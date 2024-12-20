Разбираемся, с какими трудностями сталкиваются учителя в Сургуте

В начале декабря президент России Владимир Путин поднял тему бюрократической нагрузки в образовании. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека он подчеркнул, что у педагогов должно быть больше времени на обучение и воспитание детей, а перегруженность документами серьезно мешает этому процессу. Об этом сообщал ТАСС.

Однако, бюрократия – далеко не единственная проблема, с которой сталкиваются педагоги. Корреспондент siapress.ru решил узнать, какие еще трудности испытывают учителя в Сургуте. На условиях анонимности педагоги откровенно рассказали о своей работе: от низких зарплат до эмоционального выгорания.

Низкая заработная плата

Одной из самых обсуждаемых проблем остается зарплата. Учителя уверены, что их доходы не соответствуют объему выполняемой работы.

Зарплата учителя сейчас на уровне уборщицы.– рассказал один из педагогов.

Согласен с этим и педагог-психолог из другой школы: «Испытываю трудности в первую очередь в сумме заработной платы. Такие специалисты, как педагоги-психологи, имеют на одну ставку в половину больше часов работы нежели учителя и даже другие специалисты, такие как: логопеды, дефектологи. Вместе с этим, объем работы и документальная отчетность только возрастает».

Другие специалисты отмечают, что нагрузка порой превышает разумные пределы, но зарплата при этом несправедливо низкая.

«На две ставки положено 24 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а дают больше 40 и добавляют периодически. Но тарификацию меняют только раз в три месяца, и то не точно. Платят за одного, а пашем за семерых», – делится учитель-дефектолог.

Эти слова подтверждает и другой педагог, который заявляет, что заработная плата не соответствует уровню ответственности и объему работы, что приводит к финансовым трудностям.

Отметим, что средняя зарплата учителя в ХМАО в 2024 году составляет 50 558 рубля. Об этом сообщает сайт «ГородРабот.ру».

Между тем, Тюменьстат ранее сообщал, что средняя зарплата для учителя в общеобразовательной школе по округу составляет 89 тысяч 133 рубля, передает 86.ru.

Самые низкие зарплаты у педагогов в Югорске − 82 тысячи 342 рубля. Самые высокие в Белоярском районе − 95 тысяч 311 рублей. В Ханты-Мансийске средний уровень зарплаты учителей в школах составляет 86 тысяч 631 рубль, чуть выше он в Нижневартовске − 86 тысяч 867 рублей. В Сургуте и Нефтеюганске − 93 тысячи и 94 тысячи рублей соответственно.

Бюрократия и перегруженность

Педагоги подтверждают, что сталкиваются с бесконечной документацией, что мешает им качественно выполнять обязанности учителя.

«У нас много документации, плюс ко всему она дублируется электронным форматом. То есть педагог заполняет эту документацию сначала в электронном виде, потом распечатывает это все и заполняет от руки, потом опять это все в электронном виде. Получается бесконечное дублирование работы. У нас документации больше, чем педагогической деятельности – это однозначно», – заявляет педагог.

Бюрократия становится особенно тяжелой для молодых специалистов, которые приходят в профессию неподготовленными.

«Обучение в вузах далеко от реальности, от той действительности, которая ждет их в школе. Обучение абсолютно не соответствует тому, что им может понадобится в будущем в их педагогической деятельности», – рассказывает логопед.

И придя в школу, педагог практически не готов к тому, что его ждет. Нет поддержки этого молодого специалиста.

Учителя также отмечают, что рабочая нагрузка часто достигает запредельного уровня. Работникам учреждений приходится совмещать множество обязанностей.

«И в две смены работать, и два класса вести, успевать проверять дома тетради, проводить с классами и родителями воспитательную работу, качественно проводить уроки, используя разные подходы к отдельным ученикам, готовить к олимпиадам. Нам даже приходится самим участвовать в конкурсах, проводить мастер-классы, заполнять документацию в электронном и письменной виде и еще куча задач. А оплачиваются только урочные часы и немножко за классное руководство», – поделилась сургутский учитель.

Сложности в коллективе и с родителями

Еще одна проблема, озвученная работниками школ – атмосфера в коллективе. Молодые специалисты часто чувствуют себя изолированными.

«Вместо того, чтобы помочь и объяснить, педагоги с опытом как-то с презрением и на «отвали» относятся. Зачастую оскорбляют, доказывая свою «опытность», – делится одна из педагогов.

Ожидают, что ты сразу все начнешь правильно делать, а когда хочешь совета, смотрят как на дурочку.

Взаимоотношения с родителями усложняют и без того тяжелую работу учителя.

«Пишут и звонят в любое удобное для них время (не важно ночь это или твой выходной день), жалуются на неуспешность своих же детей (при этом не соблюдают рекомендации педагогов и специалистов и не включаются в образовательный процесс с ребенком, обесценивают труд учителя. <…> Дети не уважают учителя. Сейчас для родителей всегда прав ребенок, а для администрации школы всегда прав родитель», – отмечает учитель-дефектолог.

Кроме того, зачастую педагоги сталкиваются с чрезмерным вмешательством родителей в образовательный процесс. Учителя отмечают, что сейчас родители могут давать непрошенные советы и вмешиваться в методы работы.

«Когда я начинала работать в 90-х, ни один родитель не осмелился бы сделать учителю замечание. А сейчас любой родитель считает, что может сказать, что я делаю что-то неправильно. Это ни в какие рамки не лезет», – с горечью вспоминает учитель.

Напоминаем, в России могут ввести штраф за оскорбление педагогов.

Психологическое выгорание

Педагоги заявляют о профессиональном выгорании: «Главная трудность системы образования на мой взгляд – это абсолютное безразличие на состояние педагогов, в первую очередь их психологического комфорта. Огромное количество учителей выгорели, и они продолжают свою работу озлобленными, несчастными и агрессивными. Когда не заботятся о состоянии педагогов перед ними встает вопрос: «А должен ли я думать, качественно ли я выполняю свою работу?».

При этом у учителей нет даже элементарных условий для восстановления сил.

«Столько лет прошло, а комнату отдыха для педагогов так и не организовали. Бедные учителя с утра до вечера находятся в школе. У них куча окон: два урока есть, два урока нет, потом еще два. Первая смена закончилась – они остаются на вторую. Целый день в школе, и даже небольшую комнату с диванчиком, кофемашиной или хотя бы чайником позволить себе не могут. Учитель мог бы просто сесть, выпить кофе или чашку чая, побыть десять минут в тишине – но почему-то в школах это не приветствуется. Запрещено ли это, или к этому просто такое отношение, я не знаю. А ведь это был бы огромный плюс для моральной поддержки учителей, чтобы снизить их выгорание», – с грустью заключил педагог

Сегодня в сургутских школах обучается более шести тысяч детей. По словам директора департамента образования администрации города Сургута Ирины Замятиной, город обеспечен педагогами на 97%.