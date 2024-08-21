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​Вырастут ли в России и в Сургуте цены в автошколах? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Разбираемся, подорожает ли обучение в автошколах в России и в Сургуте

​Вырастут ли в России и в Сургуте цены в автошколах? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: freepik.com

В российских СМИ начали распространять информацию о том, что осенью вырастут цены на обучение в автошколах. Среди основных причин подорожания: рост стоимости бензина, аренды помещений (земли), обслуживания учебных машин, а также дефицит инструкторов. Разбираемся, коснется ли это жителей Сургута.

Почти вдвое?

Автошколы могут поднять цены на услуги на 30-50%, об этом сообщает «Mash».

«По словам главного эксперта национального совета по обучению и тестированию водителей ТС Александра Лыткина, научиться рулить в Москве сейчас можно за 45-50 тысяч рублей. Автошколы с этого почти ничего не имеют и стараются заработать на дополнительных занятиях с учениками. А так как те предпочитают сдавать площадку и город на новеньких авто ‒ ремонт, обслуживание и вот это вот все влетает в копеечку. Не забывайте, что половина автопарка должна быть на механике и вторая на автомате. Плюс аренда площадей в столице и области не собирается дешеветь», ‒ указали в сообщении.

На подорожание обучения значительно влияет и нехватка квалифицированных инструкторов. В частности, их не устраивает нынешняя зарплата.

«Есть нехватка хороших и квалифицированных инструкторов ‒ не устраивает зарплата. Поэтому уже осенью некоторые школы могут поднять свой прайс на 30%, а то и 50%. Чтобы покрывать спрос и не проседать по качеству», ‒ добавили в сообщении.

Чего ждать жителям Сургута?

В автошколе «Проф Авто» рассказали, что повышать прайс на обучение пока не планируют, однако все может поменяться из-за роста цен на расходники: бензин, дизельное топливо и запчасти.

«На сегодняшний день мы не планируем повышать прайс на обучение, но судя по тому, что цены на бензин и дизтопливо растут прямо на глазах, то возможно, что с сентября будет подорожание обучения. У нас подорожали запчасти. За полугодие накрутка на запчасти составляет порядка 30%. Дизтопливо подорожало дважды: раньше мы за 40 рублей заправлялись, сейчас за 70 рублей. Про бензин вообще молчу. Каждый день растут цены на расходники. Но этот вопрос мы еще не обсуждали в организации. Просто рассказала вам о нынешней обстановке», ‒ сообщили корреспонденту siapress.ru в справочной службе автошколы.

Организация добавила, что летом у них всегда ощущается дефицит инструкторов. В целом, так как это «маленькая» автошкола, сильной нехватки специалистов они не чувствуют.

Компания «Штурман» указала в беседе с siapress.ru, что повышение на обучение у них запланировано, но сроки неизвестны. Прайс вырастет примерно на четыре-пять тысяч рублей.

В то же время, автошкола «Торг Авто» повысила цены на обучение уже этим летом. Изменение прайса произошло из-за роста цен на все расходные материалы.

«С 1 июля мы повысили прайс на обучение на 4 000 рублей. Осенью пока не планируем повышать обучение. Повысили прайс на обучение из-за высоких цен на все», ‒ сообщили они в разговоре с корреспондентом siapress.ru.

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Сегодня в 16:31, просмотров: 142, комментариев: 0
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