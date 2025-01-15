Рассказываем, как распознать лже-сотрудника правоохранительных органов

В 2024 году в России зафиксировали десятки тысяч случаев мошенничества с использованием дипфейков. Причем махинации стали настолько продвинутыми, что вам могут позвонить даже лже-сотрудники госорганов. Россиянам подробно объяснили, как распознать мошенников и противостоять им.

Могут ли вам напрямую позвонить из Госуслуг?

Представители Госуслуг никогда сами не звонят россиянам. Даже в случае, если вы восстанавливаете пароль на портале, вам придет код подтверждения исключительно по смс.

«Операторы службы поддержки Госуслуг никогда не запрашивают пароли, коды из смс так же, как ответы на контрольный вопрос. Если вам позвонили от имени Госуслуг и спросили эти данные, не сообщайте их ‒ это мошенники», ‒ говорится на официальном сайте портала.

Если вам все же поступил такой звонок: сразу положите трубку, зафиксируйте время звонка и номер телефона мошенника и передайте эти данные в полицию.

Могут ли с угрозами позвонить сотрудники ФСБ или МВД?

Сотрудники правоохранительных органов никогда не уведомляют россиян об уголовном преследовании по телефону. Это делается только лично с соответствующим процессуальным оформлением.

«Следователи, полицейские и сотрудники органов безопасности никогда не используют для связи с гражданами мессенджеры и тем более видеозвонки. Они не имеют права направлять вам фотографии своих удостоверений и служебных документов», ‒ сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Если во время разговора по телефону незнакомец называет себя представителем того или иного ведомства – немедленно прекратите разговор и перезвоните по официально опубликованным телефонам той службы, сотрудником которой он представился.

Могут ли судебные приставы писать и звонить по аресту банковского счета?

Судебные приставы никогда не звонят с сотовых номеров, не направляют смс и не пользуются электронной почтой для официальных уведомлений.

«Представитель правоохранительных органов никогда не будет просить сообщить паспортные данные или данные банковских счетов. Проверка наличия долга для физических и юридических лиц ‒ бесплатная государственная услуга. Ей можно воспользоваться на сайте Госуслуг или сайте Главного управления с помощью Банка данных исполнительных производств. В последнем случае для проверки достаточно знать имя и дату рождения человека или название организации», ‒ говорится на сайте ГУ Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

Что нельзя предоставлять мошенникам?

Ни в коем случае нельзя называть во время телефонного разговора с мошенником или отправлять им в мессенджеры следующие данные:

‒ номер и серию паспорта, прописку, номера других документов;

‒ срок действия банковской карты, код безопасности на обратной стороне, количество денег на счету, соглашаться переводить деньги на другие счета, сообщать данные карты кому-то еще;

‒ переходить по сомнительным ссылкам и пользоваться сомнительными сайтами;

‒ сообщать логины и пароли от учетных записей, платежные данные, одноразовые коды из смс.