Обходы замедления YouTube вызывают недовольство у Роскомнадзора

В последнее время в России развернулась настоящая битва вокруг видеохостинга YouTube. Власти официально не запретили работу платформы, однако дали «зеленый свет» на ее замедление. Между тем, операторы связи пользуются своими возможностями и ускоряют сайт, пытаясь сохранить клиентов. Однако действия провайдеров вызывают недовольство у Роскомнадзора. Разбираемся, что сейчас происходит с замедлением YouTubeв России.

Операторы обходят ограничения

В августе многие российские операторы начали использовать собственные технологии для ускорения работы YouTube. В Северо-Западном федеральном округе некоторые провайдеры заявили своим клиентам, что видеохостинг у них работает с нормальной скоростью, передает «Коммерсантъ».

Один из них даже перенаправлял трафик с российских серверов Google на европейские, чтобы улучшить качество обслуживания. Эти действия вызваны тем, что многие пользователи стали жаловаться на ухудшение качества работы видеохостинга, а в некоторых случаях даже начали расторгать договоры с операторами.

Роскомнадзор ужесточает требования

Роскомнадзор не оставил действия операторов без внимания. 28 августа регулятор направил операторам письмо с требованием оставить YouTubeзамедленным и прекратить использование «технологий искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика».

Ведомство также потребовало от операторов не препятствовать работе «технических средств противодействия угрозам», установленных на их сетях для фильтрации трафика.

Операторам связи было приказано отчитаться о принятых мерах до 2 сентября. Невыполнение требований Роскомнадзора грозит им административной ответственностью и серьезными последствиями.

Редакция siapress.ru направила запрос в Роскомнадзор, чтобы узнать, отчитались ли провайдеры о принятых мерах. На момент публикации материала ответ не был получен.

Действия операторов могут привести к серьезным последствиям

Нарушение указаний Роскомнадзора грозит операторам не только штрафами, но и возможным отзывом лицензии. Об этом говорит статья 13.45 КоАП РФ.

«В случае неисполнения указаний к нарушителям будут приняты меры реагирования на основании закона «О связи» вплоть до аннулирования лицензии», −говорится в законе.

Это может вызвать серьезные последствия для рынка связи в России. Провайдеры вынуждены выбирать между удовлетворением запросов своих клиентов и соблюдением указаний регулятора.

Возможная блокировка YouTube?

YouTube пока не заблокирован в России, что ограничивает возможности Роскомнадзора применять меры воздействия или санкции против операторов, пишет Forbes, ссылаясь на слова Григория Волкова. Однако, по его мнению, разосланные письма могут быть частью подготовки к возможной блокировке сервиса.

«Вероятно, план заключается в том, чтобы в мгновение ока провести такую блокировку, чтобы никаких препятствий операторы не создавали», − сообщает спикер.

Волков также добавляет, что регулятор пытается предотвратить ситуацию, когда доступный YouTube становится конкурентным преимуществом для операторов связи: «Этими письмами операторов сетей убеждают так не делать, наводя порядок жесткой рукой», – заключает он.

Корреспондент siapress.ru обратился за комментариями к основным операторам связи в России. Tele2, Ростелеком и Мегафон категорически отказались давать комментарии, а представитель МТС заявил: «Прокомментировать не сможем. Можно заметить, что официально не было заявлений от регулятора по поводу замедления YouTube».

Ответа от Yota получено не было.