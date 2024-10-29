Эксперты рассказали, как избежать ненужных расходов и защитить свои права при покупке авто в кредит

Когда берете автомобиль в кредит, вам могут предложить дополнительные платные услуги. Не торопитесь соглашаться, иначе придется переплатить. Специалисты Объясняем.рф рассказали о недобросовестных практиках в автокредитовании, которые выявил Банк России.
Единоразовые платные услуги
Договор могут составить так, чтобы обойти закон и не возвращать деньги за дополнительные услуги, если вы решите от них отказаться.
Перед подписанием документов убедитесь, что в них отсутствуют следующие условия:
– при отказе от допуслуги сумма не возвращается полностью или частично;
– услуга считается оказанной сразу после оформления, даже если является длительной и оказывается неоднократно на протяжении действия договора.
Неучтенные дополнительные услуги
Все платные опции обязательно должны быть прописаны в заявлении на кредит. В противном случае, если вы захотите от них отказаться, банк может заявить, что не имеет к ним отношения. А третьи лица, предоставившие услугу, могут проигнорировать ваше требование о возврате денег.
Как понять, что кредитор участвует в оказании допуслуг:
– сумма кредита увеличивается на стоимость этих опций;
– платежные поручения включены в кредитные документы;
– оплатить услуги нужно одновременно с оформлением кредита.
Скидки с условиями
Иногда вам предлагают скидку на покупку автомобиля, но только если вы оформите его в кредит или согласитесь на платные допуслуги. Если вы потом откажетесь от них или погасите кредит досрочно, продавец может потребовать вернуть скидку.
Еще один вариант – скидку назад не потребуют, но и стоимость услуг вам не вернут.
Недобросовестная консультация
Сотрудник банка или автосалона может сообщить вам недостоверную информацию, например:
– что нельзя оформить кредит без покупки допуслуг;
– при отказе от опций скидка отменится;
– невозможно досрочно погасить кредит – только через 2-3 месяца;
– что автомобиль обойдется дороже, если покупать его за собственные средства, а не в кредит.
Такое искажение условий кредитного договора может привести к переплате, если вы этому поверите.
Завышенные цены на услуги
Предположим, вы недостаточно разбираетесь в видах страхования. Вам могут предложить консультацию за 320 тыс рублей, хотя обычно за такие разъяснения вообще не берут плату. Если вы подпишете акт приема-передачи услуги, она будет считаться оказанной, и отказаться уже не получится.
Или вам начнут оформлять дебетовую карту за 10 тыс рублей и скажут, что кредит можно взять только на таком условии. На самом деле ее, как правило, можно получить в банке бесплатно.
Как защищаться
Внимательно читайте заявление на выдачу кредита или допуслуги и отмечайте только нужные вам опции.
Если оформляете КАСКО одновременно с кредитом, вы не обязаны соглашаться на услуги страховщика, которого предложил банк, а можете выбрать его самостоятельно.
Если ваше право на отказ от допуслуг и возврат денег нарушают, обратитесь с жалобой в Банк России, Роспотребнадзор, Службу финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, а затем – в суд.