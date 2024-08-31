Какие цветы выбирают сургутяне на 1 сентября

По прогнозу, ко Дню знаний в России ожидается резкий рост цен на цветы. Так, 31 августа и 1 сентября средний чек на букеты будет выше, чем в аналогичные дни 2023 года, на 8 и 35% соответственно. Корреспондент siapress.ru отправился на цветочный рынок Сургута, чтобы узнать, какие цветы чаще всего выбирают местные жители на День знаний и во сколько обойдется покупка.

«Берут все, но выбирают с умом»

В преддверии 1 сентября цветочные лавки Сургута оживляются, превращаясь в настоящие оазисы. Покупатели целенаправленно ищут самые идеальные цветы для учителей. Среди фаворитов — астры, герберы и хризантемы, рассказала одна из продавцов Милена Умарова.

«Мы уже много лет работаем в этой сфере, и знаем, что чаще всего покупают. В основном берут астрочки, герберы и хризантемы. Они популярны среди покупателей. Розы тоже покупают, хотя это более банальный вариант, их берут чаще всего старшеклассники. Особенно часто цветы покупают родители учеников начальных классов. Родители стараются выбирать что-то подешевле, например, кустовые хризантемы — они стоят около 250 рублей, а астрочки — от 250 до 350 рублей, в зависимости от размера. Подсолнухи с оформлением, гортензия, гладиолусы тоже пользуются хорошим спросом», — поделилась Милена.

Цены на цветы, по ее словам, в этом году значительно выросли. «Закупочные цены поднялись, и нам тоже приходится повышать цены. Мы закупаем цветы в Голландии, Краснодаре и других регионах России», — объясняет она.

Тем не менее, несмотря на все разговоры о кризисе, первоклашки и их родители неизменно приходят в школу с цветами.

«Мы составляем букеты для тех, кто любит готовые композиции. Для тех, кто предпочитает покупать цветы поштучно, мы тоже предлагаем такую возможность. Например, букет с хризантемами у нас стоит от 2000 рублей и выше, в зависимости от оформления.Несмотря на все разговоры, первоклашки и их родители всегда стараются прийти в школу с цветами. Даже если это будет всего три цветочка с зеленью и оформлением — все равно будут брать», — уверена продавец.

Цены на цветы останутся такими же, как и в обычные дни, добавила Милена Умарова. Кроме того, сургутских родителей могут ожидать скидки.

«Благотворительность не завянет»

Осенью особую популярность приобрели подсолнухи. «Сейчас очень модно дарить подсолнухи. Это своего рода новый тренд. Ну и стандартные цветы, конечно, тоже берут, в том числе и хризантемы», — отмечает продавец цветов Ирина Некрасова.

По ее словам, средний букет стоит от 1 000 рублей, но цена может варьироваться от пожеланий покупателя. «Цены на цветы в последние годы действительно выросли, особенно в этом году это ощутимо. Доллар! Мы закупаем цветы в Голландии, Эквадоре и даже в Минводах, отовсюду понемножку», — добавляет Ирина.

Она также отмечает, что в последние годы покупательская способность немного снизилась: «Очереди всегда большие — мамочки с детишками, папы. Но заметили, что стали меньше покупать. Первоклашки обычно берут букеты, а классы постарше уже ограничиваются цветком. Сейчас есть тенденция также организовывать благотворительные акции вместо покупки букетов».

«Подсолнухи — новый тренд»

Любовь Влайку, также работающая на местном рынке, подтверждает, что подсолнухи стали довольно популярными среди сургутян. «Возможно, потому что в Сургуте они не растут, погода дождливая, и людям хочется чего-то яркого и необычного», — предполагает продавец.

Она уже давно в цветочном бизнесе и утверждает, что цены в этом году практически не изменились. «Не критично. Подсолнух как стоил 300 рублей, так и стоит. Розы тоже остались на уровне 250 рублей. Так что сказать, что цены выросли, нельзя», — объясняет она.

Люди стали выбирать более простые и скромные букеты. Например, небольшой презент из одного цветка с несколькими дополнениями стоит от 500 рублей.

Судя по словам продавцов, несмотря на экономическую ситуацию и возможное подорожание цветов, сургутяне продолжают поддерживать традицию дарить цветы ко Дню знаний. Вопрос лишь в том, как много и какие именно цветы они готовы приобрести в этом году.