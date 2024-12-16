Эксперты рассказали, как избежать травм и пожара при использовании фейерверка

Запуск фейерверков – яркое новогоднее развлечение, но оно требует ответственности и соблюдения мер безопасности. Использование некачественной пиротехники может привести к травмам или пожару. Об основных рекомендациях, которые помогут сделать праздник безопасным рассказали специалисты Объясняем.рф.

Где покупать пиротехнику

Приобретать фейерверки можно только в специализированных магазинах. Покупка с рук или в сомнительных местах может быть опасной. Магазин по запросу должен предоставить:

– Сертификат на продукцию – он подтверждает, что изделие прошло испытания и соответствует стандартам безопасности.

– Гигиеническое заключение – оно гарантирует безопасность товара.

– Лицензию на продажу пиротехники.

По закону пиротехнику не продают лицам младше 16 лет.

Упаковка – первый признак качества

Перед покупкой осмотрите упаковку. Откажитесь от товара, если:

– Есть повреждения, вмятины, следы влаги или плохо пропечатанный текст.

– На упаковке нет инструкции на русском языке или текст плохо читается.

– При встряхивании из коробки сыпется смесь.

– Истек срок годности.

Такие признаки могут говорить о неправильном хранении или низком качестве изделия.

Что должно быть на маркировке

Качественная пиротехника обязательно имеет:

– Знак обращения продукции (ЕАС).

– Назначение и предупреждение о об опасности и ее классе рядом с надписью «внимание!».

– Контактные данные производителя или импортера.

– Информацию о сроке годности.

– Опасные факторы и расстояние, на которое нужно отходить при запуске, чтобы фейерверк не травмировал.

Эти данные помогут убедиться, что пиротехника соответствует стандартам и безопасна в использовании.

Что категорически запрещено

– Разбирать фейерверк или изменять его конструкцию.

– Скреплять несколько изделий в одно.

– Сжигать пиротехнику.

– Использовать изделия с повреждениями.