Рассказываем, в каких частных стоматологиях Сургута можно лечиться бесплатно

Немногие жители Сургута знают, что в частных стоматологиях можно лечить зубы бесплатно по полюсу ОМС. Однако, это касается только тех клиник, которые включены в список Территориального фонда обязательного медицинского страхования Югры. О том, какие частные стоматологические клиники принимаю по полюсу ОМС, как записаться на прием, и какие услуги бесплатны – читайте в нашем обзоре.

Какие частные стоматологии принимают по полюсу ОМС?

– ООО «Югория-дент», телефон: 25-21-12;

– ООО «Дента плюс», телефон: 32-72-50;

– ООО «СК «Дентал-С», телефон: 52-00-12;

– ООО «Гарант», телефон: 95-05-24;

– ООО «Профидент», телефон: 62-75-49;

– ООО «Альфа Стом», телефон: 33-09-33.

Что платно, а что бесплатно?

В клинике ООО «Дента плюс» пациенту бесплатно проведут профгигиену, вылечат кариес, а также установят цементную пломбу. В список платных услуг входит световая пломба, установка штифта и отбеливание зубов.

Стоматология ООО «СК «Дентал-С» осуществляет прием пациентов по полюсу ОМС раз в месяц – в последний день месяца с 9:00 до 11:00 часов. Горожанину выдается талон в режиме живой очереди. В бесплатные услуги входят пломбирование и чистка зубов.

Стоматологи в клинике ООО «Гарант» бесплатно окажут по полюсу ОМС лечение, сделают снимок, анестезию и другое. Доплачивать нужно лишь за реставрационные материалы.

В клинике ООО «Профидент» в бесплатные услуги входят: лечение кариеса, цементная пломба, анестезия, если доктор считает, что она необходима, и без нее лечение невозможно. Также бесплатно выполняется профессиональная гигиена полости рта и осмотр доктора. Сюда также входит простое удаление зуба. Если удаление сложно, как, например, зуб мудрости, то это по полюсу ОМС не выполняется.

Среди платных услуг ООО «Югория-дент» – протезирование и имплантация зубов.

Какие документы необходимо взять на прием?

Во время обращения в клинику при себе необходимо иметь:

Паспорт;

Полис медицинского страхования;

Актуальную флюорографию;

СНИЛС.

Перед записью на прием к стоматологу рекомендуем уточнить подробную информацию в самих клиниках.