Эксперты рассказали, будут ли смягчены условия семейной ипотеки и хватит ли средств до конца года

Ранее ряд крупных банков приостановил выдачу семейной ипотеки или ужесточил условия, объяснив это исчерпанием лимитов. В частности, такое решение приняли Сбер, Россельхозбанк, «Уралсиб», Почта Банк и Т-Банк. Тем временем «Дом.РФ» завершил распределение лимитов по льготной программе на сумму 350 млрд рублей среди 37 кредитных организаций. Разбираемся, хватит ли этого до конца года и снизят ли банки первоначальный взнос.

Кому и сколько досталось?

Оператор ДОМ.РФ распределил среди банков дополнительные 350 млрд рублей для программы «Семейная ипотека». Так, Сбербанк и ВТБ получили по 122,4 млрд рублей, а Альфа-Банк − 42 млрд рублей, отметила управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

В дополнение к этому, квота для ПСБ возросла на 21 млрд рублей, для Банка ДОМ.РФ − на 8,3 млрд рублей. Металлинвестбанк, Банк БЖФ и Абсолют Банк получили по 3,5 млрд рублей каждый, а Банк Уралсиб − 4,2 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Подчеркнем, что о выделении 350 млрд рублей дополнительных лимитов на семейную ипотеку стало известно в конце октября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность из-за сообщений о технических сбоях по этому вопросу: «В последние недели прошла информация в СМИ о сбоях в доведении лимитов по семейной ипотеке. Необходимо в кратчайшие сроки решить этот вопрос. Технические сбои не должны тормозить реализацию уже принятых решений, особенно в такой социально чувствительной теме, как ипотека».

Министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации пояснил, что средства текущего года на семейную ипотеку перераспределены между банками: проблем с финансовым обеспечением не возникнет ни в этом, ни в следующем году.

«Вы говорили об определенных проблемах и технических сбоях. Деньги перераспределены, оператор наш - ДОМ.РФ - перераспределил ресурсы текущего года, которые предусмотрены на выплату семейной ипотеки. Проблем финансового обеспечения этого вопроса в текущем году и в следующем годах нет», − передает его слова ТАСС.

Таким образом, лимиты по программе увеличиваются с 5,9 трлн рублей до 6,25 трлн рублей включительно.

«В 2024 году на реализацию программы «Семейная ипотека» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 290,0 млрд рублей. Из резервного фонда Правительства РФ дополнительно выделено 142,0 млрд рублей. Проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрены средства в объеме 1 449,4 млрд рублей, в том числе в 2025 г. − 637,0 млрд рублей, в 2026 г. − 454,1 млрд рублей, в 2027 г. − 358,3 млрд рублей», − говорится на сайте Минфина.

Хватит ли банкам?

Новых лимитов по семейной ипотеке банкам хватит до конца года − выделенные 350 млрд рублей покроют текущие заявки, считает финансовый эксперт, аналитик Виталий Калугин.

«Речь идет о финансировании тех заявок, которые уже поданы, но не одобрены. Учитывая, что сегодня 8 ноября, а работаем мы до 28 декабря, 350 млрд рублей за глаза хватит на все поданные заявки до конца года. Всплеска спроса, скорее всего, не произойдет. Вполне возможно, что кто-то и решится на покупку. В любом случае суммы хватит и на текущие заявки, и на те, что будут поданы в ближайший месяц, − обычно их рассмотрение занимает не более две-три недели», − рассказал эксперт корреспонденту Циан.Журнала.

Однако ждать смягчения условий выдачи семейной ипотеке не стоит, отмечает в разговоре с изданием финансовый эксперт, автор телеграм-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

«С декабря вполне вероятны определенные послабления как раз под распродажи. А если послабления и будут, то крайне несущественные. Ну сделают банки первоначальный взнос 30% вместо 50%. Никто уже не будет снижать до 15-20%. Все, ситуация ухудшилась, и в этом году она уже никак не изменится с моей точки зрения», − резюмировал спикер.

Напоминаем, что семейную ипотеку продлили до 2030 года. Для семей с детьми до шести лет будут действовать прежние условия, а также ставка шесть процентов. При этом базовые параметры программы сохраняются, ранее сообщал Минфин России.