Пять автобусов СССР, которые не давали замерзнуть пассажирам в зимнее время

СССР всегда уделял большое внимание развитию общественного транспорта. В условиях холодного климата важнейшей задачей инженеров было обеспечить тепло и уют в салоне, чтобы пассажиры могли комфортно добираться до пункта назначения. Представляем пятерку самых теплых автобусов СССР, каждый из которых заслужил признание пассажиров.

5 место: Икарус-280

Фото: Скриншот с ролика на YouTube канале «АВТО ИСТОРИЯ»

Несмотря на то, что Икарус-280 был разработан в Венгрии, он стал неотъемлемой частью транспортной системы СССР. Производство модели началось в 1973 году, а массовый выпуск завершился только в 2003 году. Всего выпустили 60 993 экземпляра.

Автобус был рассчитан на 147 пассажиров, из которых 36 могли разместиться сидя.

Однако зимой в Икарусах было холодно. Проблема заключалась не в конструкции транспорта, а в том, что водители зачастую отключали автономный обогреватель для экономии топлива. Это приводило к тому, что пассажиры замерзали и были вынуждены отогревать заледеневшие окна ладонями, чтобы не проехать свою остановку.

4 место: КАвЗ-685

Фото: denisovets.ru

Этот автобус среднего класса начали выпускать в 1971 году на Курганском автобусном заводе. Он предназначался для работы в сельской местности. КАвЗ-685 заменил устаревшую модель КАвЗ-651 и отличался увеличенным салоном, современным дизайном и улучшенными техническими характеристиками.

Автобус вмещал 28 пассажиров, посадка и высадка осуществлялись через единственную дверь. Отопительная система позволяла поддерживать комфортную температуру даже зимой, а мягкие сиденья с прочной тканевой обивкой делали поездки удобными.

За время производства КАвЗ-685 получил знак качества и множество модификаций. Модель возила пассажиров до 1989 года, после чего ее заменили на КАвЗ-3976.

3 место: ЛАЗ-695

Оригинальный ЛАЗ-695, принадлежащий мемориальному музею Юрия Гагарина. 2019. Фото: drive2.ru

Городской автобус ЛАЗ-695, выпускавшийся на Львовском автобусном заводе с 1956 года, стал одной из самых массовых моделей своего времени. Он имел кузов вагонного типа и три двери, что делало посадку и высадку пассажиров удобной.

Особенность ЛАЗ-695 − расположение двигателя под задними сидениями, что обеспечивало подачу горячего воздуха в салон. Это делало поездки зимой особенно комфортными, особенно для пассажиров, сидящих в задней части автобуса.

За 45 лет производства было выпущено около 250 тысяч экземпляров.

2 место: ЛиАЗ-677

Фото из архива Ю.Петрова на сайте denisovets.ru. 1965 год.

ЛиАЗ-677 начали выпускать на Ликинском автобусном заводе в 1967 году. Это был первый советский автобус, оснащенный гидромеханической коробкой передач.

Отопительная труба вдоль левой стороны салона обеспечивала комфорт для пассажиров на этой части автобуса. Правая часть оставалась более прохладной.

В летний период заслонку теплого воздуха следовало закрывать, но из-за неудобного расположения водители часто игнорировали это, что приводило к дополнительному нагреву салона в жаркую погоду.

ЛиАЗ-677 начали выводить из эксплуатации в начале 2000-х годов, а его выпуск окончательно завершили в 2002 году.

1 место: ПАЗ-672

Фото: fotobus.msk.ru

Лидером рейтинга стал ПАЗ-672, выпуск которого начался в 1967 году на Павловском автобусном заводе. Этот автобус малого класса использовался на пригородных и районных маршрутах, а также в качестве служебного транспорта.

Салон был оборудован 23 пассажирскими креслами, а общее количество пассажиров могло достигать 45 человек. Тепло в салоне обеспечивалось воздуховодом, который распространял горячий воздух от радиатора по всему салону. Даже в самые сильные морозы в ПАЗ-672 сохранялась комфортная температура.

До завершения производства в 1989 году было выпущено почти 300 тысяч экземпляров, многие из которых до сих пор можно встретить на дорогах.

Информация взята с YouTube канала «АВТО ИСТОРИЯ»