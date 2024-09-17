Рекомендации родителям Югры по контролю школьного питания

Учебный год только стартовал, а уже появились жалобы на школьное питание. Так, в Нижневартовске детей кормили просрочкой. А ранее и вовсе не смогли обеспечить обучающихся горячим обедом. Как контролируется организация школьного питания и могут ли родители повлиять на ситуацию − читайте в обзоре siapress.ru.

Как должно быть организовано школьное питание

Принципы организации школьного питания должны соблюдать все образовательные учреждения. В ст. 37 Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что питание учащихся обеспечивается образовательной организацией, а администрация должна составлять расписание таким образом, чтобы между занятиями были перерывы, достаточно продолжительные для принятия пищи, передают эксперты Роскачества.

При этом должны быть учтены нормы Федеральных законов № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также соответствующие санитарно-эпидемиологические требования и другие акты.

«В настоящее время действует около 80 документов, регулирующих сферу социального питания по вопросам безопасности и качества. Это федеральные законы, технические регламенты, санитарные правила, методические рекомендации Роспотребнадзора. Порядок организации выполнения обязательных требований – это в том числе региональные стандарты и муниципальные порядки обеспечения питанием обучающихся. Следует запомнить, что методические рекомендации Роспотребнадзора отражают способы выполнения обязательных требований, их применение предлагается на добровольной основе», − пояснил врач по гигиене питания, санитарный врач отраслевого союза развития социального питания «СоюзСоцПит», член экспертного совета ОНФ по вопросам школьного питания и Роскачества Константин Кривошонок.

Основные принципы

Организация питания в школах регулируется рядом правил и рекомендаций, таких как санитарные нормы СанПиН и методические указания по питанию детей.

Основные требования включают следующее:

1. Руководитель школы отвечает за питание учащихся.

2. В зависимости от расписания, ученикам предоставляется горячее питание: завтрак, обед или оба. Перемена для приема пищи должна быть не менее 20 минут, а интервал между приемами пищи – от двух до пяти часов.

3. Ученики первой смены получают завтрак, который покрывает 20-25% суточной калорийности. Также рекомендованы ягоды, фрукты, овощи. Вторая смена должна быть обеспечена обедом, закрывающим 30-35% калорийности. Это закуска, горячее первое, второе блюдо и напиток.

4. Меню составляется на срок не менее двух учебных недель, обязательно с соблюдением требований к количеству и размеру блюд, сезонности, с учетом возраста детей, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона.

5. Питание должно быть не только полезным, но и безопасным.

6. Школы могут организовывать питание самостоятельно или через подрядчиков, но ответственность за здоровье детей все равно остается за руководителем школы.

Помимо этого, образовательные учреждения обязаны предоставлять индивидуальное лечебное или диетическое питание, если это необходимо, согласно правилам СанПиН. Чтобы ребенок получал такое питание, родители должны предоставить заключение от врача с рекомендациями. Родители, вместе с диетологом, разрабатывают специальное меню, а школьная кухня решает, можно ли приготовить по этому меню. Если нет, родители могут дать ребенку еду из дома, а школьная кухня обеспечит ее хранение и разогрев.

Некоторые дети страдают от пищевой гиперчувствительности, которая отличается от пищевой аллергии, но может вызывать похожие симптомы, например, высыпания. Школы должны учитывать особенности питания учеников, но не всегда могут готовить индивидуальные блюда. Школьная кухня готовит по общему меню, но при этом должна учитывать рекомендации по питанию детей с учетом медицинских показаний.

Как родители могут проверить питание в школе?

Родители могут участвовать в контроле за организацией питания в школе. Их права и порядок проведения мероприятий по родительскому контролю закреплены в Методических рекомендациях МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях».

Для участия в комиссии по контролю за питанием, родители должны выразить свое желание директору школы и подать письменное заявление о включении в комиссию. Обычно родители младших школьников наиболее активно участвуют в таких комиссиях, но всех волнует одно – качественное и вкусное горячее питание для их детей. Важно, чтобы школьная столовая была чистой, сотрудники соблюдали правила гигиены, а пища была безопасной и качественной. Также обращается внимание на пропаганду здорового питания.

Родители могут проводить мониторинг питания, присутствуя в школьной столовой во время обедов. Они проверяют, соответствует ли фактическое меню заявленному, берутся ли контрольные пробы блюд, как выглядят повара, в каком состоянии находится обеденный зал, насколько он удобен для детей. Важную роль играют чистота посуды, освещенность, цвет стен, отсутствие неприятных запахов и комфортная температура в столовой.

Контроль за питанием школьников осуществляется как на федеральном, региональном уровне, так и на муниципальном. Регулярно комбинатом, департаментом образования, руководителями учебных учреждений, учащимися и их родителями (законными представителями) проводятся проверочные мероприятия, отмечает администрация Сургута.

В каждом образовательном учреждении создана бракеражная комиссия, в состав которой входит не менее трех человек, в том числе медицинский работник. Комиссия осуществляет регулярный контроль за объемом приготовленных блюд, качеством приготовленной пищи. При выявлении отклонений от нормы проводится соответствующая коррекция питания.

«Родительский контроль – возможность лично убедиться в качестве школьного питания, на месте оценить соответствие реализуемых блюд утвержденному меню, санитарно-техническое содержание обеденного зала, условия для соблюдения детьми правил личной гигиены. Общеобразовательными учреждениями определен порядок проведения контрольных визитов, условия доступа в помещения для приёма пищи (информация размещена на официальных сайтах школ в разделе «Организация питания»). Для того чтобы стать участником контрольных мероприятий в школьной столовой нужно обратиться к классному руководителю или лицу, ответственному за организацию питания в школе, либо непосредственно к директору», − заявляют в мэрии.

Инструкция для родителей по проверке школьной столовой

Общая чистота столовой и производственных участков:

Оцените визуально столовую через линию раздачи. Все производственные участки должны быть чистыми и организованными.

Не допускается наличие посторонних предметов на рабочих местах и в карманах спецодежды сотрудников.

В столовой не должно быть насекомых, таких как мухи или тараканы.

Внешний вид сотрудников:

Спецодежда сотрудников должна быть чистой, непотрепанной, не изношенной и без пятен.

Головные уборы должны полностью закрывать волосы.

Украшения, такие как серьги и кольца, не должны присутствовать у сотрудников.

Сотрудники, работающие с готовыми продуктами, должны использовать одноразовые перчатки.

У сотрудников, работающих в столовой, должен быть короткий обрезной маникюр без покрытия.

Состояние посуды:

Посуда, используемая в столовой, не должна иметь сколов или повреждений. Это можно проверить визуально или через наблюдение за витриной.

Температурный режим блюд:

Горячие и холодные блюда должны подаваться с соблюдением температурных норм, что контролируют сотрудники столовой. Обратите внимание, что вся продукция должна быть закрыта крышками на гастроемкостях.

Гигиенические требования для сотрудников:

Сотрудники, посещающие места для курения или санузлы, должны полностью переодеваться после каждого посещения.

Условия для гигиены учеников:

В столовой должна быть возможность для детей помыть руки перед приемом пищи.

Школа обязана обеспечить средства для мытья рук, а также разместить инструкции по их правильному использованию.

Обязательно наличие сушилок или бумажных полотенец для рук.

Напоминаем, ранее Максим Слепов лично проверил качество школьного питания в Сургуте.