицы Югры Максим Ряшин заявил, что финансирование жилищных программ увеличено и это позволит улучшить условия жизни тысяч жителей.

«На предстоящие три года увеличено финансирование по жилищным программам, в планах – ликвидация 660 тысяч квадратных метров аварийного фонда, условия жизни улучшатся у 38 тысяч югорчан <...> Всего же в 2024 году в Ханты-Мансийске более двухсот семей переехали в новое жилье», – сообщил Ряшин в своих соцсетях.

Кто попал на «Доску почета»?

Напомним, Берёзовский район полностью выполнил план сноса. Во время поездки в Игрим 31 июля 2024 года губернатор Югры отметил, что важно привлечь застройщиков для реализации социальных программ.

«Пожалуй, самое большое число комментариев накануне поездки в Березовский район получил от жителей Игрима. Работы здесь, действительно, много. Встреча с жителями по улице Кооперативная подтвердила важность темы расселения аварийного жилья. В поселке подлежат сносу 52 многоквартирных дома, расселения из 440 квартир ждут 770 жителей. В разговоре люди говорят, что не хотят покидать место, в котором родились и выросли. Необходимо определить застройщика, который готов зайти на территорию для реализации соцпрограмм. Поручил окружному департаменту строительства подключиться к проработке вопроса», – ранее писал Кухарук в своем телеграм-канале.

Раз Берёзовский район не попал в список опоздавших муниципалитетов, можно сделать вывод, что с конца июля и по конец 2024 года в нем снесли без малого 52 многоквартирных дома.

Прошлогодние поручения экс-губернатора

В начале 2023 года экс-губернатор Югры Наталья Комарова поручила сносить деревянные многоквартирные дома еще до того, как их официально признают аварийными, сообщили в группе «Югра» во «ВКонтакте».

«Организовать снос всего деревянного многоквартирного жилого фонда, не дожидаясь того, когда его признают аварийными», – ранее заявляла Комарова.

Кроме того, экс-губернатор в 2022 году поручила полностью ликвидировать деревянный жилой фонд в округе. Она подчеркнула, что эта задача должна стать одним из приоритетных направлений развития округа.

«Поручаю департаменту ЖКХ и энергетики и муниципалитетам организовать специалистов, технику, производство, чтобы выполнить такой объем строительства жилья. Только если органы местного самоуправления примут решение, что это приоритет, мы сможем это реализовать. Задача – ликвидировать деревянный фонд и расселить людей в комфортное жилье», – сообщила она.

Так было всегда?

Годы идут – а проблемы те же. Еще в 2008 году губернатор Югры Александр Филипенко раскритиковал выполнение графика сноса аварийного и ветхого жилья в муниципалитетах, ранее сообщал «УралПолит.Ru».

«Мелкими и частичными мероприятиями ее не решить. Здесь требуется комплексный подход и усилия всех – и органов власти, и непосредственно самих людей, проживающих в таком жилье. <…> Балки и времянки растут, как грибы. Если мы не приведем в соответствие с действующим законодательством ситуацию в этом направлении – завтра получим огромное количество проблем при необходимости их сноса», – ранее заявлял Филипенко.

Доставалось главам муниципалитетов и от Комаровой. В 2023 году экс-губернатор ХМАО резко раскритиковала мэров за ситуацию с расселением аварийного жилья, ранее сообщал URA.ru ссылаясь на анонимный источник.

«После поездки Комаровой по округу выяснилось, что снесены и расселены не все трущобы, о которых градоначальники отчитывались региональному правительству. Губернатор указала на эти факты чиновникам и пообещала, что если они оперативно не исправят ситуацию, то она лишит провинившиеся муниципалитеты финансирования на покупку жилья для переселения из «авариек». Особенно досталось главам вполне благополучных муниципалитетов – Сургута и Белоярского района», – сообщил инсайдер.

Аварийное жилье «бесконечно»?

В сентябрьском выпуске «О чем говорят» журналисты Тарас Самборский и Дмитрий Щеглов обсудили важный вопрос – есть ли реальная возможность полностью ликвидировать аварийное жилье или это процесс, который будет идти бесконечно?

Дело в том, что программу сноса домов, признанных аварийными до 2017 года, завершили досрочно в 2024 году. Тем временем, уже формируется новая, для домов, признанных аварийными к 2024 году. За последние 6-7 лет часть ранее пригодного жилья стала непригодной, и теперь его тоже нужно расселять. А через несколько десятилетий та же проблема может возникнуть и с массовыми многоэтажками.

«Если количество аварийного жилья из года в год не уменьшается, потому что новое жилье станет аварийным, и тогда мы имеем дело с каким-то снежным комом, и это будет сизифов труд, это бесконечно. А через 20 лет, ну, может быть, чуть больше, мы придем к тому, что многие микрорайоны массовой застройки последних 20 лет мы вынуждены будем просто сносить. <…> У нас проблема в принципе нерешаемая, и всегда будет огромное количество аварийного жилья, потому что старое аварийное жилье мы снесли, а новое жилье переходит в разряд аварийного из-за того, что строится много некачественного жилья, только такое объяснение может быть», – заявил Тарас Самборский.

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