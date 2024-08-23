Эксперты рассказали, как подготовиться к путешествию на личном авто

Путешествие на автомобиле ‒ одно из самых приятных и удобных способов исследовать новые места. Ведь можно самому выбирать маршрут и делать остановки там, где захочется. Можно останавливаться на панорамных видовых площадках, наслаждаться живописными пейзажами. Однако, перед поездкой важно позаботиться о своей безопасности. Эксперты Объясняем.рф совместно с МЧС России рассказывают, что проверить заранее и как быть, если в дороге сломается машина.
Что нужно сделать перед поездкой?
‒ проверьте техническое состояние машины: исправность двигателя и тормозов, давление в шинах, технические жидкости, уровень топлива;
‒ узнайте, где по дороге находятся АЗС, кафе, магазины и организованные стоянки;
‒ предупредите родственников и друзей, куда вы едете и по какому маршруту;
‒ выберите места отдыха в пути;
‒ посмотрите прогноз погоды;
‒ добавьте в телефон контакты аварийных служб и эвакуаторов, расположенных по вашему маршруту.
Как подготовиться, если с вами едут дети?
Изучите актуальные правила перевозки детей в машине. Они прописаны в постановлении Правительства от 23 октября 1993 года № 1090 (ред. от 19 апреля 2024 года) «О Правилах дорожного движения». Например, детей до года перевозят в автолюльке, а ребенок от года до семи лет может ехать только в детском автокресле.
Запаситесь питьевой водой и перекусом для ребенка и обязательно возьмите базовую аптечку ‒ например, жаропонижающее, средства для ЖКТ и обезболивающее. Кроме того, возьмите с собой игрушки, книжки и раскраски, чтобы дети не скучали в дороге.
Какие принадлежности взять в дорогу?
Позаботьтесь о том, чтобы в машине у вас были:
‒ запас продуктов и питьевой воды;
‒ аптечка ‒ дополнительные средства к тем, что вы берете для детей;
‒ спички и зажигалка;
‒ теплая одежда и плед на случай похолодания;
‒ светоотражающий жилет;
‒ мобильный телефон, зарядка и пауэрбанк для него.
Как отдыхать в дороге?
Проезжайте не больше 700 километров в сутки. Находитесь за рулем не более девяти часов в день. Каждые 4,5 часа делайте перерыв не менее 45 минут. Помните: при чрезмерном утомлении внимательность снижается и есть риск попасть в ДТП.
Как избежать аварийных ситуаций за рулем?
‒ разговаривайте за рулем по телефону только через гарнитуру;
‒ не ведите машину, если вы устали или заболели;
‒ не садитесь за руль, если выпили алкоголь.
Как позаботиться о пожарной безопасности?
Обязательно положите в машину огнетушитель. Надежно закрепите его, чтобы он не мешал водителю. Проверьте его срок годности: для углекислотных ‒ 15 лет, для порошковых ‒ десять лет. Но раз в год его нужно проверять, а раз в пять лет ‒ перезаряжать.
Что делать, если испортится погода?
Сильный дождь, ветер или град лучше переждать. Припаркуйтесь в безопасном месте:
‒ в населенных пунктах;
‒ у придорожных кафе;
‒ на АЗС;
‒ в местах организованных стоянок автомобилей.
Что делать, если машина сломается в пути?
‒ наденьте светоотражающий жилет перед тем, как выходить из машины;
‒ выставьте знак аварийной остановки и включите аварийную сигнализацию;
‒ попросите помощи у водителей, проезжающих мимо машин;
‒ при необходимости обратитесь в экстренные службы по единому номеру 112.
При ДТП на платной трассе можно также позвонить по номеру аварийных комиссаров *2323 либо вызвать ближайший эвакуатор.