Эксперты рассказали, как безопасно снять дом на праздники

Совсем скоро в России наступит Новый год – время длинных праздников и встреч с друзьями и близкими. Возможно, большинству уже пришла в голову мысль арендовать загородный дом. О том, как его искать, проверять, на что обратить внимание при составлении договора и как подстраховаться от непредвиденных трат – рассказали эксперты Роскачества.

Как искать дом

Если исключать вариант аренды у друзей или знакомых, есть два основных источника поиска дома – через риэлтора или самостоятельно.

Риэлтор возьмет на себя все организационные вопросы и будет самостоятельно просеивать объявления, выбирая наиболее привлекательный вариант. Правда, базы зачастую совпадают с открытыми в интернете, зато не придется тратить свое время. Но есть и минусы – риэлтор возьмет комиссию за свои услуги, и никто не может гарантировать, что будет с вами честен.

Самостоятельные поиски будут сжирать ваше личное время, зато будет возможность лично посмотреть все варианты и в случае необходимости скорректировать критерии поиска. Искать можно через специальные сервисы типа Авито или профильных сайтов, по частным объявлениям или через социальные сети. Но будьте осторожны, в некоторых случаях легко наткнуться на мошенников, особенно когда мы говорим об объявлениях в социальных сетях. В этом случае нужно особенно тщательно проверять арендодателя и подстраховываться всеми способами.

Первичный этап проверки

Выбрав какой-то вариант, вы можете провести первичную проверку.

Найдите поселок (СНТ, деревню, город, и так далее) на карте в интернете. Убедитесь, что там действительно есть заявленный населенный пункт (случаи, когда арендаторы приезжают «в чисто поле» вместо обещанного коттеджа редки, но бывают). Если есть фотографии, съема достаточно хорошего качества, не пренебрегайте их изучением, это позволит оценить предполагаемое жилье.

Не отказывайтесь (а даже сами предлагайте) от просмотра дома перед заключением договора. Это важный этап, даже если вы собираетесь провести в здании лишь несколько дней. Никакие фотографии не дадут полного представления о том, как выглядит жилье (а в большинстве случаев дадут ложное представление). Ехать лучше вместе с хозяевами, чтобы они могли открыть для вас дом и показать, что внутри.

Пока не получите какие-то подтверждения реальности предложения, не отдавайте задаток, не сообщайте свои паспортные данные. Намного проще ситуация, если вы бронируете через специализированный сайт, там ваши права защищаются владельцами ресурса, но в случае частных объявлений лучше перестраховаться.

Краткосрочная аренда имеет те преимущества, что вам не очень важно, есть ли рядом с домом инфраструктура и как далеко находится водоем или лес. Это, конечно, может облегчить или осложнить жизнь, но на очень ограниченное время.

А вот дорога до СНТ или поселка, парковочные места, доступность для курьерской доставки, наличие оборудованного места для жарки шашлыков, близость соседей – важные обстоятельства, на которые стоит обратить внимание. Что бы ни обещало вам объявление в интернете, лучше увидеть собственными глазами.

Заключение договора: на что обратить внимание

Сдавать вам дом имеет право либо собственник, либо человек, имеющий от собственника соответствующую доверенность. Перед подписанием договора проверьте документы, которые подтверждают право арендодателя быть таковым. Это может быть выписка из ЕГРН (для владельца) или собственно доверенность (для представителя).

Договор должен быть обязательно, в письменном виде, в двух экземплярах. Перед тем, как подписывать его, внимательно прочитайте. Советуем проконтролировать наличие следующих пунктов (или включить их по своей инициативе):

Список вещей в доме и описание их состояния с перечислением всех дефектов. Лучше сопроводить фото- и видеоматериалами;

Ограничения, если таковые есть (например, если требуется соблюдать тишину в определенный период или нельзя что-то трогать или куда-то заходить);

Ответственность сторон, в том числе – ответственность арендаторов за поломки и возникшие неисправности. Это очень важный пункт, потому что именно такие вопросы чаще всего возникают при краткосрочной аренде. В договоре должно быть четко прописано, сколько должен заплатить арендатор, если он что-то сломает, за что именно ответственность он несет, в каком состоянии нужно сдать дом;

Если предполагается, что перед сдачей дома обратно арендодателям гости должны убрать его (или сделать что-то еще – убрать барбекю, сложить белье в корзину), это должно быть указано в договоре. Если уборку заказывает арендодатель и включает ее стоимость в аренду, это должно быть указано отдельно. Также следует указать условия возврата залога, если сделка в итоге не состоится;

Если арендодатель просит у вас депозит (залог), это должно быть указано в договоре. Равно как и то, становится это частью оплаты или возвращается после принятия дома;

Передача ключей – сроки и условия. Если есть какая-то специфика, это необходимо отразить в документе.

Как подстраховаться

Чтобы точно не получить после отдыха претензии, при вселении в дом вы можете еще раз сфотографировать интерьеры и двор, чтобы зафиксировать, в каком состоянии их нашли. Снимайте так, чтобы на снимке были зафиксированы даты и время. Если вы видите какие-то неисправности, обязательно это зафиксируйте, если возможно, позовите свидетелей – например, соседей или других жителей поселка. Сразу сообщите хозяину о том, что обнаружили.

При сдаче дома подпишите дополнительный документ, в котором будет указано, что вы сдали дом в том состоянии, что он был, и к вам претензий нет.

Если возник конфликт с хозяином, всегда лучше сначала поискать компромисс и попытаться договориться. Крайний шаг – обращение в суд. В этом случае вам потребуются все возможные доказательства вашей правоты: фото, видео, показания свидетелей, записи с камер, пункты договора, и так далее.

Соблюдая эти простые правила, вы обеспечите себе комфортные выходные, о которых останутся только приятные воспоминания.