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​Как оформить гараж и землю в собственность? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Россиянам рассказали, как оформить право собственности на гараж и землю

​Как оформить гараж и землю в собственность? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: siapress.ru

Сейчас в России насчитывается около 3,5 миллионов незарегистрированных гаражей. Чтобы владельцам было проще стать собственниками таких строений, существует гаражная амнистия. До 1 сентября 2026 года россияне могут подать документы и оформить право собственности на гараж и землю в упрощенном порядке. О том, как правильно это сделать ‒ рассказали эксперты Объясняем.рф.

Что такое гаражная амнистия

Это процедура, по которой владелец гаража может оформить право собственности на строение и землю под ним. Амнистия действует до 1 сентября 2026 года.

Программа распространяется на объекты капитального строительства. Главным образом речь идет о кооперативном имуществе, полученном от государства в советский период.

Какие гаражи можно получить в собственность

Постройки попадают под амнистию:

  • не подлежит сносу и не обременена ‒ например, не арестована или не сдана в аренду;
  • государственная или муниципальная собственность;
  • построена до 30 декабря 2004 года;
  • одноэтажная и нежилая.

Не подходят гаражи:

  • на территории индивидуальных домовладений;
  • для предпринимательской деятельности;
  • в подземных паркингах;
  • ведомственные;
  • ракушки.

Как оформить гараж и участок

‒ Позвоните или сходите в местную администрацию, чтобы узнать, как в вашем муниципалитете проходит амнистия;

‒ Обратитесь в Росреестр, если остались вопросы: позвоните, напишите через сайт rosreestr.gov.ru, «Госуслуги» или придите в приемную;

‒ Узнайте, зарегистрирован ли участок под вашим гаражом;

‒ Запросите в бюро технической инвентаризации (БТИ) описание постройки или сделайте его с кадастровым инженером;

‒ Сходите в муниципалитет и напишите заявление о выделении участка и оформлении права;

‒ Получите выписку из ЕГРН о праве на гараж и землю.

Как проверить регистрацию участка

Через публичную кадастровую карту:

  • на сайте ПКК (pkk.rosreestr.ru) найдите поисковую строку;
  • введите в нее адрес участка.

Через «Госуслуги»:

  • на портале найдите вкладку «Документы» и в ней раздел «Онлайн-выписка»;
  • введите данные паспорта;
  • в течение минуты получите результат в личном кабинете.

Или очно ‒ через ближайший МФЦ. Возьмите с собой паспорт и документы на недвижимость.

Как запросить описание постройки

Обратитесь в бюро технической инвентаризации (БТИ) и запросите сведения о гараже. Сделать это можно лично в вашем БТИ или в МФЦ. С собой нужно взять паспорт и документы по недвижимости.

Если вашего участка на кадастровом учете нет, нужно его образовать. Подготовьте схему границ в соответствии с проектом межевания, обратившись к кадастровому инженеру.

Как подать заявление в муниципалитет

С пакетом документов сходите в ваш муниципалитет и напишите заявление о выделении участка и оформлении права на него.

Администрация примет решение, подаст в Росреестр заявление о регистрации и направит вам выписку из ЕГРН о регистрации прав на гараж и землю в течение 20 дней.

Какие документы понадобятся

Для заявления об оформлении права нужны:

  • решение о выделении участка предприятием или кооперативом;
  • информация об оплате пая в кооперативе;
  • технический паспорт;
  • данные о подключении гаража к электрическим сетям или сетям инженерного обеспечения;
  • документы о праве наследования, если гараж перешел в наследство;
  • любые другие документы, которые подтверждают право собственности.

Берите с собой все документы, которые у вас есть. Если каких-то бумаг о строении не хватает, это не повлияет на результат.

Льготы для людей с инвалидностью

У людей с ограниченными возможностями есть внеочередное право на предоставление земельных участков ‒ их оформляют без конкурсов и торгов.

Для этого нужно подать заявление и пакет документов в местную организацию.

Понадобятся:

  • паспорт;
  • справка об инвалидности;
  • заявление;
  • межевой план.

Администрация рассмотрит обращение в течение трех месяцев.

Налоги после регистрации собственности

Гараж и земля под ним ‒ два объекта недвижимости. Они облагаются налогом на имущество физических лиц:

‒ 0,1% от кадастровой стоимости ‒ для гаража;

‒ в среднем 1,5% от кадастровой стоимости ‒ для земли.

Налог начисляется с момента регистрации собственности.


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Сегодня в 15:52, просмотров: 100, комментариев: 0
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