В рубрике «Доска Почета» − нефтяник с 35-летним стажем

Рубрика «Доска почета» пополнилась еще одним лицом. Ровно 35 лет Муталлим Алескер оглы Алиев трудится в НГДУ «Комсомольскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз». В профессию он пришел по призванию и до сих пор к выбранному делу относится с большим уважением.

Профессия мечты

Первый трудовой опыт наш герой обретал на колхозных полях: с 5 класса школьников Мир-Баширского района (ныне Тертерского) Азербайджанской ССР привлекали к осеннему сбору хлопка. А в классе 8-м Муталлим был очень впечатлен встречей с соседом, вернувшимся из командировки в Йемен: за гостеприимным семейным столом он рассказывал Алиевым о своей интереснейшей работе на месторождениях Баку и арабского государства, о получении образования в Бакинском Ордена Трудового Красного Знамени нефтяном техникуме имени Октябрьской революции. Тогда парень загорелся стать нефтяником и в 1988 году окончил тот самый ссуз по специальности «эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

К слову, обучался парень с перерывом на службу в армии: проходил ее в инженерных войсках на военном заводе «Промстальконструкция» Новосибирска, где прочувствовал настоящие русские морозы, и впервые был представлен к правительственной награде – нагрудный знак «Отличник военного строительства» (с соответствующей записью в военном билете). Всю дальнейшую жизнь Муталлим Алескер оглы стремился соответствовать именно этой высокой оценке труда.

С нефтяным производством юноша познакомился в 1987-м, с прохождением производственной практики на «Нефтяных камнях» – этот рабочий поселок, расположенный в 120 километрах от Баку, был сооружен на металлических эстакадах прямо на водной глади (в гряде легендарных Черных камней) в 1949 году в связи с началом добычи нефти со дна Каспийского моря (и попал в книгу рекордов Гиннеса, как первая в мире морская нефтяная платформа, с тех пор его называют восьмым чудом света или Островом чудес). Здесь оператор по добыче нефти и газа 2 разряда Муталлим Алиев почувствовал себя настоящим нефтяником, добывающим в составе производственной команды ценные углеводороды в любую погоду – даже во время штормов, когда площадку опасно раскачивало. Здесь он понял всю мужественность и ответственность выбранной профессии.

Дан приказ ему – на «запад»

Большинство выпускников техникума трудоустраивали в пределах союзной республики; иногородние (не имеющие прописку в Баку), в том числе Муталлим Алиев, получили направления в Западную Сибирь. В июле 1988 он уже оформлял документы в НГДУ «Комсомольскнефть» (еще в одноэтажном деревянном административном здании управления) – предприятии, только созданном на базе Савуйского, Родникового и Русскинского месторождений, с местонахождением в рабочем поселке Федоровский (Сургутский район). Оператор по добыче нефти и газа 3 разряда начинал трудовой путь в комплексном цехе по добыче нефти и газа (КЦДНГ) №1, на одном из старейших месторождений Сургутнефтегаза.

– На Савуйке оказались совсем другие, нежели на Каспии, фонтанная арматура и групповые замерные установки, – вспоминает первые впечатления Муталлим Алескер оглы. – Я впервые увидел блок-гребенку (тогда как на море воду для поддержания пластового давления качали отдельные скважины), и «спрятанное» от холода в блочных помещениях производство. Крепкие знания и опыт позволили мне быстро адаптироваться. И во время первого же объезда я заметил инцидент на выкидной линии (используется при аварийной разрядке для отвода жидкости и газа на безопасное от устья скважины расстояние) и быстро принял необходимые меры. Мастер нашего звена Лабазан Шарипович Магомедов был тогда весьма удивлен: мол, как это так – неделю работаешь, а смог сам остановить скважину, открыть задвижку и стравить давление?

Вскоре молодому оператору присвоили 4-й квалификационный разряд и перевели в КЦДНГ №2. У него появилась не только возможность поработать на Родниковом месторождении, но и перспектива профессионального роста: определенное время М.А.Алиев исполнял обязанности мастера по добыче нефти и газа, а в 1991 году на постоянной основе возглавил бригаду №2.

– За дельные советы, бесценную на тот момент науку я благодарен нескольким коллегам, – говорит мой собеседник. – Заместителю начальника управления по производству Али Кулиевичу Ахмедову (пенсионер управления), ведущему геологу цеха на Родниках работал Раису Наилевичу Шамгунову (пенсионер управления), инженеру-технологу цеха Владимиру Владимировичу Вяткину (ныне начальник НГДУ «Комсомольскнефть»). Убежден, что с талантом руководителя человек должен родиться. Со временем можно стать хорошим специалистом, но грамотно управлять людьми получится не у каждого – здесь важно иметь природную чуткость, способность понимать, убеждать, вести за собой, делиться знаниями и брать на себя ответственность за команду.

Сам Муталлим Алескер оглы еще в юные годы проявлял лидерские качества и пользовался авторитетом среди ровесников, так как при случае умел правильно оценить ситуацию, принять разумное решение – в этом ребята ему доверяли. Не меньшим уважением мастер заручился и в бригадном коллективе.

В 2001-м М.Алиева перевели старшим мастером (затеминженером-технологом I категории) в КЦДНГ №5: на Конитлорском месторождении в этот период внедрялось бурение боковых стволов, и бригады операторов осваивали подготовку скважины к данной технологии.

Мастер своего дела

В 2003-м руководство уважило просьбу ветерана вернуться «в поле», так с переводом на Родники он снова стал мастером по добыче нефти и газа.Как и прежде трудился с душой, поставленные задачи выполнял с максимальной отдачей, при необходимости изучал новшества нефтяного производства (к слову, ранее бригады по добыче нефти и газа обслуживали в том числе и устанавливаемые на территории комплексных цехов дожимные и кустовые насосные станции). И не было случая, чтобы его подкованность дала слабину перед руководством или доверенной ему бригадой.

Кроме того, Муталлим Алиев оформлял рационализаторские предложения. К примеру, его проект по внедрению тройникового обратного клапана более 10 лет используется операторами при глушении и промывке скважин.

В корпоративных смотрах-конкурсах профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» производственная команда М.Алиева завоевывала дипломы III, II и I степеней среди бригад нефтегазодобывающего управления (2007, 2014 и 2015 годы) и диплом III степени среди финалистов компании (2015 год). И в состязаниях среди операторов по добыче нефти и газа отличные результаты демонстрировали работники бригады Муталлима Алескер оглы: Николай Андреевич Аврусевич (сейчас имеет 6 разряд, по-прежнему трудится во второй бригаде КЦДНГ №6), Антон Борисович Тыщенко (с недавнего времени – ведущий геолог группы оперативной работы с фондом отдела по разработке нефтяных и газовых месторождений).

В 2017 году ветеран перешел на Русскинское месторождение – мастером КЦДНГ №3, в котором на тот момент требовалась помощь людей опытных, трудолюбивых, неравнодушных.

– Доверенная мне бригада снова оказалась под №2 и не менее хорошим коллективом, – подчеркивает ветеран. – Вообще цифры часто играли особую роль в моей судьбе. Больше всего доверяю семеркам и шестеркам, которые определены мне датой рождения, и не подводят: например, 07.07 – начался мой первый трудовой день в «Комсомолке», первую квартиру я получал по адресу, где фигурируют шестерки и так далее. Что касается третьего цеха, он и сегодня считается особенным из-за больших объемов работы: только здесь более 60 % скважинного фонда работает в периодическом режиме (с циклической закачкой воды в пласт на высокообводненных скважинах), что в холодный период требует повышенного внимания – операторам приходится чаще ездить с проверками по кустам, при необходимости отпаривать, демонтировать обратные клапаны электропогружных насосов, блок гребенки, устранять последствия отказа оборудования и прочее. Такую дополнительную нагрузку операторы со слабым характером больше двух месяцев не выдерживают, а потому наш цеховой коллектив состоит исключительно из крепких духом работников под руководством молодого, но очень грамотного руководителя, досконально знающего производство Виталия Андреевича Бухарева и поддерживающей его квалифицированной инженерной группы. Горжусь, что здесь работаю.

В наградной копилке М.А. Алиева также – почетные грамоты НГДУ «Комсомольскнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», Министерства энергетики РФ, медаль «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени. Муталлиму Алиеву присвоены звание ветерана труда РФ и ветерана труда Сургутнефтегаза, его имя занесено в Книгу почета ПАО «Сургутнефтегаз».