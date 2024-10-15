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Алкотренды в России: смена поколений и отказ от крепкого спиртного // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Как изменились алкогольные привычки россиян за последние годы

Алкотренды в России: смена поколений и отказ от крепкого спиртного // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

В последние годы в России значительно изменились привычки потребления алкоголя. Опросы и статистика показывают, что жители страны стали меньше пить крепкие напитки и все чаще выбирать здоровый образ жизни. Каковы причины этих изменений и какую роль играет государственная политика в регулировании алкогольного рынка – читайте в нашем обзоре.

Россияне стали меньше пить?

В 2023 году Россия заняла 29 место по уровню потребления алкоголя, что составляет 10,4 литра чистого этилового спирта на человека, сообщает ВЦИОМ. Для сравнения, Румыния, возглавляющая этот рейтинг, потребляет 17 литров на душу населения. Даже с учетом нелегального оборота алкоголя, который составляет около 20-25% от общего объема, Россия не входит в число самых пьющих стран.

Алкогольные тренды в России

Одна из ключевых тенденций последних лет – постепенный отказ россиян от крепкого алкоголя, такого как водка. Теперь они предпочитают пиво и вино.

Если в начале 2000-х годов жители страны в основном выбирали крепкий алкоголь, то в 2020-х его позиции уступили пиву. По данным опроса ВЦИОМ 2021 года, водку считают самым популярным напитком 59% респондентов, но среди молодежи предпочтение пиву и вину (48% и 21%) становится более выраженным.

Этот сдвиг связывают с глобальными трендами на здоровый образ жизни и уменьшение популярности крепких напитков. Также увеличивается число тех, кто полностью отказывается от алкоголя.

Экономические изменения на алкогольном рынке

В июле этого года президент Владимир Путин подписал закон, который увеличивает акцизы на алкоголь на 4% ежегодно, сообщает РБК.

Также важным шагом стало предложение Госдумы снизить государственную пошлину на лицензии для продажи алкоголя с 65 до 20 тыс рублей за каждую торговую точку. Это должно поддержать малый бизнес и сократить долю нелегальной продукции на рынке.

Смена поколений и отказ от алкоголя

У молодых поколений теперь другие ценности. Зумеры и младшие миллениалы все чаще выбирают трезвый образ жизни. Эксперт Алексей Верижников утверждает, что снижение потребления алкоголя связывают с ростом популярности здорового образа жизни и изменением отношения к спиртным напиткам. Если раньше водка и крепкие напитки играли ключевую роль в социальных мероприятиях, то сейчас пиво и вино стали скорее дополнительными элементами, а не целью.

Примечательно, что, несмотря на сложные события последних лет, которые обычно провоцируют рост потребления алкоголя, в России не наблюдалось резкого увеличения продаж спиртных напитков. По данным агентства FinExpertiza, в 2023 году объемы продаж алкоголя выросли незначительно, что можно считать статистической погрешностью.


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Сегодня в 16:20, просмотров: 95, комментариев: 0
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