Обзор квартир в аренду в Сургуте

Сургутяне все чаще выбирают аренду жилья как альтернативу покупке квартиры. Какие варианты ждут горожан (и не только) на «Авито»? Мы изучили рынок и собрали в одном обзоре три самых дорогих и три самых доступных предложения аренды в Сургуте.
Самые дорогие квартиры
Двухкомнатная квартира, 75 м²
Цена: 120 тысяч в месяц.
По счетчикам: оплачивается отдельно. Другие ЖКУ: десять тысяч рублей в месяц.
Адрес: улица Крылова, 53/2, район Северный жилой.
В аренду сдается просторная двухкомнатная квартира площадью 75 м² с уникальным дизайнерским ремонтом. Из окон открываются виды на парк и лес, утверждают в объявлении.
«Сдается в аренду невероятная, уникальная квартира с дизайнерским ремонтом. Очень просторная, светлая, уютная – c шикарными видами на зеленый лес, с шикарными закатами и рассветами. Квартира мечта, квартира из пинтерес. Сделана с большой любовью, но собственники вынуждены переехать по семейным обстоятельствам, поэтому сдается тем, кто умеет беречь чужое имущество, кто полюбит квартиру как свою», – говорится на сайте.
Собственники обещают жильцам качественное оборудование: встроенная техника известных марок (посудомоечная машина, холодильник, морозильник, духовка, плита и другие устройства), мебель под заказ, экологичные материалы отделки, а также система фильтрации воды и теплые полы с терморегуляторами. Упоминается, что квартира продумана до мелочей, включая электрошторы, многозонное освещение и вместительные шкафы для хранения.
Дом расположен в жилом комплексе «Новые ключи», который, как говорится в объявлении, обладает всей необходимой инфраструктурой: детские и спортивные площадки, магазины, аптеки, кафе и образовательные учреждения. В стоимость аренды включено машиноместо в паркинге через дорогу.
Однако несмотря на то, что на фотографиях в объявлении можно заметить детскую комнату, в квартире нельзя поселиться с детьми. Впрочем, с животными тоже.
Трехкомнатная квартира, 114 м²
Цена: 100 тысяч рублей в месяц.
По счетчикам и другие ЖКУ: включено в платеж.
Адрес: улица Мелик-Карамова, 4, район Восточный.
В аренду предлагается просторная трехкомнатная квартира в жилом комплексе «Возрождение». В ней предусмотрены три комнаты, объединенная кухня-гостиная, санузел с душевой кабиной и отдельная ванная комната. Также имеется гладильно-сушильная комната.
Четырехкомнатная квартира, 80 м²
Цена: 100 тысяч рублей в месяц.
По счетчикам: оплачивается отдельно. Другие ЖКУ: включено в платеж.
Адрес: улица Быстринская, 22, Северо-восточный жилой район.
Собственник сдает квартиру «добросовестной, порядочной, дружной семье». Рядом с домом расположены детский сад, школа, магазины («Магнит», «Лента»), а также разнообразные секции.
Самые дешевые квартиры
Однокомнатная квартира, 48 м²
Цена: десять тысяч рублей в месяц.
По счетчикам: оплачивается отдельно. Другие ЖКУ: три тысячи рублей.
Адрес: набережная Ивана Кайдалова, 20, район Восточный.
В объявлении предлагается в аренду однокомнатная квартира площадью 48 м² в черновой отделке. Будущим жильцам предоставляется «свобода» в выполнении отделочных работ, что означает, что квартира не готова для комфортного проживания.
Несмотря на это, квартира находится в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности расположены парк за Саймой, Сквер Геологов-Первопроходцев, детские сады, школа №19, гимназия имени Ф.К. Салманова, медицинский колледж, поликлиника №2 и магазины. Удобная транспортная развязка – один из плюсов этого предложения, утверждает собственник.
Однокомнатная квартира, 16 м²
Цена: 12 500 рублей в первый месяц. Далее – 15 тысяч рублей.
По счетчикам и другие ЖКУ: включено в платеж.
Адрес: Набережный проспект, 64, район Центральный.
Это жилье предлагают одиноким людям или парам без домашних животных, также возможен вариант с ребенком. В комнате выполнен косметический ремонт в стиле лофт, есть мебель, говорится в объявлении.
Туалет и душ являются общими для четырех владельцев. Секция обжита, проживают две женщины старше 50 лет, которые, как отмечает автор объявления, поддерживают порядок и спокойную атмосферу.
Однокомнатная квартира, 30 м²
Цена: 18 тысяч рублей в месяц.
По счетчикам: оплачивается отдельно. Другие ЖКУ: три тысячи рублей в месяц.
Адрес: проспект Мира, 35/1, район Северный жилой.
В аренду на длительный срок предлагается однокомнатная квартира площадью 30 м², расположенная в районе Северный.
Арендная плата составляет 18 тысяч рублей в месяц. Однако за услуги агентства предусмотрена разовая комиссия в размере 20 тысяч рублей.
«Регистрацию не делают!» – добавляет собственник.
Ранее в siapress.ru рассмотрели самые дорогие и дешевые квартиры на вторичном рынке Сургута.