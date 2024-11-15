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Сургут за чистоту? Как и куда сдавать мусор на переработку? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Рассказываем, куда можно сдать отходы для вторичной переработки и как правильно это сделать

Сургут за чистоту? Как и куда сдавать мусор на переработку? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Сегодня, 15 ноября, отмечается Всемирный день вторичной переработки, который призывает людей к ответственному отношению к мусору. Как обстоят дела со вторичной переработкой в Сургуте и какие возможности сегодня доступны горожанам для ответственного обращения с отходами – в обзоре siapress.ru

Куда сдать мусор?

Сургут предлагает горожанам возможность сдать более 20 видов вторсырья. В городе действует шесть стационарных экопунктов: четыре из них принадлежат сети «Птичка», один – «Вторчермет», и еще один – «Югра собирает».

Кроме того, существует «Караван Мамонтенка» – мобильный экопункт, который регулярно собирает различные виды отходов для переработки, включая пищевые отходы, пластик, макулатуру, стекло, металл, бумажные стаканчики.

Важно отметить, что в Сургуте работает благотворительный магазин «Мир», принимающий одежду, обувь, посуду и игрушки для передачи нуждающимся. В городе также есть 200 контейнеров по сбору пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Весь принимаемый мусор собирают для отправления на переработку в другие города, об этом корреспонденту siapress.ru сообщило экологическое движение «РазДельный Сбор».

Экопункт «Птичка»

Куда сдавать: Набережный, 5, строение 2; 30 лет победы, 21/3 (в здании КСК Спортзавод); Фармана Салманова, 2; Александра Усольцева, 16.

Что принимают: стекло, железо, алюминий, зажимы для пакетов, пластиковые бутылки, пластиковые тары из полипропилена, бутылки и флаконы из полиэтилена, пакеты, макулатура, тетра пак, зубные щетки, батарейки, блистеры от лекарств, пластиковые карты, текстиль на переработку, CD и DVD диски, пробки от винных бутылок, канцелярские товары, LEGO конструкторы, виниловые пластинки, книги, бумажные стаканчики, природный текстиль, лотки из под яиц, пластиковые трубочки.

Экопункт «Вторчермет»

Куда сдавать: Учебная, 2.

Что принимают: бумага, картон, книги, журналы, брошюры, блокноты, тетради, газеты, ПЭТ-бутылки, бутылки из-под бытовой химии, ПНД-канистры, фруктовые ящики, стрейч-пленка, ПВД-пленка, алюминиевые банки.

Экопункт «Югра собирает»

Куда сдавать: 30 лет Победы, 74.

Что принимают: ПЭТ-бутылки, упаковки от бытовой химии, ПНД-ящик, стретч-пленка, пленка ПВД «пузырчатая», пакеты фасовочные, картон, бумага, книги, тетради, стекло (прозрачное, коричневое и зеленое), алюминиевые банки, отработанные батарейки, пластиковые крышечки.

Важным шагом станет открытие нового экоцентра «Югра собирает» на Югорском тракте, запланированное на конец 2024 года. Он станет вторым пунктом приема в Сургуте и четвертым в округе. Помимо приема вторсырья, здесь будут проводиться занятия и мастер-классы по осознанному потреблению, что должно привлечь внимание к раздельному сбору отходов и сформировать у горожан экологические привычки.

Как правильно сдавать отходы?

О том, как правильно сдавать отходы в пункты приема рассказала организация «Птичка» в своей группе во «ВКонтакте»:

– Сдавайте вторсырье компактно. Сомните или сложите стопочкой – так вторсырье будет занимать гораздо меньше места.

– Самостоятельно раскладывайте вторсырье. Консультант или администратор пункта приема подскажут, в какой бак отправить то или иное сырье.

– Вторсырье должно быть чистым и сухим. Необходимо удалить засохшую пищу и жидкости, которые могут усложнить процесс переработки и стать источником неприятных запахов. К тому же, некоторую грязь спустя время почти невозможно отмыть.

– Не оставляйте вторсырье рядом с пунктом. Если сомневаетесь, всегда можно заранее позвонить и уточнить часы работы пунктов приема.

Экологическое движение «РазДельный Сбор» также призывает начинать с простых шагов – собирать крышки, макулатуру, сдавать ненужную одежду в благотворительные организации или передавать пластиковые бутылки и алюминиевые банки в специальные оранжевые контейнеры, установленные по всему городу.

«Мусорная» реформа работает?

В России в 2019 году стартовала «мусорная» реформа. В 2018 году из 66 млн тонн твердых коммунальных отходов на переработку направлялось лишь 2%, остальное утилизировалось на полигонах.

Сегодня, по данным Российского экологического оператора, доля переработанных коммунальных отходов увеличилась более чем в шесть раз – до 13%. При этом количество отходов в стране сократилось до 46 млн тонн, из которых около 53% прошли сортировку, сообщает РБК.

Подчеркнем, что в рамках «мусорной» реформы планируют перерабатывать 100% отходов к 2030 году.


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Сегодня в 11:25, просмотров: 137, комментариев: 0
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