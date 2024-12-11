Сургутяне жалуются на небезопасные пути к образовательным учреждениям

Жители Сургута продолжают сталкиваются с небезопасными подходами к школам и детсадам. Ранее в городской Думе сообщили, что только 19 образовательных учреждений являются безопасными. О том, какие жалобы поступают от горожан и как решается эта проблема ‒ в нашем обзоре.

Там, где пешеходный тротуар, для водителей ‒ дорога

Прогимназия на улице Лермонтова уже который год считается небезопасной в плане подхода к ней. Дети, которые добираются до школы пешком, каждый раз обходят большой поток автомобилей, а водители часто заезжают и на пешеходную зону, так как из-за снега ее почти не видно, сообщает «СургутИнформТВ».

«На самом деле проблема большая, по моему мнению, особенно зимой. Здесь и гололед. Было пару случаев, когда я сама падала прямо на дорогу. Было такое, что еще пару секунд и могла бы попасть под колеса автомобиля, но в последний момент вставала. Это на самом деле страшно», ‒ рассказывает школьница Алина Гайнетдинова.

О том, что у Прогимназии и других школ небезопасная ситуация напомнил депутат Думы Сургута Андрей Саликов.

«Самое страшное, что водители начинают использовать пешеходный тротуар для движения транспорта. А знаете, в чем опасность я вижу принципиально? Дети здесь маленькие, их иногда не видно, то есть они вровень с какой-нибудь большой машиной, их просто можно не заметить. Я бы очень попросил всех водителей, которые двигаются там, где рядом обозначена школа, соблюдать меры особенной безопасности, чтобы не было беды», ‒ прокомментировал он.

По мнению депутатов городской Думы, от наглых водителей помогли бы ограничительные столбики вдоль тротуара. Однако, департамент городского хозяйства эту идею отверг, так как эти ограждения затруднят работу снегоуборочной техники.

Одностороннее движение также не лучшая идея. Единственный выход ‒ расширить тротуар или перенести вход на территорию школы на другую сторону, чтобы учащиеся выходили не на дорогу, а на придомовую территорию.

«Здесь нужно сместить забор и устроить тротуар комфортный для пешеходов. Второй вариант ‒ сделать калитку в сторону придомовой территории Бульвара писателей. Ну и, конечно, мы берем на себя обязательство следить за работой организации, которая занимается содержанием данного проезда, чтобы он был всегда почищен», ‒ резюмировала заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

Отсутствие парковки

Прогимназия была построена впритык к дороге из-за чего у жителей близлежащих домов отсутствует парковка. Также, подъезды пятиэтажек выходят не во двор, а на дорогу, из-за чего некоторые автовладельцы ставят свой транспорт вдоль проезжей части, несмотря на установленные знаки «стоянка запрещена».

«Как водитель, я понимаю, что здесь надо либо поставить знак направления движения, чтобы оно было только в одну сторону, и подумать о парковке для жителей ‒ ее у них нет. И тротуар должен быть чищенный в зимнее время, чтобы было видно, что это тротуар. И дети могли спокойно переходить», ‒ сообщила сургутянка Ирина Петрушко.

В общем по Сургуту 21 образовательное учреждение требует устройства проездов и парковочных мест.

Подхода к школе нет

На подход к школе жалуются и родители, чьи дети ходят в школу №20. Места, куда припарковать автомобиль и довести ребенка до школы ‒ нет.

«Подъезд вообще неудобный, ну как неудобный…его нет! По факту детей высаживают прям на дороге. Там так и зимой и летом», ‒ рассказал корреспонденту siapress.ru источник, знакомый с ситуацией.

Радует то, что у подъезда в школу установили лежачий полицейский, что не позволяет автомобилям сильно разгоняться по прилежащей дороге.

Глубочайшие лужи

В сезон дождей многие дороги рядом со школами и детсадами затапливает осадками. Отсутствие ливневок ‒ одна из основных проблем. С этой проблемой в настоящее время сталкиваются 50 образовательных учреждений.

К сожалению, проблему с устройством водоотвода на внутриквартальных проездах и придомовых территориях можно решить лишь в рамках капитального ремонта или реконструкции.

«Комплексный подход затрудняет то, что часть территорий – это частная собственность. Тем не менее, мы работаем над поиском решений, включая инициативное бюджетирование и взаимодействие с жителями», – пояснила Анна Коршунова.

Какой итог

В настоящее время основные проблемы – отсутствие ливневой канализации (50 учреждений), необходимость устройства знака «Стоянка запрещена» (36 учреждений), отсутствие освещения (36 учреждений, в двух из них устранены проблемы, но пока нет документов по ним), устройство пешеходного тротуара (26 учреждений) и проездов (21 учреждение), а также нехватка парковочных мест (21 учреждение).

На 2025 год в Сургуте запланировали ряд мероприятий по устройству новых тротуаров, ремонту внутриквартальных проездов и установке освещения на недостающих объектах. Однако в нескольких случаях реализация откладывается на 2026 год из-за ограничений по финансированию и технических сложностей.

Депутаты Думы Сургута попросили мэрию ускорить выполнение работ, активизировать инициативное бюджетирование и привлекать предприятия для помощи в благоустройстве.

К обсуждению и рассмотрению вопросов депутаты вернутся в первом полугодии 2025 года.