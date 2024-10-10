Как правоохранительные органы пытаются снизить криминальную активность среди молодежи

Подростковая преступность до сих пор остается серьезной проблемой в Югре. В одном только Нижневартовске за 2024 год 17 несовершеннолетних стали фигурантами уголовных дел. Подростки употребляют алкоголь, уходят из дома и совершают другие правонарушения. Насколько серьезно стоит проблема подростковой преступности в Югре и какие меры принимаются для ее предотвращения – читайте в нашем обзоре.

Статистика подростковой преступности в ХМАО

По информации Управления МВД по Югре за первые восемь месяцев 2024 года было зарегистрировано 135 преступлений, совершенных 101 несовершеннолетним.

Наибольшее количество правонарушений связано с кражами, предусмотренными ст. 158 УК РФ – таких случаев зарегистрировано 43. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказала руководитель отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве автономного округа департамента административного обеспечения ХМАО Юлия Никитина.

Одна из основных причин – это желание подростков заработать, которое перевешивает страх перед наказанием. В попытках быстрой наживы несовершеннолетние совершают преступления, не осознавая всех возможных последствий.

Важно отметить, что в ХМАО по итогам 2023 года снизился уровень детской преступности, сообщает информационное агентство «Югорский снегирь».

«Количество преступлений, совершенных подростками в 2023 году, снизился по сравнению с позапрошлым годом на 25,3% – с 233 до 174. Большой процент преступлений, по данным правоохранителей, приходится на кражи, мошенничества, угоны автомобилей и на противодействия по линии незаконного оборота наркотических средств. Нарушивших Уголовный кодекс больше всего в Сургуте, Нижневартовске, Нягани и Ханты-Мансийске», – заявили в источнике.

Меры по профилактике и предотвращению преступлений

Для борьбы с подростковой преступностью в Югре был принят ряд программ и комплексных мер. Одной из них является подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в рамках государственной программы ХМАО.

Они направлены на снижение уровня преступности среди молодежи, предотвращение правонарушений и поддержку социально неблагополучных семей.

Также с начала года было организованно пять оперативно-профилактических мероприятий, таких как «Твой выбор», «Здоровье», «Сообщи, где торгуют смертью», в ходе которых ведется работа с подростками, состоящими на профилактических учетах.

– «Твой выбор» – направлено на нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую деятельность.

– «Здоровье» – нацелено на предупреждение алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, а также пропаганду здорового образа жизни.

– «Сообщи, где торгуют смертью» – сосредоточено на получении оперативной информации о местах распространения наркотиков, а также оказании помощи и консультировании подростков по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Работа с подростками и безопасный интернет

Огромное внимание уделяется и интернет-безопасности подростков. Регулярно проводится мониторинг интернет-ресурсов для выявления групп и сообществ, склоняющих несовершеннолетних к правонарушениям.

В 2024 году кибердружины Югры проверили более 11 250 интернет-ресурсов и заблокировали 462 сайта с деструктивной направленностью.

«Посредством использования программного обеспечения АИС «Поиск» проверено 43 интернет-ресурса. В ходе мониторинга сети Интернет установлено девять сообществ и групп в социальной сети «ВКонтакте», три в мессенджере Телеграмм, содержащих признаки размещения фото и видеоматериалов противоправного свойства», – добавила Юлия Никитина.

Кроме того, в рамках просветительской работы правоохранительные органы провели 13 864 индивидуальных бесед, 6 105 лекций и 599 родительских собраний.

Все подростки выбирают волонтерство?

Органы и учреждения молодежной политики проводят целый ряд мероприятий и проектов, направленных на предотвращение вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Основное внимание уделяется формированию здорового образа жизни, привлечению к занятиям спортом, развитию гражданской активности и патриотизма, а также созданию условий для самореализации молодежи. Эти мероприятия носят профилактический характер, предлагая подросткам альтернативу между положительными активностями и негативными влияниями.

Увы, не все

К сожалению, не все подростки выбирают путь участия в благотворительных и социальных проектах – некоторые по-прежнему предпочитают противоправные действия, которые наносят ущерб окружающей среде и другим людям.

Например, недавно в ХМАО суд признал виновным подростка-мигранта, который из хулиганских побуждений выстрелил в ногу десятилетнему ребенку. Однако, подчеркнем, что подсудимый искренне раскаялся в содеянном, возместил потерпевшим причиненный вред в полном объеме, а также принес извинения.

В другом случае двое подростков в Сургуте, не задумываясь о последствиях, разрушили около 25 фонарей в сквере на набережной, причинив ущерб на сотни тысяч рублей.

А в августе группа подростков выбросила самокат с восьмого этажа жилого дома и сняла происходящее на видео.