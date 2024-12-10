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​Как изменился рынок недвижимости Сургута в 2024 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Рассказываем об изменениях рынка недвижимости Сургута в 2024 году и о прогнозе на 2025 год

​Как изменился рынок недвижимости Сургута в 2024 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: freepik.com, «Этажи»

Количество ипотечных сделок в ХМАО в 2024 году по сравнению с 2023 сократилось почти на 44%, согласно данным ЦБ РФ. Это свидетельствует о том, что ипотека стала менее доступна людям. О том, как изменился рынок недвижимости Сургута в текущем году и какой прогноз дают на 2025 год ‒ корреспонденту siapress.ruрассказали эксперты федеральной компании «Этажи».

Вторичное жилье

Если смотреть динамику цены на вторичное жилье год к году, то в ноябре 2024 года квадратный метр однокомнатной квартиры стал дешевле на 4,1% против ноября 2023. Если сравнивать январь 2024 года с ноябрем 2024 года, то квадратный метр в однокомнатной квартире Сургута подешевел на 3,2% в среднем.

Двухкомнатные квартиры, напротив, показали рост. В ноябре 2024 года двухкомнатные квартиры в Сургуте дороже на 1,9%, чем в ноябре 2023 года. С начала года двухкомнатные квартиры подорожали на 3,5%

Что касается трехкомнатных квартир, то здесь ситуация обстоит немного иначе. Если смотреть ноябрь 2023 в сравнении с ноябрем 2024, то специалисты видят повышение стоимости за квадратный метр на 3,7%. Но с начала 2024 трехкомнатные квартиры подешевели на 3,8%. То есть цена вернулась к значениям конца 2022-началу 2023.

Новостройки

В Сургуте больше всего в цене выросли однокомнатные квартиры. Если смотреть динамику год к году, то видно, что в ноябре 2023 года новая однушка стоила дешевле на 15,8% чем в ноябре 2024 года. С начала текущего года однокомнатные квартиры выросли в цене на 12,1%.

Двухкомнатные квартиры на первичном рынке в год к году (ноябрь 2023 к ноябрю 2024) показывают рост за квадратный метр на 6,3%. Однако, если смотреть на динамику цены с начала года, то в этом сегменте произошло снижение цены на 5,3%

Трехкомнатные квартиры в новостройках в ноябре прошлого года стоили на 6,8% дешевле, чем в ноябре 2024. Но с начала года новые трехкомнатные квартиры подешевели на 1%.

Изменения цены за квадратный метр вторичного и нового жилья и из корреляции с ключевой ставкой представлен на графиках.

Динамика стоимости 1 кв.м по новостройке и ключевой ставки Банка РФ

Динамика стоимости 1 кв.м по вторичной недвижимости и ключевой ставки Банка РФ

Что ждет в 2025 году?

Эксперты компании «Этажи» прогнозируют рост ключевой ставки на очередном заседании ЦБ. Однако, сильного влияние это на ипотечный рынок уже не окажет.

«В большей степени повышение ключевой ставки будет влиять уже на рынок потребительского кредитования. А при сохранении действующих подходов к работе ипотекой, рынок будет развиваться так же, как он развивается и сейчас, ‒ прогнозирует руководитель сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко. ‒ Если говорить про тенденции рынка, то 2025 однозначно ‒ это рынок вторичной недвижимости. Во-первых, потому что мы ожидаем дальнейшее плавное снижение цены на вторичку. Во-вторых, банки сейчас предлагают интересные ипотечные программы на квартиры от собственников, в-третьих, мы видим тенденцию на сделки за наличные».

Подтверждает прогноз экспертов и тот факт, что предпосылок к снижению стоимости новостроек ‒ нет. Это связано с ростом материалов, комплектующих, рабочей силы и, главное, стоимости кредита для застройщиков. Таким образом они становятся менее привлекательными для покупателя.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 76, комментариев: 0
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