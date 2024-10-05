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​Как продать жилье, купленное на маткапитал? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Рассказываем, как продать жилье, купленное частично или полностью на маткапитал

​Как продать жилье, купленное на маткапитал? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: freepik.com

Если вы приобрели жилье на материнский капитал и решили его продать, важно правильно подготовиться к сделке. О том, что нужно учесть до сделки, как ее согласовать и сколько займет ответ от органов опеки – рассказали специалисты Объясняем.рф.

Что предусмотреть до сделки

До продажи нужно оформить жилье в долевую собственность всех членов семьи: родителей и детей.

Если дети младше 18 лет, то понадобится разрешение на сделку от органов опеки и попечительства. Как правило, они требуют, чтобы детям выделили долю в новой недвижимости.

Опека может разрешить перевести деньги с продажи доли ребенка на его сберегательный счет в банке. Снять средства он сможет, достигнув совершеннолетия. Чтобы получить согласие опеки, необходим отчет об оценке доли детей. Его нужно заказать в оценочной компании.

Что еще учесть

1. Продавать старое и покупать новое жилье нужно одновременно.

2. Совершеннолетних детей надо указать в качестве участников сделки в договоре купли-продажи жилья.

3. Доли детей в новом жилье должны быть не меньше, чем в продаваемом.

Если жилье в ипотеке

Сделку нужно согласовать с органами опеки. Ее также должен одобрить банк. Для этого надо досрочно погасить кредит, либо с согласия банка передать непогашенную часть займа покупателю.

Кроме того, прежде чем продать старую недвижимость, владельцу материнского капитала нужно оформить обязательство о том, что в новом жилье будут выделены доли детям и супругу, если вы в браке. Документ надо заверить у нотариуса.

Как получить согласие опеки на сделку

Подайте заявление в региональный орган опеки и попечительства, приложив документы:

  • паспорта родителя-заявителя и детей от 14 лет;
  • свидетельства о заключении брака и рождении ребенка до 14 лет;
  • выписки из ЕГРН, домовой книги, техпаспорта, копии лицевых счетов на старое и новое жилье;
  • одобрение банка, если квартира в ипотеке;
  • информацию из Росреестра об общей оценке и стоимости жилья;
  • предварительный договор купли-продажи, заверенный у нотариуса.

Полный список уточните в конкретном органе опеки.

Сколько ждать ответа от органов опеки

Органы опеки проверят, подходит ли новое жилье для детей:

  • возле дома или квартиры есть детсад, школа, больница;
  • жилье не находится в аварийном состоянии;
  • расположено в безопасном районе;
  • ремонт в нем не хуже, чем в прошлом жилье.

Свое решение опека должна вынести в течение 15 рабочих дней.

Ранее мы писали о том, что в России в 2025 году материнский капитал на первого ребенка может увеличиться до 646 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка россиянам могут выплатить до 854 тысяч рублей.


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Сегодня в 16:35, просмотров: 109, комментариев: 0
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