Показываем, какие новогодние украшения появились в городах России

Города России почти готовы к Новому году ‒ улицы украшают светящимися декорациями, большими елками, ледовыми фигурками и другими конструкциями. О том, как преобразились российские города к новогоднему празднику и сколько средств на это потратили ‒ в нашем обзоре.

Москва

К началу декабря по всей столице поставили праздничные конструкции: светящиеся арки, гирлянды, арт-объекты и праздничные елки. По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, в этом году установили более 4,5 тыс. световых декоративных конструкций, пишет «Комсомольская Правда».

«Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях. Используем имеющиеся конструкции, передекорированные в соответствии с датой и символикой праздника», ‒ отметил Бирюков в разговоре с РИА Новости.

По словам издания «Газета.ru», на празднование 2025 года столица выделит 571,1 млн рублей.

К 31 декабря в городе установят главную праздничную ель на Дворцовой площади, которая будет украшена игрушками в виде избушек, громадных шаров, лошадей и конфет, гирляндами из флажков и серпантином.

Всего в Санкт-Петербурге установят 84 искусственных новогодних елей.

«Зимой 2024 года жителей и гостей Северной столицы ждут нестандартные варианты новогоднего украшения общественных пространств. Например, на опорах освещения Российского проспекта появятся хоккеисты из мультфильма «Шайбу, шайбу!», в Колпинском районе – ангелы, колокольчики и совы. Звездочки, снежинки и гирлянды обязательно растянут на всех крупных улицах города, в том числе на Литейном мосту и Владимирском проспекте», ‒ пишет «Комсомольская Правда».

Муниципальные учреждения и компании с госучастием потратят на украшения города к Новому году более 1,2 млрд рублей, пишет «Газета.ru».

Казань

Жители Казани уже могут наблюдать светящиеся арки на площади Свободы, в парке «Черное озеро», а также на улицах Баумана и Кремлевской. В этом году власти устанавливают уже имеющиеся украшения.

«Инсталляции «2025» появились на площади Тысячелетия и в сквере Тинчурина. Улицу Пушкина украсили конструкции «Каскад», «Елки» и «Снежинки», а на транспортном кольце по улице Академика Парина и возле Центрального стадиона установили световые украшения. Маршруты, по которым ежедневно проезжают водители и пассажиры общественного транспорта, декорировали световыми толедо. Их можно увидеть на улицах Карла Маркса, Николая Ершова и Вишневского, Ленинской дамбе, проспекте Универсиады», ‒ говорится на сайте городской мэрии.

Всего в 2025 году в Казани украсят 17 общественных пространств.

«На «Новогоднее оформление территории перед Центром семьи «Казан» в рамках госзакупки будет потрачено 18,224 млн рублей», ‒ сообщила «Газета.ru».

Всего по госзакупкам указана сумма 104,3 млн рублей.

Нижний Новгород

Самыми украшенными локациями Нижнего Новгорода стали улица Большая Покровская и площадь Минина и Пожарского. Главная площадь города засияла благодаря иллюминаций на деревьях.

В Нижнем Новгороде размещено лишь четыре госзакупки, а самая крупная из них на сумму 62,678 млн рублей ‒ «Выполнение работ по светодинамическому оформлению территории г. Нижнего Новгорода к празднованию Нового 2025 года и Рождества Христова», пишет «Газета.ru».

Тюмень

Праздничная атмосфера в Тюмени уже повсюду ‒ это и елки, и яркие огни, и огромные елочные игрушки, и те самые знаменитые светящиеся белые медведи. Красочнее всего украшен, конечно, центр города.

На украшение города к новогодним праздникам власти Тюмени выставили два тендера, общая сумма которых ‒ 4,067 млн рублей, указал «Коммерсантъ».

Первый тендер на 2,48 млн рублей направлен на ремонт и праздничное оформление к 2025 году конструкций «С Новым Годом!», «Новогодний сюрприз», «Подарки», Дед Мороз и Снегурочка, «Золушка», «Кони», «Карета», «световой занавес», «Белки», елей на металлическом каркасе.

Второй ‒ на 1,58 млн рублей ‒ подразумевает ремонт и установку конструкций «Рыба-Кит», «Конек-Горбунок», «Варежка», «Варежки», «Шары» и «Перо Жар-птицы», а также светодиодной пиксельной жар-птицы и конструкции «2022» с заменой последней цифры на «5».

Сургут

На улицах Сургута уже давно установили наряженные елки, светящиеся фигуры и ледяные скульптуры. Кроме того, сейчас полным ходом идет подготовка ледовых катков. Кстати, некоторые из них уже начали свою работу.

В этом году власти Сургута решили, что все работы по монтажу, обслуживанию и демонтажу праздничного освещения лучше объединить в один контракт. Он рассчитан на два года, стоимость ‒ 45,8 млн рублей.

Всего, согласно сайту госзакупок, на праздничный декор администрация города потратит около 46 млн рублей.

Ранее редакция siapress.ru показала новогодние украшения на улицах Сургута.