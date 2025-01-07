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​Где жить в Сургуте: топ-3 дорогих и бюджетных квартир в аренду // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Обзор квартир в аренду в Сургуте

​Где жить в Сургуте: топ-3 дорогих и бюджетных квартир в аренду // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com, Авито

Сургутяне все чаще выбирают аренду жилья как альтернативу покупке квартиры. Какие варианты ждут горожан (и не только) на «Авито»? Мы изучили рынок и собрали в одном обзоре три самых дорогих и три самых доступных предложения аренды в Сургуте.

Самые дорогие квартиры

Двухкомнатная квартира, 75 м²

Цена: 120 тысяч в месяц.

По счетчикам: оплачивается отдельно. Другие ЖКУ: десять тысяч рублей в месяц.

Адрес: улица Крылова, 53/2, район Северный жилой.

В аренду сдается просторная двухкомнатная квартира площадью 75 м² с уникальным дизайнерским ремонтом. Из окон открываются виды на парк и лес, утверждают в объявлении.

«Сдается в аренду невероятная, уникальная квартира с дизайнерским ремонтом. Очень просторная, светлая, уютная – c шикарными видами на зеленый лес, с шикарными закатами и рассветами. Квартира мечта, квартира из пинтерес. Сделана с большой любовью, но собственники вынуждены переехать по семейным обстоятельствам, поэтому сдается тем, кто умеет беречь чужое имущество, кто полюбит квартиру как свою», – говорится на сайте.

Собственники обещают жильцам качественное оборудование: встроенная техника известных марок (посудомоечная машина, холодильник, морозильник, духовка, плита и другие устройства), мебель под заказ, экологичные материалы отделки, а также система фильтрации воды и теплые полы с терморегуляторами. Упоминается, что квартира продумана до мелочей, включая электрошторы, многозонное освещение и вместительные шкафы для хранения.

Дом расположен в жилом комплексе «Новые ключи», который, как говорится в объявлении, обладает всей необходимой инфраструктурой: детские и спортивные площадки, магазины, аптеки, кафе и образовательные учреждения. В стоимость аренды включено машиноместо в паркинге через дорогу.

Однако несмотря на то, что на фотографиях в объявлении можно заметить детскую комнату, в квартире нельзя поселиться с детьми. Впрочем, с животными тоже.

Трехкомнатная квартира, 114 м²

Цена: 100 тысяч рублей в месяц.

По счетчикам и другие ЖКУ: включено в платеж.

Адрес: улица Мелик-Карамова, 4, район Восточный.

В аренду предлагается просторная трехкомнатная квартира в жилом комплексе «Возрождение». В ней предусмотрены три комнаты, объединенная кухня-гостиная, санузел с душевой кабиной и отдельная ванная комната. Также имеется гладильно-сушильная комната.

Четырехкомнатная квартира, 80 м²

Цена: 100 тысяч рублей в месяц.

По счетчикам: оплачивается отдельно. Другие ЖКУ: включено в платеж.

Адрес: улица Быстринская, 22, Северо-восточный жилой район.

Собственник сдает квартиру «добросовестной, порядочной, дружной семье». Рядом с домом расположены детский сад, школа, магазины («Магнит», «Лента»), а также разнообразные секции.

Самые дешевые квартиры

Однокомнатная квартира, 48 м²

Цена: десять тысяч рублей в месяц.

По счетчикам: оплачивается отдельно. Другие ЖКУ: три тысячи рублей.

Адрес: набережная Ивана Кайдалова, 20, район Восточный.

В объявлении предлагается в аренду однокомнатная квартира площадью 48 м² в черновой отделке. Будущим жильцам предоставляется «свобода» в выполнении отделочных работ, что означает, что квартира не готова для комфортного проживания.

Несмотря на это, квартира находится в районе с развитой инфраструктурой. В шаговой доступности расположены парк за Саймой, Сквер Геологов-Первопроходцев, детские сады, школа №19, гимназия имени Ф.К. Салманова, медицинский колледж, поликлиника №2 и магазины. Удобная транспортная развязка – один из плюсов этого предложения, утверждает собственник.

Однокомнатная квартира, 16 м²

Цена: 12 500 рублей в первый месяц. Далее – 15 тысяч рублей.

По счетчикам и другие ЖКУ: включено в платеж.

Адрес: Набережный проспект, 64, район Центральный.

Это жилье предлагают одиноким людям или парам без домашних животных, также возможен вариант с ребенком. В комнате выполнен косметический ремонт в стиле лофт, есть мебель, говорится в объявлении.

Туалет и душ являются общими для четырех владельцев. Секция обжита, проживают две женщины старше 50 лет, которые, как отмечает автор объявления, поддерживают порядок и спокойную атмосферу.

Однокомнатная квартира, 30 м²

Цена: 18 тысяч рублей в месяц.

По счетчикам: оплачивается отдельно. Другие ЖКУ: три тысячи рублей в месяц.

Адрес: проспект Мира, 35/1, район Северный жилой.

В аренду на длительный срок предлагается однокомнатная квартира площадью 30 м², расположенная в районе Северный.

Арендная плата составляет 18 тысяч рублей в месяц. Однако за услуги агентства предусмотрена разовая комиссия в размере 20 тысяч рублей.

«Регистрацию не делают!» – добавляет собственник.

Ранее в siapress.ru рассмотрели самые дорогие и дешевые квартиры на вторичном рынке Сургута.


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Сегодня в 19:24, просмотров: 148, комментариев: 0
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