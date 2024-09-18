Разбираемся, как много «авариек» осталось в Югре

Накануне, 17 сентября, губернатор Югры Руслан Кухарук во время заседания правительства округа сообщил о масштабных планах, направленных на решение проблемы аварийного жилья в регионе. Одним из ключевых пунктов стало выделение 6,6 млрд рублей на ускорение процесса переселения жителей из домов, признанных аварийными с 2017 по 2022 год.

Несмотря на активную работу по этому вопросу, объем «авариек» в ХМАО по-прежнему остается значительным. Корреспондент siapress.ru решил разобраться в цифрах и выяснить, сколько такого жилья осталось в городах Югры, и какие шаги предпринимаются для решения этой важной задачи.

В чем отличия?

Для начала, следует понимать, какое жилье считается аварийным и в чем его отличие от ветхих и фенольных домов.

«Если дом признан аварийным, то уже существует угроза обрушения и причинения вреда жизни и здоровью граждан, поэтому меры по расселению принимаются незамедлительно. В ветхих домах такой угрозы не существует. Если брать по проценту износа: до 75% – ветхие дома, более 75% – аварийные. Также есть фенольные жилые помещения. Семья имеет право обратиться в уполномоченные органы в целях проведения исследований на фенолы. Выдаются заключения, которые подтверждают наличие его в атмосферном воздухе помещения, либо отсутствие. То есть, соответственно, это уже другая программа расселения», – пояснил корреспонденту siapress.ru начальник отдела организации переселения граждан и сноса объектов администрации Сургута Виталий Галиев.

Сургутский снос и новоселье

Виталий Галиев доложил, что на начало 2024 года в Сургуте было 67 аварийных домов, из которых 38 уже снесены. На сегодняшний день их осталось 29, среди которых три уже переданы подрядчикам. Один дом расположен по адресу Озерная, 11А, второй – в поселке Юность и третий – в первом микрорайоне города.

За этот год в Сургуте уже расселено 148 семей, из которых десять – по программе до 2017 года и 138 – после 2017 года.

«Граждане все остались довольными. Жилые помещения приобретены на аукционах в микрорайоне Марьина Гора. Квартиры сданы полностью с ремонтом, имеется сантехника. Семьям остается только завозить свои вещи и мебель», – отметил начальник отдела.

Аварийные дома Сургутского района

Главной проблемой Сургутского района также остается большое количество аварийного жилья.

«В 2023 году на улучшение жилищных условий граждан было направлено 2,3 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей – средства из бюджета Югры. В тандеме с округом за последние пять лет смогли улучшить жилищные условия почти семи тысяч жителей Сургутского района», – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своих соцсетях.

К примеру, в Федоровском планируют ввести в эксплуатацию два 17-этажных дома в четвертом квартале 2024 года. В домах по 170 квартир. Сюда переселят жителей Федоровки из ветхого и аварийного жилья, сообщает «Сургутская Трибуна».

Также с начала года в Лянторе введены в эксплуатацию две высотки на 118 квартир, а в стадии строительства находятся три многоэтажки, которые предоставят 217 новых жилых помещений. В результате, с января 2024 года уже полностью расселены 11 аварийных домов, сообщает UGRA-tv.

«За ближайшие три года надо снести порядка 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Тех темпов строительства в Лянторе, конечно, недостаточно. Надо больше строить, больше формировать земельных участков, проводить аукционов и привлекать застройщиков. Насколько Лянтор интересен застройщикам? Интересен-интересен. Весь вопрос в земельных участках, в инженерной инфраструктуре, а так готовы заходить и строить», – заявил глава Сургутского района.

При этом, на официальном сайте администрации Лянтора находится реестр аварийных многоквартирных домов на территории города. В списке, на данный момент, находится 195 авариек. Из них восемь уже расселены и готовятся к сносу. Разобраться с остальными планируют до декабря 2035 года.

Со списком аварийных/непригодных для проживания домов в Сургутском районе можно ознакомиться на официальном сайте администрации.

В 2024 году на переселение из аварийного жилья выделено 1,16 млрд рублей, что обеспечит комфортные и безопасные условия проживания для 258 семей.

Ранее стало известно, что годовой план по вводу жилья в Сургутском районе выполнен на 67%.

Новые дома для жителей Нижневартовска

Задача расселения из аварийного жилья в Нижневартовском районе решается успешнее других муниципальных образований, сообщает официальный сайт района, ссылаясь на слова главы Бориса Саломатина.

Совсем недавно в Нижневартовске более 30 семей переехали в новые квартиры в рамках окружной программы по расселению аварийного и ветхого жилья. Благоустроенные жилища получили те, чьи дома были признаны непригодными для проживания до 2017 года., сообщает ugoria.tv.

«В этом году мы уже заселили более тридцати семей. Заселение было из поселка Дивного. Таким образом, Дивный мы «закрыли», дальнюю его часть. Будем продолжать. В этом году, надеюсь, это не последнее переселение. До нового года граждан будем еще переселять из поселка Беловежского», – заявила начальник управления по жилищной политике администрации Нижневартовска Татьяна Борисова.

На официальном сайте органов местного самоуправления города также находится перечень многоквартирных домов, признанных аварийным и подлежащими сносу. В настоящий момент, в списке − 35 домов, переселение граждан планируется до декабря 2025 года.

А что со столицей округа?

В Ханты-Мансийске в 2023 году жилищные условия улучшили 1 144 семьи, среди которых дети-сироты и льготные категории граждан. Для обеспечения горожан, проживающих в домах под снос, а также нуждающихся в жилье по договорам социального найма, было приобретено 252 жилых помещения. Об этом сообщили на официальном сайте органов местного самоуправления Ханты-Мансийска.

На 1 января 2023 года в городе были признаны аварийными и подлежали сносу 46 многоквартирных домов. В них проживало 545 семей, из которых 265 уже переселены, а 15 собственников получили денежные компенсации. Расселено 22 дома.

На начало 2024 года в Ханты-Мансийске аварийными признаны 31 многоквартирный дом, где проживает 422 семьи. В план мероприятий по расселению на 2024 год включено 22 дома.