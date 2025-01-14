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​Российский авторынок 2025 года: рост цен, снижение продаж и утильсбор // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Российский авторынок 2025 года оказался под угрозой роста цен и снижения продаж

​Российский авторынок 2025 года: рост цен, снижение продаж и утильсбор // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Российский рынок автомобилей в 2025 году рискует просесть на 20%, если экономическая обстановка останется прежней. Оптимистичный прогноз − повторить уровень продаж прошлого года, который составил около 1,6 миллиона машин. Какие еще прогнозы дают автомобильному рынку в этом году и что интересовало водителей в 2024 году − в обзоре siapress.ru.

Рекорд пятилетия: продажи новых машин выросли почти на 50%

В 2024 году в России продали 1,57 млн новых легковых автомобилей − это на 48,4% больше, чем годом ранее, сообщили эксперты агентства «Автостат». Этот результат стал лучшим за последние пять лет. Предыдущий рекорд установили в 2019 году с показателем 1,59 млн проданных машин.

Две трети от общего объема продаж в прошлом году обеспечили пять ведущих марок. Лидером российского авторынка осталась LADA, реализовавшая 436,2 тыс. автомобилей. Среди иномарок первое место занял китайский бренд Haval с результатом 190,6 тыс. единиц. Барьер в 100 тыс. проданных машин преодолели также Chery (157 тыс.), Geely (149,1 тыс.) и Changan (106,1 тыс.).

Среди моделей третью год подряд лидером стала LADA Granta с показателем 201,5 тыс. проданных автомобилей. Вторую строчку заняла LADA Vesta (123,2 тыс. машин). Лучшей иномаркой по популярности стал кроссовер Haval Jolion (83,8 тыс.). В пятерку лидеров также вошли китайские кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO Max (64,8 тыс.) и Tiggo 4 PRO (52,7 тыс.).

Рост производства: российские автозаводы выпустили более миллиона машин

В 2024 году автосборочные предприятия России выпустили 1,07 млн единиц автомобильной техники, что на 33% больше по сравнению с 2023 годом, когда было собрано 808,8 тыс. машин, добавили в «Автостат».

Самый значительный рост зафиксировали в сегменте легковых автомобилей, производство которых увеличилось на 41% − до 807,6 тыс. единиц. Легкие коммерческие машины и грузовики также продемонстрировали рост: их выпуск вырос на 16% и 10%, составив 143,8 тыс. и 107,2 тыс. единиц соответственно.

Наименьший прирост отмечен в сегменте автобусов, где объемы производства выросли на 5% и достигли 15 тыс. единиц.

Какие подержанные автомобили больше интересовали россиян в 2024 году

Российский рынок подержанных автомобилей в 2024 году удивил ростом предложений и небольшим снижением цен. Если в начале года в продаже было около 530 тысяч машин, то к декабрю их число достигло 765 тысяч. Средняя цена упала с 1,6 до 1,4 млн рублей, что немного порадовало покупателей. Каждый месяц россияне покупали около 250 тысяч машин, а в октябре поставили рекорд – 295 тысяч сделок. В день продавалось до девяти тысяч авто, рассказали siapress.ru в автомобильном портале «Дром».

Самой популярной моделью среди подержанных автомобилей осталась Лада Гранта – в 2024 году продано 61 тысяча машин по средней цене 658 тысяч рублей. Продажи выросли на 24%, а цена поднялась на 14%.

На втором месте Лада Приора с результатом 55 тысяч проданных автомобилей и средней стоимостью 384 тысячи рублей. Прирост продаж составил 6%, а цена увеличилась на 18%.

Третью позицию занял Hyundai Solaris – 51 тысяча проданных авто по средней цене 1,1 миллиона рублей. Продажи выросли на 7%, а цена увеличилась на 5%.

Четвертое место у Kia Rio, которой в 2024 году продали 47 тысяч штук по средней стоимости 1,1 миллиона рублей. Продажи выросли на 10%, а цена увеличилась лишь на 3,5%.

Замыкает пятерку Toyota Corolla – 44 тысячи проданных машин по средней цене 688 тысяч рублей. Однако ее продажи упали на 10%, несмотря на рост цены на 19%.

Подержанный люкс набирает обороты

Интересно, что в ноябре 2024 года продажи подержанных люксовых автомобилей в России выросли на 14%. По данным агентства «Автостат» россияне приобрели 193 машины сегмента Luxury, тогда как год назад их количество составляло 170. Эксперты отмечают, что рынок роскошных авто с пробегом демонстрирует положительную динамику пятый месяц подряд.

Лидером среди люксовых марок остается Bentley: на нее пришлось более 40% всех проданных подержанных машин (84 экземпляра). Второе место разделили Maserati и Rolls-Royce с равными результатами в 33 проданных автомобиля. Lamborghini заняла третье место с 31 проданным авто, а Ferrari и Aston Martin замыкают список с 8 и 4 экземплярами соответственно.

Среди моделей наибольшей популярностью пользовался Bentley Continental GT (41 проданная машина). За ним следуют Lamborghini Urus (26 шт.), Bentley Bentayga (20 шт.), Bentley Continental Flying Spur (16 шт.) и Maserati Levante (15 шт.).

Всего за 11 месяцев 2024 года в России было куплено 2 110 люксовых автомобилей с пробегом, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Land Cruiser, Santa Fe и другие авто исчезают из России

С 1 января 2025 года в России вступили в силу новые ставки утилизационного сбора на автомобили, что значительно повлияло на рынок импорта. Больше всего нововведение затронуло легковые автомобили с большими объемами двигателей, гибриды и электромобили.

По информации Газета.Ru, увеличение ставок выглядит следующим образом:

  • Для легковых автомобилей с двигателями объемом 1-2 литра сбор вырос с 556,2 тыс. рублей до 667,4 тыс. рублей.
  • Для подержанных автомобилей с двигателями объемом 2-3 литра старше трех лет ставка увеличилась с 2,37 млн рублей до 2,84 млн рублей.
  • За электромобили и гибриды юридическим лицам теперь придется заплатить 667,4 тыс. рублей за машины младше трех лет и 1,17 млн рублей за авто старше трех лет.

Эти изменения делают ввоз автомобилей с крупными двигателями экономически невыгодным. Среди моделей, которые вряд ли попадут на российский рынок из-за нового утильсбора, оказались:

  • Hyundai Santa Fe с мотором 2.5
  • Toyota Land Cruiser
  • Kia Sportage с мотором 2.5
  • Mitsubishi Outlander с мотором 2.4
  • Hyundai Palisade с мотором 3.5

Руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта «Альфа-Лизинг» Анастасия Байбароша пояснила РБК Тюмень, что рост утильсбора неизбежно отразится на цене автомобилей.

«Стоимость импортируемых автомобилей повысится на 132,2 тыс. руб. Для автомобилей в ценовой категории 4-5 млн руб. это рост стоимости на 2,6-3%, для машин по цене около 3 млн руб. − на 4-5%, а для бюджетных моделей за 1,7-2 млн руб. − на 6,5-7,6%. То есть бюджетные автомобили, такие как Changan Alsvin, Geely Emgrand, Omoda S5, Livan S6PRO и Livan X3PRO, подорожают в большей степени», − подчеркнула эксперт.

Также спикер обратила внимание на роль курса доллара, который в конце ноября достиг 110 рублей, а затем снизился до 99 рублей. Высокая волатильность валюты может быть учтена дилерами и дистрибьюторами при формировании цен на автомобили.

По словам экспертов, к весне 2025 года автомобили могут подорожать в среднем на 15-20%. Генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев оценивает возможный рост цен несколько ниже − на уровне 10-15%.


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Сегодня в 16:38, просмотров: 106, комментариев: 0
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