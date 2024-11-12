Рассказываем, насколько вырастут госпошлины за действия с недвижимостью в 2025 году

С 2025 года в России заметно вырастут госпошлины на операции с недвижимостью − изменения коснутся регистрации права собственности, постановки объектов на кадастровый учет, а также сделок с земельными участками и ипотекой. Об этом говорится в законе, который подписал президент РФ Владимир Путин летом 2024 года. Эксперты «Циан» объяснили, как изменятся госпошлины за действия с недвижимостью в 2025 году.

Госпошлина за действия с правами на недвижимость

На текущий момент для физических лиц госпошлина за регистрацию прав на недвижимость составляет 2 тыс рублей при:

государственной регистрации права, в том числе права общей совместной или долевой собственности;

прекращении и ограничении права собственности;

регистрации обременения объекта недвижимости;

регистрации сделки с объектом недвижимости.

С 2025 года она будет варьироваться в зависимости от кадастровой стоимости (КС) объекта.

Для физических лиц госпошлина составит:

4 тыс рублей — если кадастровая стоимость недвижимости (КС) не превышает 20 млн рублей или не установлена;

0,02% кадастровой стоимости (на дату обращения в Росреестр), но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. рублей − если КС объекта более 20 млн рублей.

Например, кадастровая стоимость проданной квартиры − 8 млн рублей. Покупатель должен будет уплатить госпошлину в размере 4 тыс рублей.

Если кадастровая стоимость дома − 21 млн рублей, такая же сумма указана в договоре купли-продажи. Размер госпошлины составит: 21 млн × 0,02% = 4 200 рублей.

Кадастровая стоимость квартиры — 21,5 млн рублей, а продали ее за 25 млн рублей. Покупатель должен уплатить госпошлину: 25 млн × 0,02% = 5 тыс рублей.

Для юридических лиц размер госпошлины составит:

44 тыс рублей — если КС объекта менее 22 млн рублей или не установлена;

0,2% кадастровой стоимости (на дату обращения в Росреестр), но не менее 0,2% цены сделки и не более 1 млн рублей — если КС выше 22 млн рублей.

Аналогичный порядок расчета госпошлины будет применяться при продаже машино-мест.

Кроме того, с начала следующего года появится возможность ускоренной регистрации сделок − за двойную госпошлину.

Госпошлина при одновременном кадастровом учете и регистрации права

Вырастет и госпошлина за одновременную постановку объекта на кадастровый учет и регистрацию права. На сегодняшний день физические лица уплачивают за эти действия 2 тыс рублей (без применения льгот), а организации − 22 тыс рублей.

Однако, с 1 января 2025 года для физлиц госпошлина составит:

6 тыс рублей — если КС объекта не превышает 20 млн рублей или не определена;

2 тыс рублей + 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тыс. рублей — если КС более 20 млн рублей.

Для юрлиц:

66 тыс рублей — если КС не превышает 22 млн рублей или не определена;

22 тыс рублей + 0,2% кадастровой стоимости, но не менее 0,2% цены сделки и не более 1 млн рублей — если КС больше 22 млн рублей.

Новая пошлина на кадастровый учет

Ранее постановка на кадастровый учет была бесплатной. Теперь с 2025 года владельцам придется заплатить госпошлину: для физических лиц это 2 тыс рублей при создании объекта и 1 тыс рублей за внесение изменений. Для юридических лиц ставка составит 22 тыс рублей и 2 тыс рублей соответственно.

Повышение других пошлин

С 2025 года в два раза увеличатся госпошлины за регистрацию права на земельный участок для ИЖС и ЛПХ, объект капитального строительства, а также за регистрацию права, ограничений на сельскохозяйственные участки и сделок с ними; за регистрацию договора долевого участия в строительстве; за внесение изменений и дополнений в запись об ипотеке; за регистрацию изменений к договору аренды.

Например, для физлиц регистрация ДДУ вырастет с 350 до 700 рублей, а для организаций − с 6 тыс до 12 тыс рублей.

Льготы и исключения

Некоторые категории граждан по-прежнему освобождены от госпошлин. К ним относятся ветераны и инвалиды ВОВ, Герои СССР и России, а также участники программы реновации в Москве, которым предоставляется жилье взамен старого.

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