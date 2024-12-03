Пошаговая инструкция о том, что делать, если вас затопили соседи

«Что делать, если в квартире потоп, а соседей нет дома?» − спрашивает читатель siapress.ru Никита Белов.

Отвечают эксперты Объясняем.рф:

Частые причины затоплений

Прорвало трубу.

Течет смеситель на кухне или в ванной комнате.

Сломалась бытовая техника − например, протекает стиральная машина.

Повредились батареи отопления или вышел из строя водяной теплый пол.

Что делать, если вы затопили соседей

Позвоните в управляющую компанию − она вызовет слесаря, чтобы перекрыть подачу воды в подъезде.

Перекройте воду в своей квартире.

Отключите электричество в помещении, где течет вода, чтобы избежать короткого замыкания.

Спуститесь к соседям и скажите, что заливаете их: им тоже нужно перекрыть воду и отключить электричество.

Вместе зафиксируйте ущерб в обеих квартирах − сфотографируйте последствия.

Протечки не всегда заметны − вполне возможно, соседи придут к вам сами, потому что в вашей квартире сухо. Вместе с ними попробуйте найти место аварии, перекройте воду, выключите электричество и позвоните в УК, если соседи этого еще не сделали.

Что делать, если вас затопили соседи

Порядок действий аналогичный: обесточьте квартиру, перекройте воду и поднимитесь к жильцам над вами. Если у соседей все сухо, их нет дома или вам не открывают, вызовите специалиста из УК, чтобы он установил место протечки.

Чтобы зафиксировать ущерб, не обязательно присутствие тех, с чьей квартиры начался потоп. Вы можете позвать в свидетели других соседей и оформить акт о заливе.

Если не открывают дверь

Может оказаться, что соседей нет дома. Сообщите о затоплении в аварийную службу − специалисты приедут и перекроют воду. Снимите протечку на видео, сделайте фото, пригласите свидетелей.

Если сосед не объявился, дверь не открывают и неизвестно, живет ли вообще кто-то в квартире, обратитесь в УК − она свяжется с собственниками и потребует пустить сантехников внутрь. Если ей откажут, она обратится в суд.

Как оформить затопление

Соберите комиссию из жильцов, представителя УК и сантехника, чтобы точно определить, где возникла протечка и кто виноват − вы, ваши соседи сверху или управляющая компания.

Составьте акт о заливе квартиры. В документе укажите:

дату, время и причину затопления;

все повреждения в обеих квартирах;

Ф. И. О., адрес, контакты собственников жилья;

данные о составе комиссии: ИНН, название и адрес УК или ТСЖ, имя руководителя, Ф. И. О. жильцов и адрес их проживания.

Акт должен быть подписан всеми сторонами. К нему можно приложить фото и видео залива, чтобы использовать в качестве дополнительного доказательства.

Как отстоять свои права

Если сосед отказывается возмещать ущерб или не признает вину, потерпевший может обратиться в суд.

Если сумма иска меньше 50 тыс. руб., нужно подавать его в мировой суд. Если больше − обращайтесь в районный.

Подать иск можно как лично, так и онлайн, используя сервис ГАС «Правосудие».

Затопило съемную квартиру

Отвечать за последствия потопа будут арендаторы, если он случился по их вине.

Если в съемной квартире лопнула труба или износилась сантехника, ответственным будет собственник жилья, так как по ст. 210 Гражданского кодекса он обязан проводить обслуживание и капитальный ремонт.

Если затопило съемную квартиру, оплачивать восстановление также будет виновный по результатам экспертизы: сосед сверху, сам потерпевший или управляющая компания.

Определить виновных поможет аварийная служба, которая будет ликвидировать затопление.