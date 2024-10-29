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Авто в кредит без переплат: на что обратить внимание перед подписанием договора // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Эксперты рассказали, как избежать ненужных расходов и защитить свои права при покупке авто в кредит

Авто в кредит без переплат: на что обратить внимание перед подписанием договора // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Когда берете автомобиль в кредит, вам могут предложить дополнительные платные услуги. Не торопитесь соглашаться, иначе придется переплатить. Специалисты Объясняем.рф рассказали о недобросовестных практиках в автокредитовании, которые выявил Банк России.

Единоразовые платные услуги

Договор могут составить так, чтобы обойти закон и не возвращать деньги за дополнительные услуги, если вы решите от них отказаться.

Перед подписанием документов убедитесь, что в них отсутствуют следующие условия:

– при отказе от допуслуги сумма не возвращается полностью или частично;

– услуга считается оказанной сразу после оформления, даже если является длительной и оказывается неоднократно на протяжении действия договора.

Неучтенные дополнительные услуги

Все платные опции обязательно должны быть прописаны в заявлении на кредит. В противном случае, если вы захотите от них отказаться, банк может заявить, что не имеет к ним отношения. А третьи лица, предоставившие услугу, могут проигнорировать ваше требование о возврате денег.

Как понять, что кредитор участвует в оказании допуслуг:

– сумма кредита увеличивается на стоимость этих опций;

– платежные поручения включены в кредитные документы;

оплатить услуги нужно одновременно с оформлением кредита.

Скидки с условиями

Иногда вам предлагают скидку на покупку автомобиля, но только если вы оформите его в кредит или согласитесь на платные допуслуги. Если вы потом откажетесь от них или погасите кредит досрочно, продавец может потребовать вернуть скидку.

Еще один вариант – скидку назад не потребуют, но и стоимость услуг вам не вернут.

Недобросовестная консультация

Сотрудник банка или автосалона может сообщить вам недостоверную информацию, например:

– что нельзя оформить кредит без покупки допуслуг;

– при отказе от опций скидка отменится;

– невозможно досрочно погасить кредит – только через 2-3 месяца;

– что автомобиль обойдется дороже, если покупать его за собственные средства, а не в кредит.

Такое искажение условий кредитного договора может привести к переплате, если вы этому поверите.

Завышенные цены на услуги

Предположим, вы недостаточно разбираетесь в видах страхования. Вам могут предложить консультацию за 320 тыс рублей, хотя обычно за такие разъяснения вообще не берут плату. Если вы подпишете акт приема-передачи услуги, она будет считаться оказанной, и отказаться уже не получится.

Или вам начнут оформлять дебетовую карту за 10 тыс рублей и скажут, что кредит можно взять только на таком условии. На самом деле ее, как правило, можно получить в банке бесплатно.

Как защищаться

Внимательно читайте заявление на выдачу кредита или допуслуги и отмечайте только нужные вам опции.

Если оформляете КАСКО одновременно с кредитом, вы не обязаны соглашаться на услуги страховщика, которого предложил банк, а можете выбрать его самостоятельно.

Если ваше право на отказ от допуслуг и возврат денег нарушают, обратитесь с жалобой в Банк России, Роспотребнадзор, Службу финансового уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, а затем – в суд.


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Сегодня в 13:27, просмотров: 137, комментариев: 0
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