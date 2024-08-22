Специалист о том, нужно ли распространить на всю страну запрет на строительство маленьких квартир

Редакция siapress.ru продолжает опрашивать специалистов о запрете на возведение жилых квартир площадью менее 28 квадратных метров. Напомним, что нововведение действует в Москве с 1 августа текущего года. По новым правилам площадь однокомнатных квартир и студий должна быть не менее 28 «квадратов», а двухкомнатных ‒ не менее 44 «квадратов». Мы спросили у заместителя директора по продажам компании ООО СЗ «ДСК-1» Ксении Билавы об этом запрете и нужно ли, чтобы он действовал по всей России.

«По факту, новый закон направлен на решение важной государственной задачи – улучшить условия проживания наших семей. А в более глобальной перспективе – поддержать тем самым вопрос демографии. Растить детей, строить планы на будущее все-таки важно в уюте и комфорте. Пока ограничение действует для девелоперов Москвы, но эксперты прогнозируют введение аналогичных норм и в других регионах страны. Так, например, столичную инициативу по улучшению параметров строящегося жилья уже поддержали в Ленинградской области и Екатеринбурге. Югорский рынок жилой недвижимости всегда отличали высокие стандарты строительства. И мы продолжаем расти в этом направлении. Многие годы наша компания транслирует именно такой подход: мы строим не просто дома – мы создаем пространство для счастливой жизни. Поэтому с большим удовольствием поддержим новую государственную инициативу на нашем региональном уровне, чтобы пропорционально габаритам квартир росли и семьи югорчан!» ‒ рассказала она.

Ранее редакция siapress.ru направляла запрос по этому вопросу компании ООО «Сибпромстрой-Югория». С мнением эксперта Николая Епифанова можно ознакомиться в нашем материале.