Рассматриваем самые дорогие и дешевые квартиры на вторичном рынке Сургута

На рынке недвижимости Сургута представлен большой выбор квартир различной ценовой категории – от самых доступных однокомнатных студий до роскошных апартаментов. В обзоре мы рассмотрим самые дорогие и самые дешевые квартиры в Сургуте, представленные на «Авито».

Апартаменты-студия за 2 300 000 рублей

Самая дешевая студия в Сургуте находится на улице Нефтяников, 2. Квартира площадью 17,8 квадратных метров расположена на первом этаже из девяти.

«Остается все, что на фото. Новый стеклопакет, заменены батареи, полы, электрика. Хорошее решение для студентов. Недалеко нефтяной техникум. Удобная развязка. Во дворе магазин монетка. (Официально по документам нежилое помещение, то есть прописываться нельзя, под ипотеку не подходит). У нового хозяина есть возможность перевести в жилое помещение», – говорится в объявлении.

Студия оснащена небольшой кухней, спальным местом и отдельным санузлом. В квартире выполнен косметический ремонт, установлены холодильник и стиральная машина.

Квартира-студия за 7 800 000 рублей

Сургутянам предлагают просторную студию, с отдельной комнатой и санузлом. Площадь квартиры 46,4 квадратных метров. Она находится на улице Александра Усольцева, 25, на десятом этаже из 23.

«Студия c одной спальней в ЖК «4 сезона» c развитой придомовой инфраструктурой. Внутри 39 микрорайона, от активного движения транспорта комплекс защищен «Александрией». В шаговой доступности два детских сада, школа, аллея семейного отдыха, магазины, автобусные остановки. Пять минут до Югорского тракта, 15 минут до делового центра, до Тюменского тракта, 20 минут до аэропорта», – указали в объявлении.

Продает квартиру частное лицо, который готов поторговаться в цене при осмотре студии.

Квартира отлично подойдет для семейной пары с ребенком, так как поблизости находятся все необходимые учреждения. Кроме того, двор и холлы дома находятся под видеонаблюдением, поэтому можно не переживать за свою безопасность.

Однокомнатная квартира за 2 630 000 рублей

За пределами города, на улице Аэрофлотской, 36, продается однокомнатная квартира площадью 29,6 квадратных метров.

«Продается квартира формата 1+ (кухня – гостиная + спальная комната). Тихий район, средний этаж, не торцевая, теплая и светлая. Магазин в шаговой доступности, остановочный комплекс в двух минутах ходьбы, школа в Дорожном. Один взрослый собственник, обременение сбербанка, в собственности более трех лет», – написали в описании к квартире.

Квартира находится на четвертом этаже из пяти. В ней требуется ремонт потолка и стен в ванной комнате.

Однокомнатная квартира за 12 950 000 рублей

Роскошную однокомнатную квартиру площадью 48,4 квадратных метров предлагают по адресу улица Университетская, 15. Она находится на десятом этаже из 20, в самом престижном и развитом микрорайоне города. Окна квартиры выходят на парк «Сайма» и на Храм Георгия Победоносца.

«Ремонт выполнен по дизайн проекту, делали для себя. Дорогие отделочные материалы: пол – ламинат премиум сегмента + керамогранит фирмы Itаlоn, формата 800х1600. Стены – декоративная штукатурка, обои фирмы Мilаsа, фреска – в спальне. Потолки – натяжные с теневым профилем. Сан/узел – совмещенный; керамогранит фирмы Itаlоn; Бойлер на период отключения горячей воды; коллекторная система; теплые полы. Освещение – трековое магнитное освещение с возможностью передвижения и дополнения светильников», – говорится в описании квартиры.

Мебель в такой просторной и элитной квартире выполнена под заказ. Новым владельцам достанется встроенная техника (посудомоечная машина, холодильник, вытяжка, варочная поверхность), стиральная машина, гардеробная со стеклянной перегородкой фирмы РrоfilDооrs.

Недвижимость находится в развитой инфраструктуре: рядом остановка, сеть магазинов, ТЦ «Союз», аптеки, спортивный комплекс «Олимп», Фитнес зал, детские сады и школа.

Двухкомнатная квартира за 2 550 000 рублей

На окраине города продается двухкомнатная квартира площадью 15,5 квадратных метров. B квартире выполнен косметический ремонт. На объекте располагаются две просторные лоджии.

«По документам это однокомнатная квартира площадью 15 квадратных метров, но новым собственника перейдет еще одна комната пяти квадратных метров, который пользуется собственник уже более 10 лет на основании протокола общего собрания собственников и разрешения от отдела архитектуры и градостроения Сургут. При желании эту часть можно перевести в собственность», – уточнили в объявлении.

В шаговой доступности находятся две школы, детский сад, большое количество магазинов, бассейн, остановки общественного транспорта, взрослая и детская поликлиника. Этот вариант также отлично подойдет для семейной пары.

Двухкомнатная квартира за 22 800 000 рублей

Просторная, светлая, изысканная квартира в центре города ждет новых владельцев. В квартире остается вся техника, а мебель – по договоренности.

«Продается видовая шикарная 2 комнатная квартира. Светлая, просторная c большим количеством окон. B отличном состоянии. Есть возможность увеличить количество комнат. В квартире шум изоляция. Теплый пол. Вид из окон просто поражает. Все праздники и салюты на виду. Во дворе большая детская и спортивная площадка. В доме находится детский лагерь. Магазины на первом этаже здания. Поликлиника в доме. Напротив Храм Георгия Победоносца. Подземный паркинг рядом. Парк За Саймой рядом. В пяти минутах бассейн. ГИБДД. ТЦ Союз. Остановка рядом с домом», – написал хозяин квартиры в описании.

В доме есть консьерж, мусоропровод и подземная парковка. Площадь квартиры 84,1 квадратных метра.

Трехкомнатная квартира за 5 200 000 рублей

В районе ЖД, на улице Грибоедова, 5, горожане могут оценить просторную, светлую квартиру площадью 52 квадратных метра. В ней сделан свежий и качественный евро ремонт.

«Продам светлую уютную квартиру с хорошим ремонтом. B шаговой доступности расположены детские сады и школы, а также торговые центры. Один взрослый собственник, обременение Сбербанка», – говорится в описании.

Во дворе есть открытая парковка. Сам по себе район считается тихим и подойдет для семейной пары.

Трехкомнатная квартира за 103 000 000 рублей

Завершает наш обзор просторная трехкомнатная квартира площадью 71,4 квадратных метров, расположенная по адресу бульвар Свободы, 4. В квартире выполнен свежий ремонт в классическом стиле, заменены электропроводка и радиаторы отопления, выравнены пол и стены.

«На кухне остается итальянский гарнитур фасад из массива дуба, встроенная бытовая техника ВОSН духовой шкаф и варочная панель, (без холодильника, стола и стульев); в гостиной остается электрокамин с эффектом живого огня (работает на обогрев и охлаждение), телевизор SАМSUNG, (без дивана и кресел); в первой спальне сплит-система LG (без мебели); в детской остается комплект мебели (состояние нового) для школьника фабрики LАZURIТ (угловой шкаф, стол, тумба, кровать, стеллажи). В коридоре новый встроенный вместительный шкаф купе, огромное зеркало на стене, в прихожей встроенный шкаф, входная дверь «Титан» с шумоизоляцией», – пишет собственник.

В окружении дома есть все необходимое для жизни: несколько школ, детсады, поликлиника, торговые центры, банки. В квартире вы будете чувствовать себя в безопасности, так как дом имеет закрытый двор, три камеры видеонаблюдения и видеодомофон.