Разбираемся, зачем собственник «Поликлиники профмедосмотров» установил забор на Бульваре Свободы в Сургуте прямо по центру проезжей части

В то время как глава Сургута Максим Слепов объявил войну бессмысленным заборам и заборчикам, на его же многолетней подведомственной депутатской территории, в ядре центра города, бульваре Свободы, впритык строящегося сквера нежданно-негаданно вырос забор прямо посередине дороги. Его установил собственник соседнего здания по улице Северная, 68. Это так называемый филиал ООО «Поликлиника профилактических медицинских осмотров», которая принимает пациентов на Артема, 15.

Зачем предпринимателям из Поликлиники профосмотров этот нелепый забор, мы выясняли у администрации Сургута и самих «заборостроителей». От собственного источника стало известно, что таким образом владельцы «Поликлиники» «отомстили» чиновникам за то, что проиграли суды городу по своему другому объекту, хотя администрация Сургута предлагала собственнику взамен проезда земельный участок с другой стороны его здания. В итоге обе стороны договорились, и предприниматели получили измеренный с учетом его пожеланий участок.

Но по прошествии времени «Поликлиника»… передумала.

Что говорят в администрации?

В администрации Сургута корреспонденту siapress.ru подтвердили законность установки забора, но отказались предоставлять подробности ситуации.

«Забор установлен правообладателем земельного участка в границах своей собственности. Правообладатель − частное лицо», − уточнила главный специалист отдела по работе со средствами массовой информации администрации Сургута Марина Киор.

Что говорит собственник?

В то же время и собственник территории Ринат Биктимиров отрицает наличие конфликта с администрацией. На огороженной территории планируется проезд к зданию.

«Просто свою территорию ограждаем, так мы с администрацией договорились. Предлагали ли вам другую часть дороги? Нет. Не предлагали. Здание, конечно же, функционирует. Но у нас офис не там. И мы не видим смысла кому-то что-то рассказывать, это наши вопросы. Сейчас с землей разобрались и займемся объектом полноценно. Закончим забор, до ума доведем. Будет такой же по внешнему виду», − добавил владелец объекта.

В поликлинике профмедосмотров не знают, что конкретно будет находиться в этом здании постройки начала 1970-х годов прошлого века. Оно ремонтируется уже много лет.

Законно ли?

Согласно кадастровой карте, забор действительно расположен строго на границе территории, принадлежащей собственнику участка. Однако его установка не только ухудшает вид, удобство и безопасность проезда, но и кажется нецелесообразной с точки зрения общей планировки территории: он перекрывает пространство между СИА-ПРЕСС центром с открытой территорией и будущим благоустроенным сквером, затрудняет движение личного транспорта соседних жилых домов и ограничивает проезд спецтехники.

К тому же забор выглядит полной нелепицей в одном из центральных районов города, благоустройством которого активно занимаются сургутские власти.

А сквер будет?

За проект реновации зеленой зоны на пересечении Бульвара Свободы и Ленина сургутяне проголосовали в прошлом году. Сейчас проходит второй этап работ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«В 2023 году выполнен первый этап работ по благоустройству, за который также голосовали жители. Он включал в себя прокладку инженерных коммуникаций, подготовку к устройству оснований для малых архитектурных форм, а также укладку пешеходных дорожек. Часть дорожно-тропиночной сети мы открыли для удобства жителей еще в прошлом году. В этом году подрядная организация приступила к работе 1 июня. Рисков не видим. Все материалы заказаны. Поступают на объект. Подрядчик проверенный, благоустраивал парк «Кедровый лог». Сейчас также проводит работы в парке в 20А микрорайоне», – ранее отметил начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

В этом году на объекте завершат укладку дорожно-тропиночной сети, установят малые архитектурные формы, видеонаблюдение, освещение, выполнят озеленение территории. В сквере появятся амфитеатр, скамейки, велопарковка, антивандальные зеркальные столбы, стенды для граффити, три туалетных модуля.

В конце июня степень готовность объекта составляла 65%. Работы должны полностью завершить до конца сентября. Подрядчик планирует сдать объект своевременно.

Ранее по поручению главы Сургута на улицах города привели в порядок ограждения.