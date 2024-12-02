Югорчанам рассказали, как провести зиму с пользой для здоровья

Зима ‒ время гулять на свежем воздухе, лепить снеговиков, кататься на коньках, лыжах, санках и тюбингах. О том, как все эти активности приносят большую пользу для здоровья ‒ рассказала заведующая терапевтическим отделением БУ «Няганская городская поликлиника» Юлия Маслова.

Все на лыжи

Самое прекрасное в лыжах ‒ отсутствие необходимости в специальной подготовке. Этот вид спорта позволяет задействовать мышцы рук, живота и спины. По мнению врачей, такое скольжение снижает сосудистые спазмы, а также нормализует артериальное давление. Кроме того, нагрузка оказывает благоприятное воздействие на дыхательную систему и психику.

«Научно доказано, что регулярные тренировки снижают риск инфаркта или инсульта более чем на 40%. На 32% сокращается риск развития сахарного диабета второго типа», ‒ поделилась врач.

Лыжники, в зависимости от темпа катания, сжигают разное количество калорий в час. Неспешная ходьба по лыжне избавит от 270-360 ккал. При увеличении темпа расход повышается до 510-680 ккал.

Надевайте коньки

Коньки оказывают благоприятное воздействие на органы дыхания и мускулатуру. Катание на коньках развивает вестибулярный аппарат и улучшает способность организма к терморегуляции, а это значит, что вы будете реже простужаться. Кроме того, этот зимний вид спорта незаменим для желающих обладать стройной фигурой, так как позволяет подтянуть мышцы ног, переднюю, заднюю и внутреннюю поверхности бедер.

«Неспешное катание в течение часа позволит сжечь 150-200 ккал. Если включить в программу дополнительные элементы, вроде ускорений и поворотов, то количество потраченных калорий увеличится от 216 до 288», ‒ уточнила Юлия Маслова.

Наши сани едут сами

Санки и тюбинги можно отнести к экстремальным забавам, где требуется аккуратность. Между тем они отлично развивают чувство равновесия, стимулируют выброс адреналина, ускоряют обмен веществ и повышают работоспособность. Час занятий на простой трассе отнимет не так много калорий: от 198 до 264. Для тех, кто хочет испытать острые ощущения от спуска с горы, но опасается экстремальных видов спорта, есть более привычный и безопасный вариант ‒ катание с горки на ледянке, которое также способствуют развитию координации.

Час таких развлечений позволит избавиться от 192-256 ккал. Почти столько же энергии вы потратите, спускаясь с горы на лыжах или сноуборде.

«Отправляясь на зимнюю прогулку, важно помнить, что при наличии хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата лучше ограничиться пешими прогулками и отказаться от экстремальных видов спорта. Даже если вы великолепно катаетесь на коньках, опасность неудачного падения все же сохраняется, поэтому, как минимум, наколенники должны быть у каждого», ‒ отметила медик.