16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  101,9146   EUR  105,0464  

Новости

Больше новостей
Вы довольны медицинским персоналом в Сургуте?
Комментировать
0
Вам интересно будет посмотреть, как Джуд Лоу сыграет Владимира Путина?
Комментировать
0
Россияне, по международному исследованию, занимают шестое место в мире по IQ.

Это неправда, россияне на первом месте 28.2%

Это правда 26.2%

Это неправда, россияне занимают горазд более низкое место 35%

Не знаю, что такое IQ 10.7%

Всего голосов: 103

Комментировать
0
В России кончилась эра дешевой электроэнергии, ее цену нужно поднять в 2-3 раза, а на потреблении экономить, считают в правительстве. Ваша реакция:

Очень правильно решение! 17.3%

Они там совсем с ума посходили?! 78.2%

Не знаю 4.5%

Всего голосов: 110

Комментировать
0
Хорошо ли, если Макдональдс вернется в Россию?
Комментировать
0
Больше опросов

​Какие долги передаются по наследству? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Россиянам рассказали, какие долги наследуются и как о них узнать

​Какие долги передаются по наследству? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: freepik.com

В России по наследству передаются не только имущество, но и долги. Ранее стало известно, что нотариусы будут информировать наследников о кредитах наследодателя. О том, какие именно финансовые обязательства наследуются – рассказали эксперты Оръясняем.рф.

Что включает в себя наследство

Наследство можно принять только целиком – и активы, и долги умершего.

Например, нельзя унаследовать только квартиру и отказаться от неоплаченных квитанций по ЖКХ.

Как долги зависят от стоимости имущества

Каждый наследник должен выплатить долги наследодателя. Но только ту сумму, которая не превышает стоимость полученного имущества.

Например, вы получили в наследство дом. Его рыночную стоимость определит независимый оценщик – такую услугу обычно заказывает нотариус во время оформления наследства. Допустим, дом оценили в два млн руб., а долгов оказалось на четыре млн. Тогда вам нужно будет уплатить только два млн, а остальное спишут или распределят обязательства на других наследников, если они есть.

При этом учитывают рыночную стоимость имущества, которая была на момент открытия наследства. Если потом она вырастет, это не будет играть роли.

Как узнать о долгах наследодателя

После открытия наследственного дела нотариус должен в течение трех рабочих дней узнать, есть ли у умершего долги в банках, микрофинансовых организациях, налоговой службе и управляющих компаниях, и сообщить информацию наследникам, чтобы они могли решить, принимать наследство или нет.

Самостоятельно найти информацию можно и в открытых источниках:

данные исполнительных производств – fssp.gov.ru;

картотека арбитражных дел – kad.arbitr.ru;

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс) – bankrot.fedresurs.ru;

реестр субсидиарных ответчиков – nalog.gov.ru и порталы судов.

Какие долги передаются по наследству

  • по невыплаченному кредиту или его части;
  • по коммунальным платежам;
  • по ипотеке.

Некоторые долги умершего не переходят к наследникам, если они связаны только с ним лично, например:

  • задолженность по алиментам;
  • штрафы за нарушение ПДД;
  • налоги;
  • штрафные санкции по всем договорам, кроме кредитных;
  • обязательства вследствие нанесения ущерба здоровью и имуществу;
  • долги, если сделка не оформлена должным образом.

Срок давности долгов

Если до передачи наследства долг копился более трех лет, заплатить придется только за последние три года – остальное спишут.

Если кредитор подаст иск о взыскании задолженности, наследнику нужно сообщить в суде об истечении срока давности долга – устно или письменно при подготовке дела к судебному разбирательству, рассмотрении дела по существу или в судебных прениях.

Если человек оформил страховку на свой кредит, страховая компания погасит долг в случае его смерти, но только если причина смерти указана в договоре как страховой случай. Например, если в договоре прописано, что страховка покрывает смерть от болезни, но не от несчастного случая, то в случае гибели заемщика в аварии страховка не сработает.

Можно ли отказаться от наследства

Вы можете отказаться без объяснения причин, если понимаете, что ваши расходы превысят доход. Для этого достаточно написать заявление нотариусу, который ведет наследственное дело.

Например, вы унаследовали квартиру стоимостью пять млн руб. и такой же долг. Чтобы погасить его, недвижимость нужно продать. А для этого придется потратиться на поиск покупателя и сопровождение сделки – в итоге вы можете уйти в минус.


нравится (0) не нравится (0)
11 января в 16:37, просмотров: 905, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#363 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1736401074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1736967549"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=q5W9XHzYk6TQCeV0lBJlJPhjYg3fd7r4KE9aHsX5VEQuxE7lIudAXRpZ3/RICG8SK6SIaukqbN60bcRF7xH4UQcQN9dGI9ezPtX+EN5Eogf9+AFn8qLoYhR0OE3GUYSE"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=q5W9XHzYk6TQCeV0lBJlJPhjYg3fd7r4KE9aHsX5VEQuxE7lIudAXRpZ3/RICG8SK6SIaukqbN60bcRF7xH4UQcQN9dGI9ezPtX+EN5Eogf9+AFn8qLoYhR0OE3GUYSE"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5322fbd35f5c2f5e047e66176d95f369.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1SJHy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjc1SJHy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-01-09 10:37:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-01-15 23:59:09"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#319 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#319 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#319 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#319 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#363 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1736401074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1736967549"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=q5W9XHzYk6TQCeV0lBJlJPhjYg3fd7r4KE9aHsX5VEQuxE7lIudAXRpZ3/RICG8SK6SIaukqbN60bcRF7xH4UQcQN9dGI9ezPtX+EN5Eogf9+AFn8qLoYhR0OE3GUYSE"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=q5W9XHzYk6TQCeV0lBJlJPhjYg3fd7r4KE9aHsX5VEQuxE7lIudAXRpZ3/RICG8SK6SIaukqbN60bcRF7xH4UQcQN9dGI9ezPtX+EN5Eogf9+AFn8qLoYhR0OE3GUYSE"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5322fbd35f5c2f5e047e66176d95f369.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1SJHy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjc1SJHy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-01-09 10:37:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-01-15 23:59:09"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#319 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#319 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#319 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#319 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#363 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1736401074"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1736967549"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=q5W9XHzYk6TQCeV0lBJlJPhjYg3fd7r4KE9aHsX5VEQuxE7lIudAXRpZ3/RICG8SK6SIaukqbN60bcRF7xH4UQcQN9dGI9ezPtX+EN5Eogf9+AFn8qLoYhR0OE3GUYSE"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=q5W9XHzYk6TQCeV0lBJlJPhjYg3fd7r4KE9aHsX5VEQuxE7lIudAXRpZ3/RICG8SK6SIaukqbN60bcRF7xH4UQcQN9dGI9ezPtX+EN5Eogf9+AFn8qLoYhR0OE3GUYSE"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "5322fbd35f5c2f5e047e66176d95f369.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjc1SJHy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjc1SJHy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-01-09 10:37:54"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-01-15 23:59:09"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#358 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#319 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#357 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#319 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#319 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#319 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjc1SJHy реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjc1SJHy реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Россиян могут оштрафовать за неправильно выброшенную елку 805
  2. ​В Сургут прибыли пять новых автобусов 786
  3. Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю, считают в Госдуме 676
  4. ​Жители Земли смогут невооруженным глазом понаблюдать за парадом планет 21 января 641
  5. ​Процесс уже запущен: в России отменяют ЕГЭ 210
  6. ​В ХМАО водитель устроил ДТП после 12-часовой поездки за рулем 190
  7. ​В Сургутском районе спортом занимается 76% жителей 77
  1. ​Был бы повод! 2319
  2. Если убрать внешний лоск, то Сургут становится все более депрессивным городом, который повторит судьбу Детройта 1998
  3. ​Где жить в Сургуте: топ-3 дорогих и бюджетных квартир в аренду // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1741
  4. ​«Это никуда не годится»: в Госдуме возмутились тем, что в РФ стали часто арестовывать за взятки 1632
  5. ​Что известно о новой системе утепления фасадов домов в Югре? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1595
  6. СИА-ПРЕСС 2024. Снос года. Ломать – «Строитель» 1524
  7. ​В 39-м микрорайоне Сургута построят скейт-парк и спортивную площадку 1505
  8. ​В ТОП-10 стран с самым эрудированным населением вошла Россия 1477
  9. ​«Девушка лежала без признаков жизни»: сургутяне жалуются на опасность «Каменного мыса» 1475
  10. ​Как вернуть деньги за лечение, квартиру или занятия спортом? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1393
  1. Минэнерго: Эра дешевой электроэнергии закончилась, давайте к этому привыкать 82272
  2. ​Когда Черное море стало черным: экологическая катастрофа у берегов Анапы // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11149
  3. ​СМИ: «Макдоналдс» может вернуться в Россию 8461
  4. В России сняли ролик, в котором Санта-Клауса сбивает ПВО над Кремлем 6936
  5. У россиян будут отбирать земельные участки, если они не используются в течение трех лет 6923
  6. ​Главная улица Краснодара превратилась в новогоднюю сказку: как местный миллиардер-патриот может доставить радость своим гражданам 6661
  7. Что делать, если не работает электронный больничный лист? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6506
  8. ​Туристы возмущены километровыми очередями в Сочи 6150
  9. ​В наступающем году для россиян станут дороже многие товары и услуги – вот короткий, но впечатляющий список 5146
  10. ​Как законно украсить подъезд к Новому году и не получить штраф? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 5072

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика