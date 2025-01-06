Рассказываем о новой технологии утепления фасадов домов «Термолэнд» в Югре

В Югре начали использовать новую технологию утепления фасадов домов под названием «Термолэнд». О том, как ее разработали, что она из себя представляет и применяется ли в других регионах – в нашем обзоре.

Где разработали систему?

Появилась новая фасадная система в Новосибирской области при участии лаборатории энергосбережения Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе СО РАН, сообщили в пресс-службе «Стройкомплекса Югры».

«Совместная с учеными разработка значительно повышает энергоэффективность зданий. Исследования показали, что теплопотери снижаются до 40%, а свои теплотехнические параметры такие панели сохраняют до 50 лет», – указали в сообщении.

Завод «Термолэнд» выпустил первую коммерческую продукцию в 2006 году. Основным продуктом в то время были сэндвич-панели и фасонные элементы, которые обрамляют здание после монтажа сэндвич-панелей.

«СУФ – это наш эксклюзивный, запатентованный продукт. Если сэндвич-панели являются тепловым контуром для вновь построенных зданий, то фасадная система позволяет утеплять и модернизировать уже существующие здания, значительно продлевая срок их эффективной эксплуатации», – пояснил директор по производству Евгений Таланин изданию «Континент Сибирь».

Плюсы новой технологии

Плюсов у новой системы утепления фасадов достаточно:

1. Она на 30% дешевле других фасадных систем.

2. Обладает высокой энергоэффективностью. Экономия тепла на 15% больше, чем у аналогичных систем.

3. На 20% быстрее устанавливается на фасады, чем аналоги.

4. Эту систему можно монтировать круглый год.

5. Она не требуется предварительная подготовка основания. Выравнивать стены не придется.

6. Совсем не горючая, вандалостойкая и не требует дополнительных затрат на последующее обслуживание.

7. Новая технология не требует больших трудозатрат. Например, дом площадью четыре тысячи кв. м зашивается за два месяца бригадой из 20 человек.

В каких регионах России применяется?

Системы утепления фасадов (СУФ) «Термолэнд» за последние несколько лет получили широкое применение в регионах севера и средней полосы, добавило издание «Континент Сибирь».

«Здания и целые микрорайоны, отделанные СУФ производства новосибирской компании, сегодня стали местными достопримечательностями в Архангельске и Подмосковье, Магадане и на Камчатке. Буквально на днях к их числу присоединилась норильская девятиэтажка по улице 25 лет Октября», – указали в сообщении.

В Новосибирской области, в связи особенностью местного законодательства, СУФ не получили широкого применения при ремонтах многоквартирных домов. Между тем в регионе часто используют сэндвич-панели «Термолэнда» при возведении промышленных и складских зданий, торговых центров и гипермаркетов.