Эксперты рассказали, как избежать травм и пожара при использовании фейерверка

Запуск фейерверков – яркое новогоднее развлечение, но оно требует ответственности и соблюдения мер безопасности. Использование некачественной пиротехники может привести к травмам или пожару. Об основных рекомендациях, которые помогут сделать праздник безопасным рассказали специалисты Объясняем.рф.
Где покупать пиротехнику
Приобретать фейерверки можно только в специализированных магазинах. Покупка с рук или в сомнительных местах может быть опасной. Магазин по запросу должен предоставить:
– Сертификат на продукцию – он подтверждает, что изделие прошло испытания и соответствует стандартам безопасности.
– Гигиеническое заключение – оно гарантирует безопасность товара.
– Лицензию на продажу пиротехники.
По закону пиротехнику не продают лицам младше 16 лет.
Упаковка – первый признак качества
Перед покупкой осмотрите упаковку. Откажитесь от товара, если:
– Есть повреждения, вмятины, следы влаги или плохо пропечатанный текст.
– На упаковке нет инструкции на русском языке или текст плохо читается.
– При встряхивании из коробки сыпется смесь.
– Истек срок годности.
Такие признаки могут говорить о неправильном хранении или низком качестве изделия.
Что должно быть на маркировке
Качественная пиротехника обязательно имеет:
– Знак обращения продукции (ЕАС).
– Назначение и предупреждение о об опасности и ее классе рядом с надписью «внимание!».
– Контактные данные производителя или импортера.
– Информацию о сроке годности.
– Опасные факторы и расстояние, на которое нужно отходить при запуске, чтобы фейерверк не травмировал.
Эти данные помогут убедиться, что пиротехника соответствует стандартам и безопасна в использовании.
Что категорически запрещено
– Разбирать фейерверк или изменять его конструкцию.
– Скреплять несколько изделий в одно.
– Сжигать пиротехнику.
– Использовать изделия с повреждениями.