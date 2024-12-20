Ведущий геолог «Комсомольскнефть» − в рубрике «Доска почета»

Продолжая рубрику «Доска почета», рассказываем о Вадиме Коршунове ‒ ведущем геологе КЦДНГ №5 НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз», который почти 35 лет отдал любимой профессии и работе на благо нефтяной компании.

«В эпоху СССР у нас, в Пермском крае, велось активное бурение и освоение месторождений, так что к окончанию школы я кое-что знал о нефтяном промысле. Большинство соседских парней после армии, по комсомольским путевкам уезжали осваивать Западную Сибирь – работали на буровых в Радужном, Урае, Нижневартовске, Сургуте. По приезде в отпуска они с воодушевлением рассказывали знакомым пермякам о стремительном росте новых северных городов, окружающих их молодых энтузиастах – сплоченных трудовых коллективах, рекордах в социалистических соревнованиях, достойных зарплатах. И мы, подрастающее поколение, мечтали отправиться проторенной земляками тропой – навстречу большим перспективам», ‒ рассказывает Вадим Коршунов.

В 1984 году в Пермском нефтяном техникуме конкурс на специальность «Бурение нефтяных и газовых скважин» оказался очень высоким, и абитуриент Вадим Коршунов выбрал направление «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений», что в дальнейшем также предполагало работу на буровой. Помню, что во время обучения большое внимание уделялось практике: студентов практически каждую неделю вывозили на промысел, чтобы мы имели четкое представление о предстоящей деятельности.

«В 1990-м целая группа пермских выпускников была направлена в Сургутнефтегаз. Наши ребята попали в Сургутское УБР №3, НГДУ «Лянторнефть», Федоровское УПНПиКРС и другие подразделения акционерного общества. А я выбрал цех по добыче нефти и газа №1 НГДУ «Комсомольскнефть», так как Савуйское месторождение считалось перспективным, к тому же супруге сразу предложили трудоустройство в местной поликлинике, плюс в молодом нефтяном поселке велось активное строительство, и нам, как молодой семье с ребенком, можно было вскоре получить отдельную квартиру. В общем, 1 апреля я уже вышел на работу, а в июне мы отметили новоселье в новеньком деревянном доме», ‒ вспоминает Вадим Анатольевич.

Геологическую службу первого цеха на тот момент возглавлял Владимир Михайлович Ивченко (период работы в НГДУ «Комсомольскнефть» – с 1987 по 1992 год), вскоре его сменил Владимир Викторович Мостовой (с 1987 по 2005 год) – эти профессионалы высокого уровня и обучали меня всему, что знали сами.

Важными фрагментами 1990-х Вадим Коршунов считает бурение первого бокового ствола на аварийной эксплуатационной скважине куста 317 (1998 год) Савуйского месторождения силами бригады Федоровского УПНПиКРС, во главе с бурильщиком шестого разряда Николаем Александровичем Сюткиным. С этого в НГДУ началось активное внедрение новых подъемников, испытание и освоение компрессорного, насосного и прочего оборудования, новая технология тщательно отрабатывалась и в процессе модернизировалась.

Будучи молодым специалистом, Вадим Коршунов участвовал в научно-технических конференциях. Самым запоминающимся для него стал проект, выполненный по результатам испытаний при содействии ученых московского РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, которые пытались произвести очистку призабойной зоны скважины с помощью микробов. Разработку тогда сочли слишком фантастической, но спустя несколько лет коллега из НГДУ «Сургутнефть» представил эту тему с доработками того же вуза и занял на конференции первое место.

С наступлением нового века Коршунов пополнил свой профессиональный опыт работой на промысле сургутской компании «Обьнефтегазгеология», через год – в отделе надежности ИЭВЦ (где досконально изучил оборудование, используемое при механизированной добыче нефти), чем пользуется до сих пор.

В апреле 2005 года В.В. Мостовой, уже главный геолог НГДУ «Комсомольскнефть», предложил Коршунову вернуться в управление и применять накопленные ценные знания на благо КЦДНГ №5. На тот момент Конитлорское месторождение стало полигоном испытаний различных технологий: здесь впервые для НГДУ бурились кусты без амбарной технологии (без использования временных накопителей отходов бурения), осваивались скважины с применением химического воздействия, применялись методы строительства скважин с 3-х и 4-хствольным окончанием, бурение на депрессии, метод гибкой трубы и способы ускорения бурения горизонтальных скважин.

«В освоении Конитлора наращивали профессиональный опыт многие замечательные геологи: Александр Сергеевич Патрулин (сейчас работает в отделе по проектированию и анализу эффективности геолого-технических мероприятий НГДУ «Комсомольскнефть», известен, как талантливый рационализатор), Ильдар Юнесович Абушаев (ведущий геолог отдела по контролю за разбуриванием месторождений и планированию объемов буровых работ ПАО «Сургутнефтегаз») и другие. Вообще в нефтяной промышленности трудятся уникальные люди, а потому моя трудовая биография наполнена множеством интересных историй», ‒ добавил Вадим Коршунов.

Сегодня геологическая служба пятого цеха ведет контроль за разработкой Конитлорского месторождения, защитой в его границах экологии, соблюдением законодательств и охраны недр. Рядом с В.А. Коршуновым – давно сработавшаяся команда: геологи второй категории Наталья Михайловна Кривых и Юрий Михайлович Храмов, очень грамотные специалисты как в теории, так и на практике. К слову, последняя комиссия авторского надзора не выявила замечаний по цеху, в фонде которого более 500 скважин.

«Каждой мы ежедневно уделяем должное внимание. В начале 2000-х, когда нефть приходила до 60 тонн в сутки, работать было намного проще. На данный момент 384 скважины являются эксплуатационными. И мы постоянно сотрудничаем с представителями «СургутНИПИнефть» и отделами управления, которые занимаются разработкой месторождений и моделированием скважин, заботясь о поддержании уровня добычи и подходе к оставшимся запасам нефти – в этом основная особенность сегодняшнего Конитлора», ‒ комментирует круг задач своей службы Вадим Анатольевич.

Так вышло, что судьба моя сложилась, благодаря профессии, и полностью связана с Сургутнефтегазом. Жаловаться на нее грех: детей мы с супругой подняли, выучили (сын работает в ИЭВЦ), большинство намеченных планов реализовали.

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