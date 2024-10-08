Эксперты рассказали, что делать, если батареи остаются холодными после начала отопительного сезона

Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. Однако, что делать, если отопление уже официально запущено, а батареи в вашем доме по-прежнему остаются холодными? Специалисты Объясняем.рф объяснили, какие шаги предпринять, куда обратиться и как добиться перерасчета за некачественное предоставление отопления.

Как должно быть по закону?

Температура воздуха в жилом помещении не должна опускаться ниже +18 градусов, а в угловых комнатах – не ниже +20. Эти нормы установлены в постановлении Правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года. Подача тепла в дома должна быть бесперебойной, однако допустимы определенные перерывы:

не более 16 часов подряд при температуре в квартире не ниже +12;

не более 8 часов подряд при температуре от +10 до +12;

не более 4 часов подряд при температуре от +8 до +10.

Что делать, если батареи холодные?

В случае если отопление официально запущено, но батареи остаются холодными, возможна временная задержка, пока система отопления выходит на полную мощность. Обычно это занимает до пяти дней. Если по истечении этого времени проблема сохраняется, необходимо обратиться в управляющую компанию с заявкой о холодных батареях.

Если проблема касается только вашей квартиры, например, батарея завоздушена, специалист УК может устранить ее за один визит. Однако если отопления нет во всем доме, нужно действовать по следующей схеме:

1. Оставить жалобу в УК.

2. Если в УК проигнорировали обращение, подать жалобу в жилищную инспекцию.

3. При отсутствии реакции можно обратиться в Роспотребнадзор.

Как добиться перерасчета за отопление?

Если в течение отопительного сезона сроки допустимых перерывов в подаче тепла нарушены, управляющая компания обязана пересчитать плату за этот период. Для этого необходимо:

1. Вызвать специалиста из УК для замера температуры в помещении и составления акта о нарушениях.

2. Подать заявление на перерасчет, приложив к нему акт. Перерасчет будет учтен в следующей квитанции.

Если УК не реагирует на заявление, можно обратиться в жилищную инспекцию для решения вопроса.