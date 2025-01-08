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​Как вернуть деньги за лечение, квартиру или занятия спортом? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Как получить налоговый вычет и вернуть часть расходов

​Как вернуть деньги за лечение, квартиру или занятия спортом? // КОНСУЛЬТАЦИЯ
Фото: ru.freepik.com

Налоговые вычеты позволяют вернуть часть уплаченного НДФЛ за определенные расходы: покупку жилья, лечение, обучение и даже занятия спортом. Это хороший способ уменьшить налоговую нагрузку и сэкономить, но не все знают, как им воспользоваться. Об этом напомнили в Госдуме.

Кто имеет право на налоговые вычеты

Получить вычет может любой гражданин России, который платит НДФЛ. Исключение составляют те, у кого нет облагаемого дохода, например безработные, живущие только на пособия.

«Налоговые вычеты касаются тех, кто купил квартиру, потратил деньги на обучение (свое или детей) или лечение. Их не могут применить физлица, у которых в принципе отсутствует облагаемый доход: например, безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице», – пояснили в ГД.

Основные виды налоговых вычетов

  • стандартные – их дают льготным категориям граждан или родителям;
  • социальные – в размере расходов на благотворительность, обучение, лечение, пенсионное и медицинское страхование;
  • имущественные – при покупке недвижимости можно вернуть 13 % от ее стоимости в пределах установленного лимита;
  • профессиональные – уменьшают налогооблагаемый доход от бизнеса или по гражданско-правовым договорам;
  • инвестиционные – для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов.

Социальные вычеты

Максимальный совокупный размер расходов, подлежащих вычету, с 2024 года составляет 150 тысяч рублей. Такой вычет позволяет вернуть до 15 600 рублей, потраченных на лечение, лекарства, образование и занятия спортом. Начиная с расходов 2024 года можно вернуть до 19 500 рублей.

«Лечение может быть не только собственным, но и супруга, родителей и детей. Для дорогостоящего налоговый вычет будет в размере фактических расходов», – говорится в сообщении.

Кроме того, можно вернуть вычет за обучение ребенка, брата или сестры. Сумма за обучение ребенка – 6 500 рублей в год (14 300 рублей начиная с расходов 2024 года). Вычет можно получить за любые платные образовательные услуги от учреждения или ИП, у которых есть лицензия на образовательную деятельность.

Вычеты на детей

Увеличен размер дохода, до достижения которого предоставляются стандартные налоговые вычеты на детей: вместо 350 тысяч рублей теперь он составит 450 тысяч.

С 1 января 2025 года вычет на первого ребенка останется в размере 14 00 рублей, на второго вырастет вдвое и составит 2800 рублей, на третьего и каждого последующего – шесть тысяч рублей (вместо трех тысяч). Также вдвое – до 12 тысяч рублей – увеличен вычет опекунам, попечителям, приемным родителям на каждого ребенка, если несовершеннолетний ребенок является инвалидом. Эта же мера действует для учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами I или II группы.

Сдача нормативов ГТО

С 1 января 2025 года появится новый вычет в размере 18 тысяч рублей за год для лиц, которые выполнили нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» согласно возрастной группе. Он предоставляется за год, когда произошло такое награждение или его подтверждение, если гражданин в соответствующем календарном году прошел диспансеризацию.

Налоговый вычет за покупку квартиры

При покупке жилья можно вернуть до 260 тысяч рублей (13% от стоимости). Речь идет не только о квартире, но и о доме, комнате или доле, а также о земельном участке для строительства жилья. Получать вычет вы можете в течение нескольких лет, но он не должен превышать указанную сумму в год.

Налоговый вычет за ипотеку

По ипотечным процентам возврат ограничен суммой в 390 тысяч рублей, но действует только на один объект недвижимости.

Инвестиционный налоговый вычет

Инвестиционный налоговый вычет — это сумма, на которую гражданин может уменьшить налогооблагаемый доход, полученный от вложений на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) или при реализации ценных бумаг.

Какие бывают инвестиционные налоговые вычеты:

  • вычет в связи с внесением личных средств на ИИС;
  • вычет в размере дохода от операций на ИИС. Если договор на открытие ИИС заключен минимум на три года, доходы по нему полностью уменьшаются на инвестиционный вычет. При выборе вычета нужно учитывать, что нельзя применять два вида вычетов по ИИС одновременно и нельзя изменить выбранный вид вычета;
  • вычет по доходу от продажи ценных бумаг. Доходы от продажи ценных бумаг, находящихся в собственности не менее трех лет, можно уменьшить на вычет до 3 млн рублей за каждый год владения.

Где можно получить вычеты

Оформить вычет можно через работодателя или налоговую инспекцию. Важно собрать все необходимые документы, подтверждающие расходы.


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Сегодня в 16:53, просмотров: 113, комментариев: 0
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