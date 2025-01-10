В Государственной инспекции труда ХМАО объяснили, как работнику доказать трудовые отношения без договора

«Проработал у человека 11 месяцев, меня официально не трудоустроили, не захотел ответственность брать работодатель. Я сломал ногу в итоге, уйдя в отпуск, и он меня кинул. Сказал, что ничего не заплатит, отдал только половину отпускных и попрощался со мной. Есть свидетели, что я там работал, в том числе мой родственник, которого я обучил. Он привел своих друзей, и они все тоже неофициально там работают. В прокуратуру хочу обратиться. Боюсь, что меня попросят доказательства выплаченных денег. Но мне выдавали их наличкой», − рассказал корреспонденту siapress.ru житель Сургута Николай Т.

Отвечает Государственная инспекция труда ХМАО:

Какие права нарушены?

В изложенных в обращении фактических обстоятельствах усматривается, что с работником не был заключен трудовой договор. Согласно ст. 67 ТК РФ работодатель обязан оформлять трудовые отношения в письменной форме.

Заключение трудового договора предусматривает следующий порядок:

Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.

Один экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя.

Получение экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре, хранящемся у работодателя.

Трудовой договор служит основанием для издания приказа о приеме на работу.

«При этом приказ о приеме на работу не подменяет трудовой договор, а является внутренним распорядительным документом, издаваемым работодателем в одностороннем порядке. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора», – пояснила заместитель начальника отдела надзора и контроля по соблюдению трудового законодательства в организациях г. Сургута Государственной инспекции труда в Югре Анна Силаева.

Как действовать, если трудовой договор не был заключен?

Ответственность за надлежащее оформление трудового договора несет работодатель. Если он уклоняется от выполнения этой обязанности, ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ предусматривает административную ответственность:

Для должностных лиц – штраф от десяти до 20 тысяч рублей.

Для на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от пяти до десяти тысяч рублей.

Для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

Признание фактических трудовых отношений возможно только в судебном порядке (ст. 19.1 ТК РФ). Работник освобождается от уплаты государственной пошлины.

Как доказать факт трудовых отношений?

Для подтверждения факта работы у данного работодателя подойдут:

Письменные указания или иные документы, связанные с выполнением трудовых обязанностей.

Свидетельские показания сотрудников организации или других лиц.

Пропуск, форма, иные признаки работы.

После признания отношений трудовыми работник вправе обратиться в прокуратуру для возбуждения административного дела.

«Если по результатам рассмотрения искового заявления судом будет установлено, что работодателем были допущены нарушения трудового законодательства, работник вправе обратиться в органы Прокуратуры с заявлением о возбуждении в отношении работодателя административного дела с приложением вступившего в законную силу судебного решения», – добавляют в Госинспекции труда.

Как защитить свои права при невыплате отпускных?

Нарушение трудовых прав, в том числе невыплата отпускных, можно обжаловать через Государственную инспекцию труда. Для этого доступны следующие способы:

1.Онлайн-сервис Роструда «Онлайнинспекция.рф».

2.Почтовое отправление на адрес инспекции: 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62А.

3.Личная обращение (адреса, режим работы и контактные телефоны размещены на сайте инспекции.

4.Горячая линия: 8 (952) 707-31-61, 8 (800) 707-88-41 (звонок бесплатный).

Как поступить в случае травмы?

Несчастные случаи, в результате которых работник получил повреждения здоровья, расследуются в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и Положением, государственными инспекторами труда на основании заявления пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица).

По результатам расследования составляется заключение государственного инспектора труда, а также устанавливается связь с производством.

Как проверяются компании?

Государственная инспекция труда получает информацию о неофициальном трудоустройстве из обращений работников, на личных приемах и через взаимодействие с другими госорганами, пояснили в ведомстве.

Далее инспекция инициирует профилактические мероприятия. В случае подтверждения нарушений материалы направляются в прокуратуру для согласования проведения проверки.