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Комментарий под выпуском «ОЧГ»: «20 лет власти Сургута игнорируют запрос на индивидуальное жилье. Хватит»

Обзор комментариев под выпуском «О чем говорят» об индивидуальном жилищном строительстве

Комментарий под выпуском «ОЧГ»: «20 лет власти Сургута игнорируют запрос на индивидуальное жилье. Хватит»
Фото Е.Ярового

В Сургуте на 2025 год выделено всего 10 участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), и это вызывает серьезные вопросы. В выпуске «О чем говорят» журналисты Тарас Самборский и Дмитрий Щеглов обсудили, как отсутствие качественного частного жилья влияет на будущее города и качество жизни его жителей.

В комментариях под выпуском «О чем говорят» на YouTube зрители поделились своим мнением о будущем города и перспективах частного жилья.

Целесообразность создания города

Пользователь @Макматул поднял вопрос о будущем Сургута. Он считает, что строительство города изначально было ошибкой.

«Люди же понимают, что нефть скоро кончится и придется уезжать отсюда. Хотя, я считаю, что изначально было ошибкой строить город. Вахтового поселка, пусть и большого, было бы достаточно», – написал комментатор.

Высокая стоимость земли для ИЖС

Комментатор @zubarzhad1961-yt5qe обратил внимание на недоступность частного строительства из-за высокой цены земли, а также неудобства для льготных категорий в Нижневартовске.

«Цену на землю смотрели? Ну? Кто сможет купить такую дорогую землю и будет строится. А в Нижневартовске еще хуже. Земля вообще золотая и стоит абсолютно на болоте. Чуть что и топит, дачи вообще топит даже без чуть что. Инвалидам предлагают земли очень далеко от города и надо иметь свой транспорт», – поделился пользователь под выпуском.

Неблагоприятные условия для строительства

@РомаРоманов-ш4з выделил проблему плохой почвы и дороговизны инженерных работ в Сургуте, что делает частное строительство невыгодным.

«По мне так условия для ИЖС не очень подходящие в плане почвы грунта, инженерка дороже чем в той же Тюмени, строить дом на земле и болоте –совсем разные деньги. Естественно, выгоднее на маленьком клочке земли зафигачить 25-этажку, на которой все заработают, кроме ипотечников. Не будет в Сургуте частного строительства», – написал в комментариях пользователь.

Ограничения в индивидуальном подходе к строительству

Пользователь @Вадим-г9н4с высказал недовольство тем, что жителям не предоставляют свободу в проектировании домов на своих участках.

«Если я не хочу по вашему проекту дом, а хочу по-своему на своем участке, мне что в лесу строится», – поделился комментатор.

Прочитать расшифровку разговора можно на нашем сайте.


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Сегодня в 16:05, просмотров: 77, комментариев: 0
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