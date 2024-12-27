На итоговой пресс-конференции главы Сургута обсудили судьбу «Авроры», станции юннатов и НТЦ

Глава Сургута Максим Слепов провел пресс-конференцию, где рассказал о проблемах города, итогах года и планах на будущее. Среди обсуждаемых тем − вывоз снега, развитие транспортной сети, судьба Дома пионеров, станции юннатов и здания бывшего кинотеатра «Аврора», а также строительство научно-технологического центра.

Не обошлось и без шуток. «Обращайтесь, я всем подберу антидепрессанты. Самый лучший антидепрессант − это спорт», − отметил Слепов.

Уборка снега

Проблема уборки снега во дворах Сургута остается одной из самых острых для жителей города. Жалобы регулярно появляются в социальных сетях, в комментариях под постами администрации и в телеграм-канале главы города.

Максим Слепов признал, что ситуация требует изменений, и рассказал о планах ужесточить требования к подрядчикам. Важным критерием станет обеспеченность техникой, которая пока не отвечает необходимым стандартам.

«Раньше в городах работала импортная техника. Сейчас меняем ее на отечественную, есть проблемы с комплектующими. Техника имеет определенный износ, тем более, когда она активно используется на дорогах в течение сезона. Сейчас проступают предложения с завода Новосибирска по технике на электротяге для уборки. Это оборудование кратно дешевле. Ему не требуется топливо, масло, оно экологически чистое. Поэтому мы сейчас смотрим вперед как раз на модернизацию оборудования. Мы надеемся, что крупные подрядчики смогут в следующем году обновить свой парк для того, чтобы изменить качество этой техники», − прокомментировал Слепов.

Он также напомнил, что уборка придомовых территорий − это зона ответственности управляющих компаний. Жителям следует активнее добиваться качественного выполнения услуг.

«У нас их порядка 53 работают в Сургуте. Есть среди них лидеры, те, кто стараются и обеспечивают порядок в своих дворах на очень высоком уровне. Но есть, к сожалению, и те, кого приходится подгонять, наказывать, штрафовать. Но требовать уборку во дворе, безусловно, должны жители со своих управляющих компаний. Именно вы платите средства на содержание дворов. Например, на придомовой территории нормативная уборка снега предусмотрена один раз в месяц. Но понятно, что этого может быть недостаточно. Необходимо включать активы дома, организовывать собрание жильцов и решать проблему», − подчеркнул мэр.

Транспортная (НЕ) реформа

Максим Слепов вновь подчеркнул, что сегодняшние изменения, касающиеся общественного транспорта, нельзя назвать реформой. Между тем, журналисты спросили, почему городские власти не возвращают прежнюю схему маршрутов, как просят жители.

«Город вырос, люди переселились и добавились новые маршруты. Нужно, чтобы у нас не получилось, что в одной части автобусы пустые ездят, а в другой − полные. Поэтому маршрутную сеть будем дальше развивать. Плюс нужно менять подвижной состав. На ближайшие три года запланированы достаточно серьезные средства. Губернатор Югры нас поддержал, купим новые автобусы. У нас есть пробки, общественный транспорт в них тоже стоит, поскольку нет отдельных полос. Их надо формировать. Это отдельная история. Это тоже делать будем», − объяснил градоначальник.

Хотя слова главы города во многом повторили давно известные тезисы, он добавил, что уже сейчас работа на ключевых маршрутах ведется активнее, а маршрутная сеть будет корректироваться.

«Губернатор Югры нас поддержал. В ближайшее время купим новые автобусы. Находимся в постоянном контакте с жителями. Все проблемы знаем. Благодаря единой транспортной системе контролируем всю технику. <…> Коррекция каких-то дополнительных маршрутов, она, безусловно, будет проводиться постоянно. И я думаю, что мы с этой ситуацией справимся. Прошу просто набраться терпения», − добавил Слепов.

Напоминаем, что в следующем году власти Сургута получат из окружного бюджета 350 млн рублей на закупку новых автобусов. Еще 80 млн рублей добавит сам муниципалитет.

НТЦ

У сургутян возникло много вопросов относительно строительства НТЦ. По их мнению, концепция проекта постоянно меняется. Сейчас там строится центр геномных исследований, но в дальнейшем будет жилье и, возможно, термальные курорты.

«Научно-технологические центры создаются по всей России для роста современных технологий. Это должен быть полный цикл от научных разработок до коммерческой составляющей, производства. Что касается наполнения: НТЦ − это не одно здание. Появятся красивые корпусы, кампус, конференц-залы, научные офисы, геномная лаборатория, которая позволит лечить генетические болезни. Основной благополучатель, бенефициар этого — это, конечно, Сургутский университет», − сказал градоначальник.

Слепов отметил, что СурГУ уже накопил достаточный научный потенциал для наполнения НТЦ, однако санкции замедляют процесс строительства.

«Сейчас подыскиваем другое оборудование, технологии. Работать в НТЦ будут люди с высшим образованием: медики, ученые… И основной кластер университет уже сформировал. Это не значит, что завтра нам привезут каких-то иностранных граждан, которые начнут тут создавать научную базу. Нет, у нас уже достаточное количество умных образованных ребят, которые будут проводить исследования», − ответил Максим Слепов.

По словам главы Сургута, в следующем году будет достроена современная набережная, где уже проложены инженерные сети.

Станция юннатов

Сургутскую станцию юннатов могут построить в сквере Речников. Территорию в 28 микрорайоне уже зарезервировали для этих целей, сообщил глава города Максим Слепов.

«Я не понаслышке знаю о проблеме с действующей станцией юннатов. Она находится рядом с домом моих родителей, приносит неудобство ближайшим домам. Решение разместить ее в здании бывшего детского сада было временным. За эти годы станция получила интенсивное развитие, там работает очень ответственный коллектив, который долго выживает в приспособленных условиях. Это совершенно потрясающий объект, полезный для детей», − отметил мэр.

Отметим, что на протяжении многих лет станция юных натуралистов вместе с мини-зоопарком располагалась в бывшем детском саду на проезде Дружбы, который находится в плачевном состоянии.

Снос «Авроры»

Здание бывшего кинотеатра «Аврора» в Сургуте решили снести. На этом месте обещают построить новый общественный объект, который сохранит историческое значение территории.

«Сейчас я не хочу уходить в детали, просто боюсь спугнуть предложение, которое у нас есть. Мы сохраним это историческое место и создадим там объект, который будет пользоваться всеми горожанами. Теперь мы думаем о его наполнении, что это будет. Центр города просматривается со всех сторон, поэтому мы к нему очень нежно относимся, и, конечно же, мы его не отдадим ни под какие застройки. <…> В следующем году мы его, конечно же, еще не реализуем. Надо снести прежнее здание, потому что оно аварийное. Другого варианта нет», − прокомментировал судьбу здания мэр.

Дом пионеров

На итоговой пресс-конференции глава Сургута Максим Слепов также прокомментировал планы по возвращению к жизни здания Дома пионеров. По его словам, оно находится в аварийном состоянии, однако найдено решение, которое позволит сохранить его историческую ценность.

«У нас в августе прошел архитектурно-художественный совет, на котором мы разработали концепцию сохранения исторической ценности объекта. К сожалению, должен признать, что он находится в аварийном состоянии и сохранить его в таком виде просто не получится. Это заключение специалистов. Но мы нашли выход из этой ситуации: тот проект, который разработан, был инициирован именно нашими специалистами нашего музея, общественниками, архитекторами. Сотрудники музея согласились, что реализация в таком виде будет правильной», – отметил глава города.

Слепов подчеркнул, что теперь главная задача − найти инвестора для реализации проекта.

«Мы сохраняем историческую память о нахождении там школы под рабочим названием Дом пионеров. Мы сохраняем этот объект. Еще раз, мы часть здания преобразуем. И там получится совершенно потрясающее место притяжения», − добавил мэр.

Подробности о дальнейшем развитии проекта должны озвучить в ближайшее время.

Югорский тракт без светофоров

На Югорском тракте Сургута могут организовать бессветофорное движение, чтобы устранить пробки на дорогах. Такую идею предложила компания «Северавтодор», рассказал Максим Слепов.

«Очень интересную вещь хочу рассказать. В мэрии рассматриваем проект Югорского тракта без перекрестков. Чтобы без остановок можно было там проскакивать», − отметил Максим Слепов, отвечая на вопрос о пробках на въезде город», − поделился глава.

В настоящее время проект находится на стадии рассмотрения.