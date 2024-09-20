Безопасность на дорогах Сургута: что делать с электросамокатами

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают горячую тему электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Отношение к ним в России меняется: вводятся штрафы, обсуждаются правила и ограничения. Но как сбалансировать свободу передвижения и безопасность? Какое будущее у электросамокатов в российских городах? И что нужно делать, чтобы владельцы и арендаторы СИМ встроились в систему городской логистики – в свежем видео.
Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Мой коллега, журналист Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас.
Тарас Самборский: Да, привет всем. Привет всем, друзья. Привет, Дима.
Д.Щ.: Поговорим сейчас про одну вещь, которая, как мне кажется, это есть в английском такое слово «overreacting», то есть то, что вызывает намного больший отклик, намного большую реакцию, чем оно того заслуживает. Тем не менее, средства индивидуальной мобильности, или электросамокаты, или какие-нибудь моноколеса условные. У кого сейчас от ужаса и нервного возбуждения сжалось все тело, тот, возможно, сейчас будет с интересом смотреть этот выпуск, потому что много людей жалуются на электросамокаты . Говорят, какие они ужасные, зачем их вообще пустили в наши города, как они мешают людям, как люди, которые на них катаются, ведут себя, как полные придурки (и такое бывает, разумеется). И российское государство на это реагирует соответствующим образом. У нас уже вводятся большие штрафы за различные нарушения, которые касаются электросамокатов, у нас вводятся различные меры контроля, то есть, чтобы на них вешать госномера, чтобы была система очень подробного слежения за перемещениями электросамокатов: как личных, так и тех, которые раздаются шэринговыми компаниями и так далее.
Тарас, как ты видишь эту проблему? Она настолько действительно серьезна в плане нарушения жизненного ритма и транспортного спокойствия наших российских городов, или все-таки это не так?
Т.С.: При всей своей либеральной настроенности, я скорее отношусь к критикам самокатчиков: и как активный пешеход, и как активный автовладелец. То есть они умудрились меня раздражать и на тротуарах, и на проезжей части – факт. Как часто случается, добро превращается во зло. Так тоже иногда бывает. В сказках все наоборот происходит.
Значит, смотрим. Нет, конечно, самокаты не надо запрещать ни в коем случае. Более того, любую альтернативу автомобильному движению и любую возможность активного, физически активного поведения граждан на улицах надо поощрять и развивать – это непреложная вещь. Но с самокатами возникла проблема реально. Самокатами пользуются, ну, кто пользуется самокатами? Если мы не берем туристов, потому что в Сургуте, я так понимаю, туристов нет. Вот если Москва, так там уже и туристы катаются, в других городах, более таких, туристически ориентированных. Ну давай так: кто пользуется услугами самокатов электронных? Вот эта вот молодежь наша такая, это вот поколение «зеро», вот эти все хипстеры, у которых очень своеобразное представление о свободе. Это поколение действительно убеждено в том, что оно живет в полной свободе, и оно ничего, никому не должно. Поэтому я зачастую, не всегда, и это даже не большая часть, но это значительный процент тех, кто катается на самокатах электронных по нашим улицам, наблюдаю, что вот этими машинками самокатящимися управляют очевидно лица с низкой социальной ответственностью. Потому что они едут только так, как они это себе видят единственно, и бросают эти самокаты, где им удобно. Значит, мы это все проходили с автовладельцами.
Никто уже не вспомнит, но каких-то 20-30 лет назад, может, даже меньше, владельцы автомобилей чувствовали себя точно таким же наглым, свободолюбивым классом, который достал себе кусок личного свободного пространства в виде салона своего автомобиля, и ему типа позволено все: позволено парковаться, где он хочет, ехать, как он хочет, с любой скоростью, не пристегнутым, не включая освещение это сигнальное и так далее и тому подобное. Ну ничего, как-то сумело общество и власть, безусловно, перестроить поведенческую модель автовладельцев, правда?
Д.Щ.: Да, да. Именно что.
Т.С.: За, в общем-то, редким исключением, быдло на дорогах встречается не так уж часто, не так, как это было раньше, согласимся. И сегодня любой случай, где некий автохам себя ведет просто по-быдлячьи, он превращается уже даже в крупный инфоповод.
Д.Щ.: В новостной повод, да.
Т.С.: Да-да. И об этом пишут медиа, об этом говорят люди, об этом пишут соцсети, и это обществом явно не поощряется. И, в общем-то, быковать на дорогах сегодня скорее моветон, правда? Вот мы это понимаем, так сложилась общественная ситуация. Я уж молчу о том, что в конце 80-х годов, тогда сургутской госавтоинспекцией руководил, классный был человек, Григорий Иванович Чинчевич, он, я не знаю, за две или за три недели приучил водителей останавливаться на «зебрах». Сургут славился на всю страну тем, что это чуть ли не единственный город, какой-то уникальный, где водители останавливаются перед «зеброй». Этого не было нигде. Вот в Москве только поломали им всем рога этим наглецам-то недавно. Кстати, на «зебрах» останавливаются в стране преимущественно. То есть это тоже не подлежит…
Д.Щ.: Уже да, уже в России абсолютная норма.
Т.С.: Кто мог представить, что наши будут останавливаться на «зебрах»? Кто мог представить, что они будут пристегиваться ремнями безопасности? Все решаемо, вот я к чему. Соответственно, самокаты – все прекрасно. Это чей-то бизнес, это малый бизнес, пусть он существует и живет, он кормит, я не знаю, по стране тысячи людей – это все отлично. Но надо поработать с контингентом, который пользуется этими услугами. Все эти депутатские возгудания о том, что давайте будем какие-то госномера вешать, на это чуть ли не экзамены проводить наравне со сдачей полноценных экзаменов на получение прав, не рассматриваем. Просто это шум, это очередной шум, они там кричат, чтобы как-то залезть на трибуну, напомнить о себе.
Содержательно: безусловно, можно прописать правила, это может быть на уровне муниципалитета сделано, а не какого-то федерального закона для этого ждать. Правила, которые пропишут элементарно некоторые вещи. Во-первых, очень жесткая ответственность владельцев этих шеринговых компаний, которые сдают в аренду самокаты, чтобы они через GPS или каким способом, они отслеживали местонахождение и не позволяли самокатам валяться, где ни попадя. Значит, как-то должна быть у них отработана логистика, эвакуация, складирование, и организована должна быть ситуация с парковками. То есть парковки, конечно же, в сотрудничестве с мэрией, надо определить какие-то места для парковок, мэрия должна выделять под это землю, и организовать это все человеческим образом, правильно? То есть принцип, когда ты идешь-идешь, о, валяется самокат, а не поеду ли я на нем сейчас 200 метров, и поехал, она должна быть скорее всего исключена, правильно? Мы, кстати говоря, вот в Сургуте тоже, «тачку» поймать ведь нельзя уже, правда? Кто помнит поймать «тачку»? Вот так вот поймать «тачку».
Д.Щ.: Было дело, да.
Т.С.: Во-во-во. Так все, это же все ушло в прошлое. Смотрите, как меняется мир с приходом новых технологий. Не надо ловить «тачку», потому что ты в приложении берешь «Яндекс-такси» и едешь, куда надо. Есть еще более цивилизованный способ: ты на стоянке такси ловишь машину, и она тебя везет, если ты где-то в аэропорту или на вокзале. Соответственно, надо применять подобные технологии к вот этим электросамокатам. Владельцы должны сами обеспечивать порядок, и их будут штрафовать, если с самокатом происходит что-то неправильное на муниципальной земле. То есть не авария, не поведение самокатчика какое-то нехорошее, а вот брошенный самокат, я не знаю, неправильная парковка – вот эти все моменты.
И этими правилами надо прописывать ответственность тех, кто берет их в аренду. Там все элементарно: тротуар не для самокатов, самокат – это проезжая часть. Либо наоборот, это надо разбираться. Потому что где-то используют проезжую часть для самокатов, где-то используют пешеходную часть для самокатов – мне не нравится ни то, ни другое
Д.Щ.: Велодорожки, в конце концов.
Т.С.: Да-да, вот теперь мы подходим к главному. Муниципалитет не может бороться с подобным бизнесом, если он не развивает сеть велосипедных дорожек на своей территории. Все эти смехуечки о том, что у нас северный город, 9 месяцев в году снег лежит, надо уже забыть. Город снежный, но город, по которому и зимой мы все спокойной ходим не в валенках, не на санях с лошадями, правда, не на снегоступах. Везде почищены все дороги, и мы прекрасно добираемся из точки А в точку Б пешком. Так что это все надо уже тоже прекращать – вот эту глупую говорильню о том, что мы снежный город, поэтому мы его не развиваем как нормальную урбанистическую территорию. Надо муниципалитету делать каждый год какое-то количество километров велосипедных дорожек. И вот эти как раз дорожки, это должно быть скорее всего часть тротуара, а не часть проезжей части, простите за тавтологию.
Потому что, я где-то об этом упоминал, по-моему, многие страны совершают ошибку европейские, ну, это потому что мировое поветрие, они забирают у дорог городских несколько метров, метра два, для создания велосипедной дорожки, и думают, что вот так они сделали хорошо. А на самом деле, получилось очень плохо. Трафик начинает умедляться, и, в общем, машины ездят плохо. Борьба с автомобилями – это нормальная политика, но не надо же тоже ущемлять права этих граждан. Если они ездили хорошо, зачем им делать так, чтобы они ездили плохо.
А вот когда тротуар расширяется за счет бессмысленной «зеленки», вот в Сургуте очень много между тротуарами и проезжей частью газонов – просто глупая трата городского пространства, бессмысленная: развозюкивают эту грязищу постоянно, во время дождя, во время таяния снега. Все это надо подсыпать, ремонтировать, постригать, куда-то это все утилизировать – бессмыслица. Сделайте везде часть газона, а лучше вообще поубирайте вы его нафиг, потому что, если вы уж вы делаете бульвар, то делайте бульвар нормальный вдоль улиц, сажайте деревья, нормальную пешеходную зону. Убирайте немного «Зеленок» и прокладывайте велодорожки, по которым будут ездить самокатчики, велосипедисты, эти вот, на роликах кто гоняет – ради Бога, пожалуйста, и город оживет. Но жесткие правила. И тогда будет все хорошо. А кричать, что их надо запретить, потому что это зло – это уходить в очень мещанскую такую позицию, и я бы от этого предостерегал.
Д.Щ.: Ну да, мне это напоминает предложение вернуть маршрутную сеть в Сургуте к той, которая была 2,5 года назад, а потом уже заниматься какими-то другими реформаторскими делами. Но нет, все-таки, если появилось какое-то явление, нужно дать ему возможность адаптироваться к жизни.
Т.С.: Это ты сейчас про «СПОПАТ» уже сказал немножко.
Д.Щ.: Ну да, это я просто аналогии о том, что вот эти вот «вернуть все, как было» – это вот можно бесконечно возвращать все, как было. Все-таки электросамокаты уже есть, они уже используются, они могут использоваться хорошо и качественно. Нужно правильно дать им пространство, правильно их отрегулировать, и дать людям возможность просто научиться на них ездить. Этому явлению считанные годы, поэтому, как ты правильно сказал, люди к машинам привыкали десятилетиями. Конечно, кто-то побыстрее прошел этот путь, но факт в том, что…
Т.С.: Нет, ну ты получил первый штраф за ремень, правда? Я не знаю, две тысячи рублей – и все, и ты понял, что лучше пристегнуться – это вопрос экономики. Соответственно, бороться с самокатчиками с низкой социальной ответственностью можно только в том случае эффективно, если муниципалитет будет создавать со своей стороны условия для нормальных самокатчиков. Вот и все. Так можно перевоспитать людей, и так мы научим людей быть социально ответственными. Точно так же, как это произошло действительно с автовладельцами.
Д.Щ.: Да. Ну что ж, друзья, комментируйте, пишите, что вы думаете по поводу электросамокатов, что с ними нужно сделать, и с их владельцами, и с их водителями, хорошими или не очень. Также ставьте лайки. Читайте расшифровку этого разговора на siapress.ru. И до новых встреч. Через неделю снова встретимся, поговорим о чем-нибудь интересном. До свидания.
Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.
А посему все кикшеринговые электросамокаты в городах необходимо объявить вне закона.
И ничего не случится.
Закон порядка требует.
1. Пешеход должен двигаться с правой стороны тротуарах прижимаясь к бордюру, газону или к изгороди (при наличии).
2. Прежде чем начать манёвр на тротуаре пешеходу нужно «включить сигнал поворота», пардон, остановиться, повернуться на 180 градусов, убедится в безопасности, начать и завершить манёвр, наблюдая за пешеходной обстановкой поворотом головы.
3. После завершения манёвра пешеход должен двигаться строго прямо, не отклоняясь от намеченного прямолинейного маршрута до очередного манёвра на пешеходном тротуаре.
Такая инструкция по безопасности передвижения пешеходам по пешеходным тротуарам дает возможность предотвратить ДТП с участием пешехода и электросамоката.
Давайте представим то же самое на автодороге. Здесь пешеход идёт, как участник движения, прижимаясь к левому краю автодороги. Почему к левому? Потому что встречные машины пешеход должен встречать лицом к лицу. На пешеходных тротуарах правила другие для движущихся пешеходов; придерживайся правой стороны пешеходного тротуара. И вот появляется он, естественно, «весь в белом», электросамокатчик. Как он едет по пешеходному тротуару? Так одному Богу известно. Пешехода обгоняют везде и спереди и сзади, что крайне опасно и недопустимо. Как известно электросамокат бесшумный аппарат и пешеход, не слыша и не видя электросамокат может совершить резкий манёвр и попасть под колёса этого движущегося с большой скоростью «СИМ». А если пешеход ребёнок? А если садикового возраста или младшего школьного возраста? Как известно они своей непредсказуемостью на пешеходном тротуаре могут попасть под электросамокат. Конечно господин Чуйко скажет, что электросамокат тебя «задавит не больно, чик и ты уже на небесах». Да и летальных случаев от электросамоката зафиксировано всего 7, а остальное, почти четыре тысячи - это травмы разной степени тяжести, в том числе и тяжкие телесные повреждения, вплоть до оскольчатых переломов костей и черепно-мозговых травм.
Поэтому пешеход, прежде чем выйти из дома, вспомни стихотворение Н. Кочеткова: «И каждый раз навек прощайся, когда выходишь ты на миг», в ту же ближайшую торговую точку за хлебом, в тапочках, ибо от «электросамокатов ныне не спрятаться и не скрыться», даже идя за хлебом в шаговой доступности «Пятерочку» или «Магнит», двигаясь по пешеходных дорожке или по тротуару. Таково новая «электросамокатная реальность».
Это первый судебный прецедент, который даст старт другим судебным решениям против распоясавшихся не меру на пешеходных тротуарах электросамокаточиков.