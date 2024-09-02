Студентам Югры рассказали, как получить комнату в общежитии

«Могу ли я получить комнату в студенческом общежитии, если я поступил в вуз в другом городе? Кого заселяют в первую очередь?» – спрашивает читатель siapress.ru Антон Бусаров.

Отвечает эксперт Объясняем.рф:

Кому предоставляют жилье

иногородним на очной форме обучения – у бюджетников преимущество перед теми, кто учится платно;

иногородним на заочной форме, но только на время промежуточных и итоговых экзаменов;

студентам с местной регистрацией при наличии свободных мест.

Кого заселят в первую очередь

студентов с инвалидностью I и II групп или инвалидностью с детства;

сирот;

детей родителей с инвалидностью;

студентов из многодетных семей;

детей из неполных и малообеспеченных семей;

участников и ветеранов боевых действий.

Остальные места распределяют на конкурсной основе. Преимущества у призеров и победителей олимпиад и тех, кто лучше всего сдал ЕГЭ и вступительные испытания.

Как получить место

1. Напишите заявление на имя ректора: либо сразу при подаче документов, либо после публикации списка поступивших – в зависимости от правила вуза. Уточняйте детали в вашем университете.

2. Соберите документы для заселения:

паспорт и его копию;

справку о составе и доходах семьи;

два фото 3 × 4 см;

копию и оригинал документа, подтверждающего льготу: например, справку об инвалидности, статус сироты;

военный билет или приписное свидетельство, если надо;

медсправку формы № 086у и результат флюорографии, сделанной не позднее года назад;

полис ОМС.

Узнайте точный список на сайте или в приемной комиссии вуза.

3. Подпишите договор найма после выхода приказа ректора о предоставлении места в общежитии. За несовершеннолетнего договор подписывает один из родителей или законный представитель, у него должен быть при себе паспорт.

4. Заселитесь в общежитие. Лучше приехать в первый день с начала заселения: так у вас будет шанс самому выбрать комнату.

За проживание в общежитии нужно платить. Сумму устанавливает учебное заведение. Она может зависеть от города, уровня вуза и формы обучения студента.