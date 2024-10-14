Рассказываем, кто вошел в состав правительства Югры

Сегодня, 14 октября, губернатор Югры Руслан Кухарук утвердил персональный состав правительства региона. Кем являются новые чиновники, чем они занимались до этого и что сейчас в их полномочиях ‒ читайте в нашем обзоре.

Первый заместитель губернатора Югры

Первым заместителем Кухарука остался Алексей Забозлаев. Он продолжит курировать и контролировать работу департамента недропользования и природных ресурсов, департамента труда и занятости населения, службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры.

Напомним, что заместителем губернатора ХМАО Забозлаев стал в сентябре 2015 года, а первым заместителем ‒ 26 июня 2023 года.

Заместители губернатора Югры

Руслан Кухарук решил передать аппарат губернатора Ирине Чудовой. Раньше она была вице-мэром Тюмени, курировала экономику, стратегическое развитие и правовую сферу, сообщает «Коммерсантъ».

Сейчас в ее полномочия входит контролирование деятельности представительства Югры, департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции.

Кроме того, она обеспечивает взаимодействие правительства Югры с думой автономного округа, в том числе осуществляет координацию, согласованность действий исполнительных органов региона по вопросам законопроектной деятельности.

В прошлом экс-сенатор от Югры Эдуард Исаков теперь заместитель губернатора округа. Он будет обеспечивать координацию, согласованность действий исполнительных органов Югры, федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам СВО, в том числе материально-технического обеспечения военнослужащих, организации гуманитарной помощи, мерам соцподдержки участников СВО и членов их семей, мобилизации.

Также он осуществляет взаимодействие с органами власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Отметим, что с 2015 по 2024 год Исаков работал в Совете Федерации, сообщает Рамблер.

Азат Ислаев остался на своем посту в новом составе правительства. Он по-прежнему будет курировать работу департаментов дорожного хозяйства и транспорта; строительства и архитектуры; службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Югры.

Азат Ислаев является куратором строительства второго моста через реку Обь. В 2022 году на встрече с президентом России Владимиром Путиным чиновник сообщил, что возведение объекта произойдет раньше запанированного срока ‒ к концу 2025 года, пишет Муксун.fm.

Всеволод Кольцов также сохранил свое место в правительстве Югры. Он будет курировать работу департаментов здравоохранения; социального развития; службы по делам архивов; осуществлять взаимодействие с территориальным фондом обязательного медицинского страхования региона.

Экс-вице мэр Тюмени Владимир Кильтау будет заниматься контролем в работе департамента ЖКХ и энергетики, службы жилищного и строительного надзора Югры. Отметим, что до этого дня в составе регионального кабмина такого структурного подразделения не было.

Бывшая директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер будет координировать работу департаментов культуры, образования и науки, физической культуры и спорта Югры.

Елена Майер занимала должность директора департамента культуры Тюменской области с января 2019 года. На протяжении десяти лет она работала в управлении делами правительства Тюменской области, сообщает издание «72.RU».

Наталья Огородникова, которая 10 октября покинула пост замдиректора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, перешла в правительство Югры и будет координировать работу департамента промышленности, ветеринарной службы и службы государственной охраны объектов культурного наследия Югры.

Бывший вице-мэр Тюмени Андрей Пилипчук также стал заместителем губернатора Югры. Он будет координировать работу департамента государственного заказа; региональной службы по тарифам, службы контроля; обеспечивать координацию действий исполнительных органов ХМАО, органов МСУ муниципальных образований Югры по вопросам расходования межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета региона.

В ведении Анатолия Уткина будет департамент административного обеспечения и управления государственным имуществом.

Заместителем Руслана Кухарука, а также директором департамента экономического развития Югрыстал Сергей Афанасьев. Он будет совмещать две должности.

Афанасьев начал свою карьеру в правительстве автономного округа в 2014 году. Тогда он являлся начальником отдела инвестиционного проектирования в «Фонде развития Югры». С апреля 2021 по июнь 2023 года Афанасьев возглавлял фонд, пишет «URA.RU».

Руслан Кухарук сохранил в составе правительства региона Веру Дюдину. Онабудет совмещать должность заместителя губернатора и директора департамента финансов Югры.

«Дюдина ‒ один из двух политических долгожителей, работавших при первых двух губернаторах ХМАО. Она входит в список самых влиятельных политиков Югры. В рейтинге экспертов чиновница заняла седьмое место», ‒ пишут «URA.RU».

Павел Ципорин будет совмещать должности заместителя губернатора Югры и директора департамента информационных технологий и цифрового развития региона. Одна из самых известных его разработок ‒ проект по созданию цифрового помощника для экс-главы региона Натальи Комаровой нейроассистент «Миша».

Директора департаментов Югры

Директором департамента труда и занятости населения региона назначен Роман Белкин. Департаментом государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции будет руководить Александр Деменко.

Руководителем департамента образования и науки стал Алексей Дренин, ЖКХ и энергетики ‒ Матвей Каров, культуры ‒ Маргарита Козлова, а физической культуры и спорта ‒ Софья Конух.

Юлия Коняева возглавила департамент административного обеспечения, Артем Литвинов ‒ департамент дорожного хозяйства и транспорта, Светлана Петрик ‒ департамент по управлению государственным имуществом.

Главой департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Руслан Кухарук назначил Якова Самохвалова, а Сергея Славянского ‒ главой департамента государственного заказа.

Экс-депутат думы Тюмени от «Единой России» Антон Терехин будет руководить департаментом социального развития Югры. Сергей Филатов возглавил департамент недропользования и природных ресурсов.

Бывший глава управления государственной экспертизы проектной документации Тюменской области Александр Фролов назначен директором департамента строительства и архитектуры — главным архитектором, а экс-советник губернатора ХМАО Кирилл Харитонов возглавил департамент внутренней политики.